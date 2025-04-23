Свято-Екатерининский женский монастырь – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Екатерининский женский монастырь» в Твери, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Пешая
2 часа
388 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Завтра в 12:30
3 мая в 15:30
700 ₽ за человека
Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Там, где неслась русская тройка
Пройдите по историческому маршруту вдоль Волги. Вдохновляющие пейзажи, интересные факты и уникальные места ждут вас на этой экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 14:00
2 мая в 14:00
7700 ₽ за экскурсию
С ветерком по Твери на моём автомобиле
На машине
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
С ветерком по Твери на моём автомобиле
Начало: Площадь Ленина
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
6700 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • h
    hi+79502
    23 апреля 2025
    Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
    Познавательная экскурсия. Понравилось. Экскурсовод Виктория даёт исчерпывающую информацию о достопримечательностях Твери. Благодарю.
  • С
    Светлана
    23 апреля 2025
    С ветерком по Твери на моём автомобиле
    Очень хорошая экскурсия! Прекрасный гид, любящий и знающий свой город. Время пролетело незаметно, посмотрели все основные места города.
  • С
    Светлана
    21 апреля 2025
    Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
    Прекрасный гид, лёгкий увлекательный информативный рассказ об истории города. Экскурсия оставляет приятное послевкусие, хочется ещё послушать.
  • Е
    Елена
    21 апреля 2025
    Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
    Очень понравился гид -Виктория; материал преподнесла в очень доступной форме - душевно и доступно. Рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    17 апреля 2025
    Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
    Спасибо огромное Сергею Кемову и Наталье за чудесную экскурсию. В Твери были первый раз. Получили полное впечатление о городе, его истории и современности.
  • А
    Александра
    15 апреля 2025
    Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
    Спасибо Сергею за увлекательную и познавательную экскурсию! Очень интересные факты об архитектуре, истории, горожанах помогли нам составить объемное впечатление о Твери. Сергей, без преувеличения, знаток своего родного города и прекрасный экскурсовод! Тверь нам очень понравилась, хочется вернуться сюда ещё.
  • К
    Ксения
    20 марта 2025
    Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
    В начале февраля были на экскурсии по Твери и окрестностям. Очень понравилось, все наши пожелания были учтены, и город посмотрели (Морозовский
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    городок, 200-летний дуб и многое другое), и Савватьеву пустынь посетили, набрав по дороге родниковой воды. Обогатились знаниями об истории и достопримечательностях Твери и ее окрестностей, получили полезные советы по интересным местам, которые посетили в следующие дни.

  • Н
    Наталья
    30 января 2025
    С ветерком по Твери на моём автомобиле
    Были на экскурсии "С ветерком по Твери на моём автомобиле" с отличшнейщим гидом Игорем. Забрал нас из гостиницы, учёл всё
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    наши пожелания, очень интересно рассказал и показал основные знаковые для Твери места, во многом этот город открылся по новому, благодаря именно Игорю. Экскурсия продлилась более заявленного времени, но никто никуда не подгонял никого, всё прошло очень замечательно. Благодарим за интереснейшее времяпровождение. Однозначно советую данное агенство и гида. 100 из 100

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Свято-Екатерининский женский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
  2. Там, где неслась русская тройка. Почтовый тракт и Великий Волжский путь
  3. С ветерком по Твери на моём автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Императорский путевой дворец
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Набережная Степана Разина
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Памятник Афанасию Никитину
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Твери в апреле 2025
Сейчас в Твери в категории "Свято-Екатерининский женский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 7700. Туристы уже оставили гидам 407 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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