Тверь для гурманов и не только

Вы ищете незабываемые впечатления и вкусные приключения? Приглашаем вас на экскурсию в Тверь – идеальное место для гурманов, где вы сможете насладиться богатым культурным наследием и ознакомиться с уникальной кухней
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региона.

В тур включены посещение итальянской сырной фермы, где вы продегустируете различные виды настоящих итальянских сыров от мягкой рикотты до «золотой» качиотты, изготовленных лично хозяином фермы, а еще вас ждет обед из блюд итальянской кухни и мастер-класс по изготовлению мармелада. Также вы посетите исторические достопримечательности Твери и прогуляетесь по уютным улочкам города.

5
1 отзыв
Тверь для гурманов и не только
Тверь для гурманов и не только
Тверь для гурманов и не только
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-класс

07:00 подача автобуса по адресу: ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (за памятником
В. И. Ленину).

07:15 отправление автобуса. Трассовая экскурсия. Бытовые остановки.

14:00 прибытие в «Мармеладную сказку» - фабрику по производству мармелада, которая находится в Тверской области, в экологически чистом Лихославльском районе.

В музее «Мармеладной сказки» вы узнаете об истории производства натурального мармелада, о происхождении и развитии продукта в России и мире.

После экскурсии вас ждёт мастер-класс по производству мармелада. На территории музея «Мармеладной сказки» работает магазин с собственной продукцией.

Обед.

Переезд в Тверь. Обзорная экскурсия по Твери.

Вы увидите набережную реки Волги, памятник Афанасию Никитину, Старый мост, главные площади старого города.

Размещение в гостиницах «Волга»/ «Оснабрюк».

Экскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-классЭкскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-классЭкскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-классЭкскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-класс
2 день

Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная»

Завтрак «шведский стол».

Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная».

В ходе экскурсии вы совершите прогулку по главной улице города – Тверскому Арбату, увидите памятники М. Е. Салтыкову-Щедрину, А. С. Пушкину, грандиозное здание театра, восьмиугольную площадь, красивую стрелку Тверцы и Волги, а также «петербургской трезубец» и даже набережную «единой фасадой».

Посещение грандиозного Тверского Императорского Дворца. Тверской Императорский Дворец — выдающийся памятник русского зодчества, построенный для императрицы Екатерины II. В этом дворце жила «тверская принцесса» - так называли дочь Павла I и родную сестру Александра I – княжну Екатерину. Сейчас дворец великолепно отреставрирован.

Обед за доп. плату по желанию.

Посещение музея «Тверского козла».

Почему именно Козла? Да потому, что козёл – не просто животное. Это заслуженный символ города, а также неиссякаемый источник для творчества. Тематика музея простирается широко за рамки тверской геральдики и исторических фактов. Вы увидите массу фигурок, флагов, сувениров, символики из отечественных регионов и стран зарубежья, все эти экспонаты так или иначе посвящены Козлам. Кстати, для туристов Козловых, Барановых и Волковых музеем предусмотрены специальные цены!

18:00 Свободное время или за доп. плату посещение частной пивоварни «Афанасий» с дегустацией напитков и закусок.

Видели ли вы, как варится настоящее живое пиво? В рамках экскурсии у вас будет возможность ознакомиться с технологиями изготовления пива, посетить основные производственные цеха и убедиться в том, что пиво, произведенное здесь на сегодняшний день, является одним из лучших образцов пивоварения.

Стоимость - 1700 руб/чел. Заказ и оплата при бронировании тура. Детям до 5 лет бесплатно. Дети с 6 лет оплачивают полную стоимость, им предоставляется альтернативный дегустационный набор.

Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная»Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная»Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная»Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная»Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная»
3 день

Автобусная экскурсия в усадьбу Домотканово. Посещение Итальянской сырной фермы

Завтрак «шведский стол».

Освобождение номеров.

Автобусная экскурсия в усадьбу Домотканово – одно из красивейших мест Тверской земли. Усадьба Дервизов Домотканово - это единственный в России мемориально-художественный музей художника Валентина Александровича Серова.

Здесь были созданы произведения, ставшие классикой русского искусства: «Девушка, освещенная солнцем», «Заросший пруд. Домотканово», «Октябрь. Домотканово», «Баба в телеге», «Баба с лошадью» и почти все работы «крестьянского» цикла, иллюстрации к басням И. А. Крылова и многое другое.

14:00 Посещение Итальянской сырной фермы «La Fattoria LITTLE ITALY», что в переводе – «Ферма Маленькая Италия» - старейшего агротуристического предприятия России, основанного в 1999 году.

Здесь итальянская семья Мацца изготавливает натуральные продукты по старинным итальянским рецептам. У вас будет возможность продегустировать различные виды настоящих итальянских сыров от мягкой рикотты до «золотой» качиотты, изготовленных лично хозяином фермы, господином Пьетро Мацца, сыроваром в четвертом поколении, из молока собственных коров.

Сыры производятся здесь, на ферме в с. Медном, как и другие продукты. Всё свежее, экологически чистое и очень вкусное!

А после Вас ждет обед из блюд итальянской кухни (лазанья, польпетта, вкуснейший десерт). В местном магазинчике вы сможете приобрести свежайшие продукты. А так же изысканные итальянские и русские сувениры ручной работы: изделия из муранского стекла, различные маскарадные маски, изделия из глины и многое другое.

Отправление в Санкт-Петербург. Ориентировочное прибытие в 22.00.

Автобусная экскурсия в усадьбу Домотканово. Посещение Итальянской сырной фермыАвтобусная экскурсия в усадьбу Домотканово. Посещение Итальянской сырной фермыАвтобусная экскурсия в усадьбу Домотканово. Посещение Итальянской сырной фермы

Проживание

Тур предполагает размещение в г. Тверь в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиница «Волга» 3*
2-местный номер комфорт20 400
1-местное размещение в 2-местном номере комфорт25 400
1-местный улучшенный23 440
Полулюкс на 2-х чел. 21 000
Делюкс на 2 чел. 22 300
Доп. место в номерах полулюкс и делюкс17 830
Отель «Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)
2-местный номер комфорт20 820
1-местное размещение в номере комфорт24 940
2-х местный номер комфорт улучшенный /
джуниор сюит
22 300
1-местное размещение в номере комфорт
улучшенный / джуниор сюит
28 190
Люкс28 300
Доп. место в номере комфорт и комфорт
улучшенный, люкс
17 940
1-местный стандарт23 190

Скидка детям до 16 лет — 350 руб.

Скидка студентам и пенсионерам — 150 руб.

Варианты проживания

«Волга» 3

2 ночи

Отель «Волга» расположен в самом центре города Тверь. В шаговой доступности есть развитая инфраструктура, остановки общественного транспорта, парки, банки и памятники культуры.

К услугам гостей просторные и комфортабельные номера различной ценовой категории. В каждой комнате есть телевизор с плоским экраном, холодильник, электрический чайник, мебель и собственная ванная комната с санузлом.

На территории гостиницы работает ресторан, где подаются национальной и европейской кухни. Вы всегда сможете выбрать блюда из широкого ассортимента по меню.

Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал с современной мультимедийной техникой.

Рядом расположены кафе и торговые центры, памятник и музей М. Круга. До железнодорожного вокзала 11 минут езды на автомобиле.

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«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)

2 ночи

Отель расположен в центре исторической Твери, в культурном уголке города. К услугам гостей СПА-центр.

Номерной фонд отеля разнообразен и располагает всем необходимым для комфортного проживания вдали от дома. Вежливый персонал с радостью ответит на все возникшие вопросы. Вы останетесь довольны проведенным временем.

Начать свое утро можно с завтрака в ресторане отеля. Отличное обслуживание и широкий выбор блюд не оставят равнодушными даже самых взыскательных гостей.

В отеле работает квалифицированный персонал, который способен организовать крупное мероприятие или конференцию. На территории есть оборудованный все необходимой аппаратурой конференц-зал.

Отель находится в центре Твери, отсюда можно без труда добраться в любую точку города. До аэропорта 6,4 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.

«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Проживание в гостиницах "Волга" 3* или "Оснабрюк" 4* (на выбор)
  • Питание по программе тура: 2 завтрака шведский стол, 1 обед, 1 итальянский обед
  • Экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Обед во 2-й день - 600 руб/чел. Заказ и оплата при бронировании тура
  • Личные расходы
  • Посещение частной пивоварни «Афанасий» (экскурсия с дегустацией). Стоимость - 1700 руб/чел. Заказ и оплата при бронировании тура
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Ассортимент дегустации частной пивоварни «Афанасий»

Напитки: 3 вида светлого пива, 2 вида темного пива, квас, вода.

С наименованиями: живое пиво, пшеничное "Марочное", крафтовое пиво, легкое темное пиво "Марочное", крепкое темное пиво "Портер", квас "Старомонастырский", вода питьевая высшей категории МакЛарин.

Дополнительно по запросу подается безалкогольное пиво.

Закуски: 4 вида мясных закусок, 3 вида рыбных закусок, сыр.

С наименованиями: карбонад из свинины, сыровяленый балык «Застольный» из свинины, карпаччо - сыровяленая куриная грудка, кнуты из индейки, ломтики филе горбуши копчено-вяленые с приправами (чипсы), нерка холодного копчения, мидии холодного копчения, кнуты из сыра, сыр с чили.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
31 июл 2024
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная погода. Озеро теплое, все накупались вдоволь. Посетили Валдай, Нилову Пустынь, Торжок.
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная

Тур входит в следующие категории Твери

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