Описание тура
Организационные детали
Обязательно взять с собой: купальник/плавки, полотенце, тапочки, солнцезащитный крем, одежду с длинными рукавами и штанинами (на вечер), личные вещи.
Добраться до Твери можно на электричке из Москвы или на собственном авто. При необходимости организатор поможет с маршрутом.
Проживание. В 2–3-местных номерах в гостиницах 3–4*. Примеры отелей: Golden Plaza 4*, «Вишнёвый сад» 4*, «Берг Хаус» и другие аналогичного уровня. Есть возможность 1-местного размещения за доплату, а также возможность подселения для путешественников, едущих в одиночку.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Передвижение по маршруту на личном автомобиле Audi Q5, при необходимости такси.
Возраст участников. 18+.
Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для новичков, но обязательно умение плавать.
Программа тура по дням
Вэйксёрф, прогулка по Твери и баня
В полдень встретимся в Твери, ориентировочно на железнодорожном вокзале (возможны и другие точки сбора). Совершим короткий трансфер и начнём знакомство с историческим центром города: пройдёмся по старинным улочкам, оценим атмосферу и колорит. Затем пообедаем в одном из лучших заведений города, чтобы зарядиться перед активной частью программы (за доплату).
К 14:00 отправимся на берег, переоденемся, получим инструкции и выйдем на воду. Вас ждёт сёрфинг за катером — вэйксёрфинг: новички получат подробный вводный инструктаж, а у опытных райдеров будет возможность отточить технику и улучшить стиль. Каждый участник проведёт на доске около 30 минут.
После катания продолжим прогулку по городу и посмотрим на его главные достопримечательностями, а наш гид расскажет интересные факты и неожиданные истории. Затем отправимся на ужин в уютный ресторан с отменной кухней. Вечером нас ждёт полноценный отдых: расслабляющая баня в загородном комплексе «Гришкино» с бассейном (ориентировочно с 20:00 до 23:00). Если останутся силы — соберёмся у костра под гитару и продолжим вечер в непринуждённой обстановке.
Для мини-групп (2–3 человека) возможна альтернатива: посещение стильного двухэтажного спа-центра в городе с саунами, бассейнами и банями, а затем — вечерняя прогулка по ночной Твери.
Повторный вэйксёрфинг и прощание
Сегодня никуда не торопимся: с утра — спокойный завтрак и сборы, после вновь направимся к лодке. На водоёме снова разделим катание по времени — по 30 минут на участника — и продолжим оттачивать навыки под наблюдением инструктора, а между заплывами отдохнём и поделимся впечатлениями. День целиком посвящён вэйксёрфу и отдыху у воды.
Ближе к вечеру — совместный финальный обед (или ранний ужин) в одном из лучших ресторанов Твери. Это будет приятная возможность подвести итоги, пообщаться, обменяться фото и эмоциями. После 17:00 программа официально завершится. Тем, кто спешит — будет организован трансфер на вокзал. У тех, кто остаётся чуть дольше, будет возможность прокатиться по городу с гидом и открыть для себя менее известные уголки Твери. Организатор будет рад видеть всех участников на следующих кэмпах — до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|33 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 3-4* отелях
- Завтраки
- Все трансферы по программе
- 2 сессии вэйксёрфа по ~30 минут на человека (по одной в каждый день тура)
- Услуги инструктора по вэйксёрфу
- Необходимое снаряжение (доски, гидрокостюмы, шлемы, жилеты и т. д.)
- Баня с мини-бассейном (3 часа) или посещение спа-центра (2 часа)
- Прогулки и экскурсии по Твери с гидом
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Твери и обратно
- Обеды и ужины - около 5000 ₽
- 1-местное проживание - 4000 ₽