На ферме «Ивановка» ребятам предстоит отыскать пропавшего в лесу финского брата Деда Мороза — Йоулупукки. А в
Описание тура
Организационные детали
Из Москвы
04 января 2025
Поезд 760 (покупается заранее с выбором мест)
отправление ст. Москва 9:30, Прибытие ст. Тверь 10:37
или
Электричка «Ласточка» (покупается в кассе перед отправлением)
отправление Ст. Москвы в 8:46, Прибытие в 10.22 в Тверь
06 января 2025
Поезд 771 (покупается заранее с выбором мест)
отправление ст Тверь в 17:50, прибытие в Москву в 18:57
или
Электричка «Ласточка» (покупается в кассе перед отправлением)
отправление ст Тверь 18:07, прибытие в 19.47 Москву
Расписание может быть изменено.
Кто желает приехать на своём авто транспорте, может оставить авто на платной парковке в г. Тверь.
Из Санкт-Петербурга
04 января 2025
Сапсан. 755А Отправление в 6:40 из Санкт-Петербурга Прибытие в Тверь в 9:37
06 января 2025
Поезд 778А отправление из Твери в 18:478 прибытие в Санкт-Петербург в 21:37
Проживание. Будем жить в отеле «Торжок», 2-, 3-, 4-местное размещение. Размещаемся в номерах «Люкс»: 1-комнатный с дополнительным местом (диван двуспальный) или двухуровневый номер с дополнительным местом (диван двуспальный).
Номера категории «Стандарт» по запросу.
*Фото отеля взяты с сайта torzhokotel.ru
Программа тура по дням
Спасение Йоллупукки, зимние игры и хоровод с Дедом Морозом
Встретим вас на вокзале в Твери и начнём путешествие с посещения фермы «Ивановка». Здесь случилось что-то загадочное. Брат Деда Мороза по имени Йоллупукки, который всегда помогает устраивать праздник и исполнять мечты, внезапно пропал в лесу. Гномики решили позвать вас на помощь, ведь без Йоллупукки Новый год не наступит!
После интерактивной программы проведём для вас экскурсию по деревенскому подворью, увидим его обитателей: кур, гусей, козлов и енотов. В доме «Козы-Дерезы» ребята узнают, чем отличаются Деды Морозы из разных стран и почему финский Йоллупукки приезжает на ферму «Ивановка».
Дальше с ветерком покатаемся с горки, устроим гонки на санках и сыграем в зимние игры. Йоулупукки вручит вам по волшебной шишке, которая исполняет желания, а затем заведём с Дедом Морозом хоровод вокруг ёлки. Обедать будем здесь блюдами из фермерских продуктов.
Переедем в Торжок и посетим Музей А. С. Пушкина, где вас ждёт интерактивная программа «Путешествие по Государевой дороге». Понаблюдаем за внезапно ожившими персонажами, познакомимся с ямщиками и тем, как они относились к приезжим на примере Александра Сергеевича.
После заселимся в отель. Ужин самостоятельно.
Интерактивная программа в Музее мармелада и знакомство с Луми Тайкури
С утра поедем в Лихославль. В 8:30 заглянем в Музей мармелада. Для детей проведут анимационную программу «Как Снеговик Новый год спасал». Будут новогодние игры у ёлки и подарки от Деда Мороза. А ещё ребята узнают, как появился мармелад, и осмотрят необычные изделия из него.
Познакомимся с главным волшебником Тверской Карелии — Луми Тайкури. Он расскажет, какие приключения с ним происходили, погрузит в новогодние традиции тверских карел. А дальше нас ждёт пир! (включён в стоимость).
В 16:30 отправимся на мастер-класс по золотому шитью. Дети сделают нагрудное украшение. После — свободное время. Ужин самостоятельно.
Бал-маскарад, мастер-класс и знакомство с правнуком Владимира Мономаха
После завтрака выселимся из отеля и поедем на «Новогодний бал-маскарад у Дарьи Пожарской». В гости нас приглашает известная новоторжская купчиха.
В 11:45 — гончарный мастер-класс, будем создавать новоторжскую глиняную игрушку. Затем на обед отведаем пожарских котлет. А дальше — интерактивная программа «В гостях у князя Новоторжского». Нас встретят дружинные воины в доспехах, они впустят в Верхнее городище. И мы перенесёмся в 12 век, где нас уже дожидается правнук Владимира Мономаха Давид Ростиславич. Он расскажет, как строились крепости, научит метать копья, стрелять из лука, арбалета и даже катапульты. А ещё познакомит с доспехами и оружием и даст подержать настоящий меч. В конце богатыри сойдутся в показательном бою на клинках и копьях.
На этом наш тур завершён. В 17:00 отвезём вас на ж/д вокзал Твери.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|72 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Трансферы по маршруту, включая трансфер с/на вокзал
- Экскурсии по программе
- Мастер-классы, активности, интерактивы
- Сопровождающий по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Твери и обратно
- Ужины
- Стоимость тура зависит от типа размещения:
- Люкс однокомнатный с дополнительным местом (двуспальный диван)
- 1 взрослый и 1 ребёнок до 14 лет - 125 600 ₽
- 2 взрослый и 1 ребёнок или 1 взрослый и 2 ребёнка - 179 900 ₽
- 2 взрослых и 2 ребёнка - 235 400 ₽
- Люкс двухуровневый с дополнительным местом (двуспальный диван)
- 2 взрослый и 1 ребёнок или 1 взрослый и 2 ребёнка - 177 900 ₽
- 2 взрослых и 2 ребёнка - 231 200 ₽