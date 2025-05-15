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Туры из Твери в Торжок

Найдено 3 тура в категории «Торжок» в Твери, цены от 15 040 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Гастрономическое путешествие в Торжок с посещением фермы и мастер-классами
На машине
2 дня
Гастрономическое путешествие в Торжок с посещением фермы и мастер-классами
Приготовить пожарскую котлету, сделать розу из пастилы и отведать русских вин
Начало: Ж/д вокзал Твери, 9:30
19 июл в 09:30
9 авг в 09:30
19 900 ₽ за человека
Память Тверской земли. Ржевский мемориал
2 дня
2 отзыва
Память Тверской земли. Ржевский мемориал
Начало: Санкт-Петербург
5 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 15 750 ₽ за человека
Нескучные выходные в Тверской губернии
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Нескучные выходные в Тверской губернии
Начало: Санкт-Петербург
2 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 15 040 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Торжок»

Самые популярные туры этой рубрики в Твери
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гастрономическое путешествие в Торжок с посещением фермы и мастер-классами
  2. Память Тверской земли. Ржевский мемориал
  3. Нескучные выходные в Тверской губернии
Сколько стоит тур в Твери в июне 2025
Сейчас в Твери в категории "Торжок" можно забронировать 3 тура от 15 040 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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