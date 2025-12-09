Погрузитесь в историю Старицы — «Любим-города»
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Торжок. Экскурсия в музей Золотного шитья
07:00 Подача автобуса от станции метро «Московская» (Демонстрационный проезд).
07:30 Отправление автобуса. Трассовая экскурсия. Бытовые остановки.
Около 13:00 прибытие в Торжок.
13:00 Обед в кафе Бирхоф с пожарскими котлетами.
Происхождение названия пожарских котлет связано с Евдокимом Пожарским, владельцем трактира и гостиницы «Пожарская» в Торжке в начале 19 века. Изначально котлеты готовились предположительно из телятины.
Свой современный вид они приобрели в 1830—1840-х годах уже при Дарье Пожарской, унаследовавшей трактир отца. Есть версия, что рецепт куриных котлет был дан хозяйке постоялого двора одним несчастным французом, который не мог иначе заплатить за приют и таким образом помог этой женщине составить целое состояние.
Куриные котлеты действительно вкуснейшее блюдо! Так или иначе, однажды Дарья Пожарская угостила своими куриными котлетами проезжавшего через Торжок императора Николая I. Котлеты ему так понравились, что впоследствии он не раз приглашал трактирщицу к царскому двору.
После кончины Дарьи в семейный бизнес Пожарских постепенно пришёл в упадок. Однако судьба её фирменных котлет сложилась удачнее: они стали типичным блюдом русской кухни, широко известным как в России, так и за границей.
14:00 Экскурсия в музей Золотного шитья. Торжок – единственный русский город, сумевший сохранить это древнее искусство до наших дней. Экспонаты музея отражают историю и современное состояние торжокского золотного шитья и других видов народной ручной и машинной вышивки.
Обзорная экскурсия по городу. Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой.
А также комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.
Переезд в Тверь. Размещение в гостиницах на выбор.
Свободное время. Подготовка к новогодней ночи.
Новогодний банкет с развлекательной программой (за доп. плату, по желанию).
Знакомство с городом Старица. Обзорная экскурсия по новогодней Твери
Поздний завтрак.
Отправление в удивительную Старицу – древний русский город, раскинувшийся на двух берегах Волги (75 км). О былом прошлом удельного княжества Старицкого напоминают православные святыни, кузни, городище, купеческие дома.
Любопытно, что местные жители называют 2 части города «той» и «этой» стороной, и между ними никогда не бывает путаницы!
В ходе экскурсии по Старице вы узнаете и о трагической судьбе Старицких князей, и о первом русском патриархе всея Руси Иове, и об Иване Грозном, который так полюбил Старицу, что называл её «Любим-город», и о том, что величать Русь белокаменной впервые начали с лёгкой руки старицких жителей.
Ведь именно здесь в XIII веке начали добывать изумительный «старицкий мрамор» – белый известняк, который использовался для строительства не только Московского кремля, но и многих других волжских городов.
Этот древнейший город с уникальной историей имел все шансы стать столицей Руси! Архитектурные ансамбли города – это поэма из камня, и ими можно любоваться бесконечно.
Главный из них – Свято-Успенский монастырь, редкий образец древнего русского зодчества, поражающий величием, гармонией и совершенством.
12:30 Экскурсия в Музей пекарского дела. Музей является членом Ассоциации частных музеев России и посвящен истории, культуре и традициям выпечки: от печенья и вафель до куличей и хлеба.
Музей наполнен самыми разными приспособлениями для пекарских кулинарных изысков. Здесь размещены экспонаты различных эпох, в том числе, самодельные предметы, бывшие в обиходе у наших предков.
Некоторые из них подлинные, старинные, истёртые руками не одного поколения крестьян, другие сделаны в наше время по старой технологии.
13:45 Обед.
Возвращение в Тверь. Вечерняя экскурсия «Новогодняя Тверь». Кому-то Тверь напомнит Петербург: в центре то же трехлучие проспектов, что и в Северной столице. За прошедшие 200 лет исторический центр Твери почти не изменился.
«Европейский» уклон в новом строительстве отразился в появившейся во второй половине XIX в. поговорке «Тверь-городок, Петербурга уголок», а сама Екатерина II писала, что «Тверь после Петербурга наиболее красивый город».
Именно из Твери в «хождение за три моря» отправился русский путешественник, писатель и тверской купец Афанасий Никитин.
Вы полюбуетесь зимним праздничным городом, красивейшей набережной и одним из символов Твери – Старым Волжским «кружевным мостом».
Узнаете, почему тверской Новый мост старее Старого, откуда пошли «филькины грамоты», почему тверитян называют «козлами» и другие тверские тайны!
Посещение музея "Тверского козла". Экскурсия во "Дворец тверской принцессы". Посещение гончарной фабрики в Лихославле с мастер-классом
Завтрак.
Посещение музея «Тверского козла». Почему именно Козла? Да потому, что козёл – не просто животное. Это заслуженный символ города, а также неиссякаемый источник для творчества. Тематика музея простирается широко за рамки тверской геральдики и исторических фактов.
Вы увидите массу фигурок, флагов, сувениров, символики из отечественных регионов и стран зарубежья, все эти экспонаты так или иначе посвящены Козлам. Кстати, для туристов Козловых, Барановых и Волковых музеем предусмотрены специальные цены!
Экскурсия во «Дворец тверской принцессы» – Императорский Путевой дворец. Возведенный по личному указу императрицы Екатерины Великой, дворец был предназначен для отдыха царствующих особ на пути из Петербурга в Москву.
Позднее он становится постоянной резиденцией «Тверской принцессы» – дочери императора Павла I, великой княжны Екатерины Павловны (будущей принцессы Ольденбургской), на руку и сердце которой претендовал даже Наполеон!
Любоваться Тверским Путевым дворцом приезжал император Александр, здесь Карамзин читал свою «Историю государства Российского», гостили композитор Глинка и поэт Жуковский.
Вы полюбуетесь пышными интерьерами дворца, ценной коллекцией мебели и шедевров декоративно-прикладного искусства времен Екатерины II, а также великолепным собранием картин Художественной галереи, среди которых редкая коллекция полотен Венецианова и его учеников.
Посещение гончарной фабрики в Лихославле. Посещение керамического производства, знакомство с историей народных художественных промыслов, с образной стилизацией глиняных игрушек, с секретами мастерства создания керамических изделий.
Мастер-класс по лепке глиняной игрушки с вручением диплома.
Посещение музея предприятия народных художественных промыслов ЗАО «Художественные промыслы».
Обед.
Отправление в Санкт-Петербург (495 км). Прибытие к Московскому пр. 189 ориентировочно в 23:30.
Проживание
Тур предполагает размещение в г. Тверь в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Категория
|Гостиница «Волга» 3*
|Отель «Пушкин» 4*
|2-местный номер «Комфорт»
|32 590
|34 490
|1-местное в номере «Комфорт»
|40 000
|-
|1-местный номер стандарт
|37 000
|38 400
|1-местный номер улучшенный
|37 700
|-
|Джуниор сюит/студия/делюкс
|35 430
|-
|2-местный номер «Люкс семейный»
|37 170
|-
|Доп. место в номере «комфорт» и «люкс»
|28 920
|28 920
Скидка на школьника до 16 лет – 200 рублей.
Варианты проживания
Волга
Отель «Волга» расположен в самом центре города Тверь. В шаговой доступности есть развитая инфраструктура, остановки общественного транспорта, парки, банки и памятники культуры.
К услугам гостей просторные и комфортабельные номера. Цены зависят от различной категории номеров. В каждой комнате есть телевизор с плоским экраном, холодильник, электрический чайник, мебель и собственная ванная комната с санузлом.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются национальной и европейской кухни. Вы всегда сможете выбрать блюда из широкого ассортимента по меню.
Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал с современной мультимедийной техникой.
Рядом расположены кафе и торговые центры, памятник и музей М. Круга. До железнодорожного вокзала 11 минут езды на автомобиле.
Пушкин
Отель «Пушкин» расположен в центре исторической Твери, в культурном уголке города. К услугам гостей СПА-центр.
Номерной фонд отеля разнообразен и располагает всем необходимым для комфортного проживания вдали от дома. Вежливый персонал с радостью ответит на все возникшие вопросы. Выбрав отель «Пушкин», вы останетесь довольны проведенным временем.
Начать свое утро можно с завтрака в ресторане отеля. Отличное обслуживание и широкий выбор блюд не оставят равнодушными даже самых взыскательных гостей.
В отеле работает квалифицированный персонал, который способен организовать крупное мероприятие или конференцию. На территории есть оборудованный все необходимой аппаратурой конференц-зал.
Отель находится в центре Твери, отсюда можно без труда добраться в любую точку города. До аэропорта 6,4 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака (шведский стол), 3 обеда
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек - микроавтобус)
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Новогодний банкет
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на школьника до 16 лет – 200 рублей.
Какая важная информация есть в туре?
Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.
Туроператор оставляет за собой право изменять программу экскурсии, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
При себе необходимо иметь паспорт.
Какая стоимость новогоднего банкета?
Новогодний праздничный банкет в семейном ресторане «Дома у Друзей» (находится рядом с гостиницей «Волга», до ресторана и обратно туристы добираются самостоятельно) – 9000 руб. /взр., 4000 руб. /дети до 14 лет (заказ и оплата заранее при покупке тура);
Для проживающих в отеле «ПУШКИН»**** (ресторан отеля в новогоднюю ночь будет открыт ориентировочно до 03:00; с 23:00 до 02:00 программа с живой музыкой) – около 6000 руб. /чел. (ужин с бокалом шампанского, столики нужно бронировать заранее, места по запросу).