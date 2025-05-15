Гастрономическое путешествие в Торжок с посещением фермы и мастер-классами
Приготовить пожарскую котлету, сделать розу из пастилы и отведать русских вин
Начало: Ж/д вокзал Твери, 9:30
19 июл в 09:30
9 авг в 09:30
19 900 ₽ за человека
Память Тверской земли. Ржевский мемориал
Начало: Санкт-Петербург
5 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 15 750 ₽ за человека
Нескучные выходные в Тверской губернии
Начало: Санкт-Петербург
2 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 15 040 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГеннадий15 мая 2025Организация тура хорошая
- ННаталия31 июля 2024Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная погода. Озеро теплое, все накупались вдоволь. Посетили Валдай, Нилову Пустынь, Торжок.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Торжок»
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Сейчас в Твери в категории "Торжок" можно забронировать 3 тура от 15 040 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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