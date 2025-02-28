Описание тура
Организационные детали
Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, комплект одежды и обуви для дома. Рекомендуем взять пенку-сидушку, термос, налобный фонарик, личную аптечку и маленький рюкзак, куда вы всё это сложите во время прогулки.
Лыжи и палки предоставляем. Но вы можете взять и свои. Сообщите, пожалуйста, об этом заранее, чтобы мы не брали для вас.
Также важно сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Проживание. В гостевом доме в 2-местных комнатах (6 км от Твери). Душ и туалет на этаже. Дом деревянный, с отоплением и водой. Есть общие зоны: гостиная, кухня. Также на территории: баня, беседка и мангал. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе без подселения.
Питание. Включено с ужина первого дня по обед последнего. Один обед организуется на природе во время лыжной прогулки, второй — в трапезной. Завтраки и ужины — в гостевом доме. Об особенностях в питании важно заранее сообщить инструктору.
Транспорт. От Твери до гостевого дома и обратно доедем на микроавтобусе/автобусе. По маршруту передвижения на лыжах (предоставляются).
Дети. Рекомендуем не брать маленьких детей. Оптимально — от 7 лет и с навыками езды на лыжах, активные и любящие гулять. Для детей до 12 лет есть скидки.
Уровень сложности. Важно уметь кататься на лыжах, иметь минимальный опыт лыжных прогулок. В походе будет только краткий инструктаж, обучения нет. Всего пройдём 20 км. На лыжах такое расстояние преодолевается легко. Но без навыков езды на лыжах будет непросто.
Всегда идём в темпе самого слабого участника группы. По решению инструктора, маршрут может быть сокращён.
Также обратите внимание на правильно подобранную одежду и обувь. Почти весь второй день проведём активно и на улице, с остановками на отдых и обед.
Программа тура по дням
Заезд
Встречаемся на ж/д вокзале Твери в 20:30 (время под электричку, прибывающую в 20:27). Вы можете доехать до Твери и на собственном автомобиле. Рядом с вокзалом есть парковка.
Далее нас ждёт короткий переезд до гостевого дома (6 км). Разместимся, поужинаем и познакомимся.
16 км до карьеров, обед с костром и душевный вечер
После завтрака мы отправимся в лыжное путешествие через леса и поля. Всего преодолеем 16 км. Дойдём до Константиновских и Красногорских карьеров.
Константиновский карьер окружён светлохвойным лесом с крутыми и пологими спусками. Здесь мы разожжём костёр, пообедаем на свежем воздухе и покатаемся с горок. Затем отправимся в Красногорский карьер к его высоким холмам и неповторимым зимним пейзажам.
Вечером вернёмся на базу отдыха, где нас будет ждать вкусный ужин, баня (по желанию и за доплату), песни под гитару и настольные игры.
7-8 км на лыжах до Савватиевой пустыни
После завтрака соберём вещи, оставим их в холле и налегке отправимся на лыжную прогулку в Савватиеву пустынь. Пройдём около 7-8 км. Мы сможем поклониться мощам Преподобного Савватия, увидим поклонный крест и монастырь. Здесь же в трапезной пообедаем.
Затем на автобусе доедем до ж/д вокзала Твери.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 700 ₽
|Ребёнок до 12 лет
|11 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в доме
- Питание
- Трансфер от Твери до гостевого дома и обратно
- Снаряжение: лыжи, палки, всё для обеда на природе
- Экскурсия по Савватиевой пустыни
- Работа инструкторов-проводников
Что не входит в цену
- Проезд до Твери и обратно в ваш город
- Баня на базе (по желанию)