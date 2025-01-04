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Тур с детьми в новогоднюю Тверь: спасаем Йоулупукки, пируем с Луми Тайкури и идём на бал-маскарад

Научиться стрелять из лука, сделать глиняную игрушку и поводить хоровод с Дедом Морозом
Вас ждёт насыщенное путешествие в новогоднюю сказку с интерактивными программами, мастер-классами и другими развлечениями.

На ферме «Ивановка» ребятам предстоит отыскать пропавшего в лесу финского брата Деда Мороза — Йоулупукки. А в
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Музее мармелада детей ждут увлекательные игры у ёлки со Снеговиком и подарки. Затем мы познакомимся с Луми Тайкури — волшебником Тверской Карелии.

Ещё вы попадёте на бал-маскарад у купчихи Дарьи Пожарской и побываете в гостях у князя Новоторжского, правнука Владимира Мономаха. Он научит метать копья, стрелять из лука, арбалета и даже катапульты, даст подержать настоящий меч.

Тур с детьми в новогоднюю Тверь: спасаем Йоулупукки, пируем с Луми Тайкури и идём на бал-маскарад
Тур с детьми в новогоднюю Тверь: спасаем Йоулупукки, пируем с Луми Тайкури и идём на бал-маскарад
Тур с детьми в новогоднюю Тверь: спасаем Йоулупукки, пируем с Луми Тайкури и идём на бал-маскарад

Описание тура

Организационные детали

Из Москвы
04 января 2025
Поезд 760 (покупается заранее с выбором мест)
отправление ст. Москва 9:30, Прибытие ст. Тверь 10:37
или
Электричка «Ласточка» (покупается в кассе перед отправлением)
отправление Ст. Москвы в 8:46, Прибытие в 10.22 в Тверь
06 января 2025
Поезд 771 (покупается заранее с выбором мест)
отправление ст Тверь в 17:50, прибытие в Москву в 18:57
или
Электричка «Ласточка» (покупается в кассе перед отправлением)
отправление ст Тверь 18:07, прибытие в 19.47 Москву

Расписание может быть изменено.
Кто желает приехать на своём авто транспорте, может оставить авто на платной парковке в г. Тверь.

Из Санкт-Петербурга
04 января 2025
Сапсан. 755А Отправление в 6:40 из Санкт-Петербурга Прибытие в Тверь в 9:37
06 января 2025
Поезд 778А отправление из Твери в 18:478 прибытие в Санкт-Петербург в 21:37

Проживание. Будем жить в отеле «Торжок», 2-, 3-, 4-местное размещение. Размещаемся в номерах «Люкс»: 1-комнатный с дополнительным местом (диван двуспальный) или двухуровневый номер с дополнительным местом (диван двуспальный).

Номера категории «Стандарт» по запросу.

*Фото отеля взяты с сайта torzhokotel.ru

Программа тура по дням

1 день

Спасение Йоллупукки, зимние игры и хоровод с Дедом Морозом

Встретим вас на вокзале в Твери и начнём путешествие с посещения фермы «Ивановка». Здесь случилось что-то загадочное. Брат Деда Мороза по имени Йоллупукки, который всегда помогает устраивать праздник и исполнять мечты, внезапно пропал в лесу. Гномики решили позвать вас на помощь, ведь без Йоллупукки Новый год не наступит!

После интерактивной программы проведём для вас экскурсию по деревенскому подворью, увидим его обитателей: кур, гусей, козлов и енотов. В доме «Козы-Дерезы» ребята узнают, чем отличаются Деды Морозы из разных стран и почему финский Йоллупукки приезжает на ферму «Ивановка».

Дальше с ветерком покатаемся с горки, устроим гонки на санках и сыграем в зимние игры. Йоулупукки вручит вам по волшебной шишке, которая исполняет желания, а затем заведём с Дедом Морозом хоровод вокруг ёлки. Обедать будем здесь блюдами из фермерских продуктов.

Переедем в Торжок и посетим Музей А. С. Пушкина, где вас ждёт интерактивная программа «Путешествие по Государевой дороге». Понаблюдаем за внезапно ожившими персонажами, познакомимся с ямщиками и тем, как они относились к приезжим на примере Александра Сергеевича.

После заселимся в отель. Ужин самостоятельно.

Спасение Йоллупукки, зимние игры и хоровод с Дедом МорозомСпасение Йоллупукки, зимние игры и хоровод с Дедом МорозомСпасение Йоллупукки, зимние игры и хоровод с Дедом МорозомСпасение Йоллупукки, зимние игры и хоровод с Дедом МорозомСпасение Йоллупукки, зимние игры и хоровод с Дедом МорозомСпасение Йоллупукки, зимние игры и хоровод с Дедом МорозомСпасение Йоллупукки, зимние игры и хоровод с Дедом Морозом
2 день

Интерактивная программа в Музее мармелада и знакомство с Луми Тайкури

С утра поедем в Лихославль. В 8:30 заглянем в Музей мармелада. Для детей проведут анимационную программу «Как Снеговик Новый год спасал». Будут новогодние игры у ёлки и подарки от Деда Мороза. А ещё ребята узнают, как появился мармелад, и осмотрят необычные изделия из него.

Познакомимся с главным волшебником Тверской Карелии — Луми Тайкури. Он расскажет, какие приключения с ним происходили, погрузит в новогодние традиции тверских карел. А дальше нас ждёт пир! (включён в стоимость).

В 16:30 отправимся на мастер-класс по золотому шитью. Дети сделают нагрудное украшение. После — свободное время. Ужин самостоятельно.

Интерактивная программа в Музее мармелада и знакомство с Луми ТайкуриИнтерактивная программа в Музее мармелада и знакомство с Луми ТайкуриИнтерактивная программа в Музее мармелада и знакомство с Луми Тайкури
3 день

Бал-маскарад, мастер-класс и знакомство с правнуком Владимира Мономаха

После завтрака выселимся из отеля и поедем на «Новогодний бал-маскарад у Дарьи Пожарской». В гости нас приглашает известная новоторжская купчиха.

В 11:45 — гончарный мастер-класс, будем создавать новоторжскую глиняную игрушку. Затем на обед отведаем пожарских котлет. А дальше — интерактивная программа «В гостях у князя Новоторжского». Нас встретят дружинные воины в доспехах, они впустят в Верхнее городище. И мы перенесёмся в 12 век, где нас уже дожидается правнук Владимира Мономаха Давид Ростиславич. Он расскажет, как строились крепости, научит метать копья, стрелять из лука, арбалета и даже катапульты. А ещё познакомит с доспехами и оружием и даст подержать настоящий меч. В конце богатыри сойдутся в показательном бою на клинках и копьях.

На этом наш тур завершён. В 17:00 отвезём вас на ж/д вокзал Твери.

Бал-маскарад, мастер-класс и знакомство с правнуком Владимира МономахаБал-маскарад, мастер-класс и знакомство с правнуком Владимира МономахаБал-маскарад, мастер-класс и знакомство с правнуком Владимира МономахаБал-маскарад, мастер-класс и знакомство с правнуком Владимира Мономаха

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник72 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Трансферы по маршруту, включая трансфер с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
  • Мастер-классы, активности, интерактивы
  • Сопровождающий по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Твери и обратно
  • Ужины
  • Стоимость тура зависит от типа размещения:
  • Люкс однокомнатный с дополнительным местом (двуспальный диван)
  • 1 взрослый и 1 ребёнок до 14 лет - 125 600 ₽
  • 2 взрослый и 1 ребёнок или 1 взрослый и 2 ребёнка - 179 900 ₽
  • 2 взрослых и 2 ребёнка - 235 400 ₽
  • Люкс двухуровневый с дополнительным местом (двуспальный диван)
  • 2 взрослый и 1 ребёнок или 1 взрослый и 2 ребёнка - 177 900 ₽
  • 2 взрослых и 2 ребёнка - 231 200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь, ж/д вокзал, 10:35
Завершение: Тверь, ж/д вокзал, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 36 туристов
Привет, путешественники! Меня зовут Екатерина. Я — представитель команды, специализирующейся на турах для детей в сопровождении педагогов. Наша страсть — образование и культура, поэтому наши поездки всегда яркие, интересные и
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познавательные. Мы стараемся подбирать темы, которые будут интересны всем участникам поездки, от малышей до бабушек и дедушек. Наши туры — это не просто сухие факты и цифры, это возможность окунуться в историю и культуру городов и стран, узнать их особенности и скрытые уголки.

Тур входит в следующие категории Твери

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