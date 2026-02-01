Тверь: обаяние русской провинции
Увидеть «Париж», узнать, как любовь помогла монастырю, и заглянуть в музей со старинной фототехникой
Начало: В 9:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
7 мар в 08:00
30 мая в 08:00
8940 ₽ за человека
Едем за город всей семьёй: душевные новогодние праздники
Прокатиться на лыжах, отведать угощений от местных жителей и почувствовать себя в русской сказке
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 9:30
21 фев в 09:30
7 мар в 09:30
19 500 ₽ за человека
В русское село в гости к местным: всё включено
Отведать чая с пирогом от хозяев, погрузиться в атмосферу старины и прокатиться на лыжах по лесу
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
27 фев в 08:00
13 мар в 08:00
13 700 ₽ за человека
Есть контакт! Психологический выезд для родителей и подростков. Всё включено
Научиться лучше понимать друг друга, управлять эмоциями в семье и почувствовать то самое «мы»
Начало: Тверь, 17:00
27 фев в 17:00
40 000 ₽ за человека
