В полдень встретимся в Твери, ориентировочно на железнодорожном вокзале (возможны и другие точки сбора). Совершим короткий трансфер и начнём знакомство с историческим центром города: пройдёмся по старинным улочкам, оценим атмосферу и колорит. Затем пообедаем в одном из лучших заведений города, чтобы зарядиться перед активной частью программы (за доплату).

К 14:00 отправимся на берег, переоденемся, получим инструкции и выйдем на воду. Вас ждёт сёрфинг за катером — вэйксёрфинг: новички получат подробный вводный инструктаж, а у опытных райдеров будет возможность отточить технику и улучшить стиль. Каждый участник проведёт на доске около 30 минут.

После катания продолжим прогулку по городу и посмотрим на его главные достопримечательностями, а наш гид расскажет интересные факты и неожиданные истории. Затем отправимся на ужин в уютный ресторан с отменной кухней. Вечером нас ждёт полноценный отдых: расслабляющая баня в загородном комплексе «Гришкино» с бассейном (ориентировочно с 20:00 до 23:00). Если останутся силы — соберёмся у костра под гитару и продолжим вечер в непринуждённой обстановке.

Для мини-групп (2–3 человека) возможна альтернатива: посещение стильного двухэтажного спа-центра в городе с саунами, бассейнами и банями, а затем — вечерняя прогулка по ночной Твери.