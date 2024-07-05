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Авторский тур
3 дня
Сплав на байдарках по реке Осуга
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
«Будем идти в комфортном для всех темпе, наслаждаться пейзажами вокруг, делать остановки на купание, рыбалку, отдых и перекусы»
5 июля в 20:27
12 июля в 08:00
11 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»
Отправиться на природу с палатками, пройти 59 км по реке и погулять на родине пожарских котлет
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 10:30
«Сплав проходит в расслабленном темпе с купанием, рыбалкой и пешими прогулками и подойдёт для начинающих»
8 июля в 10:30
29 июля в 10:30
18 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведице
Отправиться на тотальную перезагрузку на природу, выбежать из бани в воду и спеть песни у костра
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 9:30
«Каждый выберет занятие по душе: купание, рыбалка, чтение любимой книги, прогулка по окрестностям, спортивные игры, общение с единомышленниками»
1 июля в 09:30
22 июля в 09:30
18 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Животные»
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