Вас ждёт насыщенное путешествие в новогоднюю сказку с интерактивными программами, мастер-классами и другими развлечениями.На ферме «Ивановка» ребятам предстоит отыскать пропавшего в лесу финского брата Деда Мороза — Йоулупукки. А в

Музее мармелада детей ждут увлекательные игры у ёлки со Снеговиком и подарки. Затем мы познакомимся с Луми Тайкури — волшебником Тверской Карелии. Ещё вы попадёте на бал-маскарад у купчихи Дарьи Пожарской и побываете в гостях у князя Новоторжского, правнука Владимира Мономаха. Он научит метать копья, стрелять из лука, арбалета и даже катапульты, даст подержать настоящий меч.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Из Москвы

04 января 2025

Поезд 760 (покупается заранее с выбором мест)

отправление ст. Москва 9:30, Прибытие ст. Тверь 10:37

или

Электричка «Ласточка» (покупается в кассе перед отправлением)

отправление Ст. Москвы в 8:46, Прибытие в 10.22 в Тверь

06 января 2025

Поезд 771 (покупается заранее с выбором мест)

отправление ст Тверь в 17:50, прибытие в Москву в 18:57

или

Электричка «Ласточка» (покупается в кассе перед отправлением)

отправление ст Тверь 18:07, прибытие в 19.47 Москву

Расписание может быть изменено.

Кто желает приехать на своём авто транспорте, может оставить авто на платной парковке в г. Тверь.

Из Санкт-Петербурга

04 января 2025

Сапсан. 755А Отправление в 6:40 из Санкт-Петербурга Прибытие в Тверь в 9:37

06 января 2025

Поезд 778А отправление из Твери в 18:478 прибытие в Санкт-Петербург в 21:37