2 день

Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная»

Завтрак «шведский стол».

Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная».

В ходе экскурсии вы совершите прогулку по главной улице города – Тверскому Арбату, увидите памятники М. Е. Салтыкову-Щедрину, А. С. Пушкину, грандиозное здание театра, восьмиугольную площадь, красивую стрелку Тверцы и Волги, а также «петербургской трезубец» и даже набережную «единой фасадой».

Посещение грандиозного Тверского Императорского Дворца. Тверской Императорский Дворец — выдающийся памятник русского зодчества, построенный для императрицы Екатерины II. В этом дворце жила «тверская принцесса» - так называли дочь Павла I и родную сестру Александра I – княжну Екатерину. Сейчас дворец великолепно отреставрирован.

Обед за доп. плату по желанию.

Посещение музея «Тверского козла».

Почему именно Козла? Да потому, что козёл – не просто животное. Это заслуженный символ города, а также неиссякаемый источник для творчества. Тематика музея простирается широко за рамки тверской геральдики и исторических фактов. Вы увидите массу фигурок, флагов, сувениров, символики из отечественных регионов и стран зарубежья, все эти экспонаты так или иначе посвящены Козлам. Кстати, для туристов Козловых, Барановых и Волковых музеем предусмотрены специальные цены!

18:00 Свободное время или за доп. плату посещение частной пивоварни «Афанасий» с дегустацией напитков и закусок.

Видели ли вы, как варится настоящее живое пиво? В рамках экскурсии у вас будет возможность ознакомиться с технологиями изготовления пива, посетить основные производственные цеха и убедиться в том, что пиво, произведенное здесь на сегодняшний день, является одним из лучших образцов пивоварения.

Стоимость - 1700 руб/чел. Заказ и оплата при бронировании тура. Детям до 5 лет бесплатно. Дети с 6 лет оплачивают полную стоимость, им предоставляется альтернативный дегустационный набор.