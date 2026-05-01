Мои заказы

Драйвовый уик-энд в Твери: вейксёрфинг и прогулки

Испытать себя на воде и отточить технику, увидеть главные места города и расслабиться в баньке
Зачем лететь за океан, если лето, волна и сёрф ждут тебя уже в Твери? За 2 насыщенных дня ты зарядишься яркими эмоциями от вэйксёрфинга, даже если впервые встаёшь на доску.

А
читать дальшеуменьшить

если ты уже в теме — откроешь для себя новые споты, отточишь технику и получишь советы от опытного тренера.

Уютное размещение, баня под вечер, посиделки у костра и прогулки по городу под увлекательные рассказы гида, атмосфера кайфа в компании единомышленников — эти выходные тебе точно запомнятся!

Драйвовый уик-энд в Твери: вейксёрфинг и прогулки
Драйвовый уик-энд в Твери: вейксёрфинг и прогулки
Драйвовый уик-энд в Твери: вейксёрфинг и прогулки

Описание тура

Организационные детали

Обязательно взять с собой: купальник/плавки, полотенце, тапочки, солнцезащитный крем, одежду с длинными рукавами и штанинами (на вечер), личные вещи.
Добраться до Твери можно на электричке из Москвы или на собственном авто. При необходимости организатор поможет с маршрутом.

Проживание. В 2–3-местных номерах в гостиницах 3–4*. Примеры отелей: Golden Plaza 4*, «Вишнёвый сад» 4*, «Берг Хаус» и другие аналогичного уровня. Есть возможность 1-местного размещения за доплату, а также возможность подселения для путешественников, едущих в одиночку.

*Фото отеля взяты с сайта goldenplazahotel.ru

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Передвижение по маршруту на личном автомобиле Audi Q5, при необходимости такси.

Возраст участников. 18+.

Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для новичков, но обязательно умение плавать.

Программа тура по дням

1 день

Вэйксёрф, прогулка по Твери и баня

В полдень встретимся в Твери, ориентировочно на железнодорожном вокзале (возможны и другие точки сбора). Совершим короткий трансфер и начнём знакомство с историческим центром города: пройдёмся по старинным улочкам, оценим атмосферу и колорит. Затем пообедаем в одном из лучших заведений города, чтобы зарядиться перед активной частью программы (за доплату).

К 14:00 отправимся на берег, переоденемся, получим инструкции и выйдем на воду. Вас ждёт сёрфинг за катером — вэйксёрфинг: новички получат подробный вводный инструктаж, а у опытных райдеров будет возможность отточить технику и улучшить стиль. Каждый участник проведёт на доске около 30 минут.

После катания продолжим прогулку по городу и посмотрим на его главные достопримечательностями, а наш гид расскажет интересные факты и неожиданные истории. Затем отправимся на ужин в уютный ресторан с отменной кухней. Вечером нас ждёт полноценный отдых: расслабляющая баня в загородном комплексе «Гришкино» с бассейном (ориентировочно с 20:00 до 23:00). Если останутся силы — соберёмся у костра под гитару и продолжим вечер в непринуждённой обстановке.

Для мини-групп (2–3 человека) возможна альтернатива: посещение стильного двухэтажного спа-центра в городе с саунами, бассейнами и банями, а затем — вечерняя прогулка по ночной Твери.

Вэйксёрф, прогулка по Твери и баняВэйксёрф, прогулка по Твери и баняВэйксёрф, прогулка по Твери и баняВэйксёрф, прогулка по Твери и баняВэйксёрф, прогулка по Твери и баняВэйксёрф, прогулка по Твери и баняВэйксёрф, прогулка по Твери и баняВэйксёрф, прогулка по Твери и баняВэйксёрф, прогулка по Твери и баняВэйксёрф, прогулка по Твери и баняВэйксёрф, прогулка по Твери и баняВэйксёрф, прогулка по Твери и баня
2 день

Повторный вэйксёрфинг и прощание

Сегодня никуда не торопимся: с утра — спокойный завтрак и сборы, после вновь направимся к лодке. На водоёме снова разделим катание по времени — по 30 минут на участника — и продолжим оттачивать навыки под наблюдением инструктора, а между заплывами отдохнём и поделимся впечатлениями. День целиком посвящён вэйксёрфу и отдыху у воды.

Ближе к вечеру — совместный финальный обед (или ранний ужин) в одном из лучших ресторанов Твери. Это будет приятная возможность подвести итоги, пообщаться, обменяться фото и эмоциями. После 17:00 программа официально завершится. Тем, кто спешит — будет организован трансфер на вокзал. У тех, кто остаётся чуть дольше, будет возможность прокатиться по городу с гидом и открыть для себя менее известные уголки Твери. Организатор будет рад видеть всех участников на следующих кэмпах — до новых встреч!

Повторный вэйксёрфинг и прощаниеПовторный вэйксёрфинг и прощаниеПовторный вэйксёрфинг и прощаниеПовторный вэйксёрфинг и прощаниеПовторный вэйксёрфинг и прощаниеПовторный вэйксёрфинг и прощаниеПовторный вэйксёрфинг и прощаниеПовторный вэйксёрфинг и прощание

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 3-4* отелях
  • Завтраки
  • Все трансферы по программе
  • 2 сессии вэйксёрфа по ~30 минут на человека (по одной в каждый день тура)
  • Услуги инструктора по вэйксёрфу
  • Необходимое снаряжение (доски, гидрокостюмы, шлемы, жилеты и т. д.)
  • Баня с мини-бассейном (3 часа) или посещение спа-центра (2 часа)
  • Прогулки и экскурсии по Твери с гидом
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Твери и обратно
  • Обеды и ужины - около 5000 ₽
  • 1-местное проживание - 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железнодорожная станция г. Тверь, 12:00
Завершение: Железнодорожная станция г. Тверь, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 54 туристов
Привет, меня зовут Семён! Катаюсь на всём, что движется, сколько себя помню. В обычной жизни я инструктор-универсал по экстремальным видам спорта. Обожаю путешествовать и открывать новые места. В своих авторских
читать дальшеуменьшить

турах легко нахожу общий язык как со взрослыми, так и с детьми. Со мной можно отправиться на любой горнолыжный курорт России и ближнего зарубежья с обучением горным лыжам или сноуборду. А летом будем приобщаться к вейксёрфингу и треккингу по горам и весело отдыхать на природе!

Тур входит в следующие категории Твери

Похожие туры на «Драйвовый уик-энд в Твери: вейксёрфинг и прогулки»

Тверь: обаяние русской провинции
На машине
2 дня
7 отзывов
Тверь: обаяние русской провинции
Увидеть «Париж», узнать, как любовь помогла монастырю, и заглянуть в музей со старинной фототехникой
Начало: В 9:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
30 мая в 08:00
8940 ₽ за человека
Летопись Древнего Торга. Тверь - Торжок - Валдай - Великий Новгород
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Летопись Древнего Торга. Тверь - Торжок - Валдай - Великий Новгород
Начало: Москва
16 июн в 10:00
7 июл в 10:00
15 900 ₽ за человека
Вкусные выходные на Тверской земле
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Вкусные выходные на Тверской земле
Начало: Санкт-Петербург
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 20 720 ₽ за человека
Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведице
Сплавы и рафтинг
На байдарках
5 дней
Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведице
Отправиться на тотальную перезагрузку на природу, выбежать из бани в воду и спеть песни у костра
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж/д вокзала, 9:30
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
23 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Твери
Все туры из Твери
33 000 ₽ за человека