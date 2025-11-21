Тверь: обаяние русской провинции
Увидеть «Париж», узнать, как любовь помогла монастырю, и заглянуть в музей со старинной фототехникой
Начало: В 09:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
6 янв в 10:00
8940 ₽ за человека
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Забыть о всех праздничных хлопотах и отправиться за город играть, веселиться и кататься на лыжах
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 10:30
30 дек в 10:30
4 янв в 10:30
48 000 ₽ за человека
Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
Прогуляться по зимнему лесу на лыжах в компании единомышленников и перезагрузиться
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
13 700 ₽ за человека
