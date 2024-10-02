Одно из белых пятен в биографии Достоевского — его «тверская ссылка» в 1859 году.
Писатель провёл в Твери несколько месяцев, а затем подробнейшим образом описал город в романе «Бесы». И оставил в романе подсказки, по которым можно отгадать каждый объект.
Наша экскурсия, а точнее — увлекательная авантюра — будет посвящена разгадыванию шифров великого писателя.
Писатель провёл в Твери несколько месяцев, а затем подробнейшим образом описал город в романе «Бесы». И оставил в романе подсказки, по которым можно отгадать каждый объект.
Наша экскурсия, а точнее — увлекательная авантюра — будет посвящена разгадыванию шифров великого писателя.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Вашему вниманию предлагается азартное и драматичное детективное приключение в компании величайшего мирового писателя! И пройдёт оно в Твери — городе, где Фёдор Михайлович увидел своих «Бесов». Не нужно читать книгу перед прогулкой: все подсказки вы получите на месте. А заодно узнаете о жизни Достоевского в Твери, о его отношениях с женой, братом, издателями, друзьями и местной властью — и это будет не менее увлекательно, чем его роман!
Тверские адреса литературного гения
- Мы встретимся возле гостиницы «Гальяни», в которой писатель жил в 1859 году и куда поселил героев романа «Бесы». Побываем не только у её фасада, но и на задворках
- Пройдём по Мещанской слободе, всё ещё застроенной небогатыми деревянными и каменными домиками середины 19 века. Попытаемся отыскать дом m-me Виргинской «в Муравьиной улице»
- Выйдем на центральный проспект Твери — улицу Миллионную, и узнаем, почему Достоевский не любил Тверь и какими словами её описывал
- Прогуляемся по набережной 18 века, полюбуемся оттуда видами на старинный Успенский собор Отроч монастыря и узнаем, какое отношение он имеет к скандальной главе «У Тихона»
- Дойдём до самого центра города и увидим глазами Достоевского Императорский дворец, Спасо-Преображенский собор, резиденцию тверских губернаторов и дом деда Анны Керн
- Завершим прогулку на берегу реки Тьмаки, в красивом ландшафтном парке. Здесь мы попытаемся понять, где именно находилось подгородное имение Скворешники, в котором убили несчастного Шатова. И обсудим «дело Нечаева», давшее Достоевскому импульс к написанию романа «Бесы»
Организационные детали
- Экскурсия проходит по центральной части Твери, начинается возле одной из главных городских площадей и завершается в ландшафтном парке возле гостиницы «Волга»
- В середине экскурсии в случае плохой погоды предусмотрена небольшая остановка в кафе. Счет в кафе вы оплачиваете самостоятельно
- Обратите внимание: экскурсия ориентирована на взрослых и интересна для тех, кому больше 16 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле гостиницы «Гальяни»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Твери
Меня зовут Наталья, и я — экскурсовод, писатель и сценарист, выпускник филологического факультета ТвГУ. Раньше я работала старшим научным сотрудником Тверской областной картинной галереи, теперь расширила зону своих интересов доЗадать вопрос
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