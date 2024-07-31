Программа тура по дням
Экскурсия на фабрику по производству мармелада. Мастер-класс
07:00 подача автобуса по адресу: ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (за памятником
В. И. Ленину).
07:15 отправление автобуса. Трассовая экскурсия. Бытовые остановки.
14:00 прибытие в «Мармеладную сказку» - фабрику по производству мармелада, которая находится в Тверской области, в экологически чистом Лихославльском районе.
В музее «Мармеладной сказки» вы узнаете об истории производства натурального мармелада, о происхождении и развитии продукта в России и мире.
После экскурсии вас ждёт мастер-класс по производству мармелада. На территории музея «Мармеладной сказки» работает магазин с собственной продукцией.
Обед.
Переезд в Тверь. Обзорная экскурсия по Твери.
Вы увидите набережную реки Волги, памятник Афанасию Никитину, Старый мост, главные площади старого города.
Размещение в гостиницах «Волга»/ «Оснабрюк».
Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная»
Завтрак «шведский стол».
Пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная».
В ходе экскурсии вы совершите прогулку по главной улице города – Тверскому Арбату, увидите памятники М. Е. Салтыкову-Щедрину, А. С. Пушкину, грандиозное здание театра, восьмиугольную площадь, красивую стрелку Тверцы и Волги, а также «петербургской трезубец» и даже набережную «единой фасадой».
Посещение грандиозного Тверского Императорского Дворца. Тверской Императорский Дворец — выдающийся памятник русского зодчества, построенный для императрицы Екатерины II. В этом дворце жила «тверская принцесса» - так называли дочь Павла I и родную сестру Александра I – княжну Екатерину. Сейчас дворец великолепно отреставрирован.
Обед за доп. плату по желанию.
Посещение музея «Тверского козла».
Почему именно Козла? Да потому, что козёл – не просто животное. Это заслуженный символ города, а также неиссякаемый источник для творчества. Тематика музея простирается широко за рамки тверской геральдики и исторических фактов. Вы увидите массу фигурок, флагов, сувениров, символики из отечественных регионов и стран зарубежья, все эти экспонаты так или иначе посвящены Козлам. Кстати, для туристов Козловых, Барановых и Волковых музеем предусмотрены специальные цены!
18:00 Свободное время или за доп. плату посещение частной пивоварни «Афанасий» с дегустацией напитков и закусок.
Видели ли вы, как варится настоящее живое пиво? В рамках экскурсии у вас будет возможность ознакомиться с технологиями изготовления пива, посетить основные производственные цеха и убедиться в том, что пиво, произведенное здесь на сегодняшний день, является одним из лучших образцов пивоварения.
Стоимость - 1700 руб/чел. Заказ и оплата при бронировании тура. Детям до 5 лет бесплатно. Дети с 6 лет оплачивают полную стоимость, им предоставляется альтернативный дегустационный набор.
Автобусная экскурсия в усадьбу Домотканово. Посещение Итальянской сырной фермы
Завтрак «шведский стол».
Освобождение номеров.
Автобусная экскурсия в усадьбу Домотканово – одно из красивейших мест Тверской земли. Усадьба Дервизов Домотканово - это единственный в России мемориально-художественный музей художника Валентина Александровича Серова.
Здесь были созданы произведения, ставшие классикой русского искусства: «Девушка, освещенная солнцем», «Заросший пруд. Домотканово», «Октябрь. Домотканово», «Баба в телеге», «Баба с лошадью» и почти все работы «крестьянского» цикла, иллюстрации к басням И. А. Крылова и многое другое.
14:00 Посещение Итальянской сырной фермы «La Fattoria LITTLE ITALY», что в переводе – «Ферма Маленькая Италия» - старейшего агротуристического предприятия России, основанного в 1999 году.
Здесь итальянская семья Мацца изготавливает натуральные продукты по старинным итальянским рецептам. У вас будет возможность продегустировать различные виды настоящих итальянских сыров от мягкой рикотты до «золотой» качиотты, изготовленных лично хозяином фермы, господином Пьетро Мацца, сыроваром в четвертом поколении, из молока собственных коров.
Сыры производятся здесь, на ферме в с. Медном, как и другие продукты. Всё свежее, экологически чистое и очень вкусное!
А после Вас ждет обед из блюд итальянской кухни (лазанья, польпетта, вкуснейший десерт). В местном магазинчике вы сможете приобрести свежайшие продукты. А так же изысканные итальянские и русские сувениры ручной работы: изделия из муранского стекла, различные маскарадные маски, изделия из глины и многое другое.
Отправление в Санкт-Петербург. Ориентировочное прибытие в 22.00.
Проживание
Тур предполагает размещение в г. Тверь в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Гостиница «Волга» 3*
|2-местный номер комфорт
|20 400
|1-местное размещение в 2-местном номере комфорт
|25 400
|1-местный улучшенный
|23 440
|Полулюкс на 2-х чел.
|21 000
|Делюкс на 2 чел.
|22 300
|Доп. место в номерах полулюкс и делюкс
|17 830
|Отель «Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)
|2-местный номер комфорт
|20 820
|1-местное размещение в номере комфорт
|24 940
2-х местный номер комфорт улучшенный /
джуниор сюит
|22 300
1-местное размещение в номере комфорт
улучшенный / джуниор сюит
|28 190
|Люкс
|28 300
Доп. место в номере комфорт и комфорт
улучшенный, люкс
|17 940
|1-местный стандарт
|23 190
Скидка детям до 16 лет — 350 руб.
Скидка студентам и пенсионерам — 150 руб.
Варианты проживания
«Волга» 3
Отель «Волга» расположен в самом центре города Тверь. В шаговой доступности есть развитая инфраструктура, остановки общественного транспорта, парки, банки и памятники культуры.
К услугам гостей просторные и комфортабельные номера различной ценовой категории. В каждой комнате есть телевизор с плоским экраном, холодильник, электрический чайник, мебель и собственная ванная комната с санузлом.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются национальной и европейской кухни. Вы всегда сможете выбрать блюда из широкого ассортимента по меню.
Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал с современной мультимедийной техникой.
Рядом расположены кафе и торговые центры, памятник и музей М. Круга. До железнодорожного вокзала 11 минут езды на автомобиле.
«Пушкин» 4* (бывш. Оснабрюк)
Отель расположен в центре исторической Твери, в культурном уголке города. К услугам гостей СПА-центр.
Номерной фонд отеля разнообразен и располагает всем необходимым для комфортного проживания вдали от дома. Вежливый персонал с радостью ответит на все возникшие вопросы. Вы останетесь довольны проведенным временем.
Начать свое утро можно с завтрака в ресторане отеля. Отличное обслуживание и широкий выбор блюд не оставят равнодушными даже самых взыскательных гостей.
В отеле работает квалифицированный персонал, который способен организовать крупное мероприятие или конференцию. На территории есть оборудованный все необходимой аппаратурой конференц-зал.
Отель находится в центре Твери, отсюда можно без труда добраться в любую точку города. До аэропорта 6,4 км, до железнодорожного вокзала 2,7 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Проживание в гостиницах "Волга" 3* или "Оснабрюк" 4* (на выбор)
- Питание по программе тура: 2 завтрака шведский стол, 1 обед, 1 итальянский обед
- Экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Обед во 2-й день - 600 руб/чел. Заказ и оплата при бронировании тура
- Личные расходы
- Посещение частной пивоварни «Афанасий» (экскурсия с дегустацией). Стоимость - 1700 руб/чел. Заказ и оплата при бронировании тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Ассортимент дегустации частной пивоварни «Афанасий»
Напитки: 3 вида светлого пива, 2 вида темного пива, квас, вода.
С наименованиями: живое пиво, пшеничное "Марочное", крафтовое пиво, легкое темное пиво "Марочное", крепкое темное пиво "Портер", квас "Старомонастырский", вода питьевая высшей категории МакЛарин.
Дополнительно по запросу подается безалкогольное пиво.
Закуски: 4 вида мясных закусок, 3 вида рыбных закусок, сыр.
С наименованиями: карбонад из свинины, сыровяленый балык «Застольный» из свинины, карпаччо - сыровяленая куриная грудка, кнуты из индейки, ломтики филе горбуши копчено-вяленые с приправами (чипсы), нерка холодного копчения, мидии холодного копчения, кнуты из сыра, сыр с чили.