Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни

Прогуляться по зимнему лесу на лыжах в компании единомышленников и перезагрузиться
Зима — не повод сидеть дома и не ходить гулять в лес! Приглашаем с нами в лёгкий лыжный поход в Тверской области, куда легко и быстро добраться из Москвы. Без
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лишений в комфорте — жить будем в тёплом и уютном деревянном гостевом доме в посёлке. Пройдём около 20 км по зимнему сказочному лесу, мимо покрытых сугробами полей. Устроим обед-пикник с согревающим костром и заглянем в святое место. Также увидим Константиновский и Красногорский карьеры. Всё снаряжение предоставляется.

Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
Ближайшие даты:
28
фев14
мар
Время начала: 20:30

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, комплект одежды и обуви для дома. Рекомендуем взять пенку-сидушку, термос, налобный фонарик, личную аптечку и маленький рюкзак, куда вы всё это сложите во время прогулки.

Лыжи и палки предоставляем. Но вы можете взять и свои. Сообщите, пожалуйста, об этом заранее, чтобы мы не брали для вас.

Также важно сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Проживание. В гостевом доме в 2-местных комнатах (6 км от Твери). Душ и туалет на этаже. Дом деревянный, с отоплением и водой. Есть общие зоны: гостиная, кухня. Также на территории: баня, беседка и мангал. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе без подселения.

Питание. Включено с ужина первого дня по обед последнего. Один обед организуется на природе во время лыжной прогулки, второй — в трапезной. Завтраки и ужины — в гостевом доме. Об особенностях в питании важно заранее сообщить инструктору.

Транспорт. От Твери до гостевого дома и обратно доедем на микроавтобусе/автобусе. По маршруту передвижения на лыжах (предоставляются).

Дети. Рекомендуем не брать маленьких детей. Оптимально — от 7 лет и с навыками езды на лыжах, активные и любящие гулять. Для детей до 12 лет есть скидки.

Уровень сложности. Важно уметь кататься на лыжах, иметь минимальный опыт лыжных прогулок. В походе будет только краткий инструктаж, обучения нет. Всего пройдём 20 км. На лыжах такое расстояние преодолевается легко. Но без навыков езды на лыжах будет непросто.

Всегда идём в темпе самого слабого участника группы. По решению инструктора, маршрут может быть сокращён.

Также обратите внимание на правильно подобранную одежду и обувь. Почти весь второй день проведём активно и на улице, с остановками на отдых и обед.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Встречаемся на ж/д вокзале Твери в 20:30 (время под электричку, прибывающую в 20:27). Вы можете доехать до Твери и на собственном автомобиле. Рядом с вокзалом есть парковка.

Далее нас ждёт короткий переезд до гостевого дома (6 км). Разместимся, поужинаем и познакомимся.

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2 день

16 км до карьеров, обед с костром и душевный вечер

После завтрака мы отправимся в лыжное путешествие через леса и поля. Всего преодолеем 16 км. Дойдём до Константиновских и Красногорских карьеров.

Константиновский карьер окружён светлохвойным лесом с крутыми и пологими спусками. Здесь мы разожжём костёр, пообедаем на свежем воздухе и покатаемся с горок. Затем отправимся в Красногорский карьер к его высоким холмам и неповторимым зимним пейзажам.

Вечером вернёмся на базу отдыха, где нас будет ждать вкусный ужин, баня (по желанию и за доплату), песни под гитару и настольные игры.

16 км до карьеров, обед с костром и душевный вечер16 км до карьеров, обед с костром и душевный вечер16 км до карьеров, обед с костром и душевный вечер16 км до карьеров, обед с костром и душевный вечер16 км до карьеров, обед с костром и душевный вечер
3 день

7-8 км на лыжах до Савватиевой пустыни

После завтрака соберём вещи, оставим их в холле и налегке отправимся на лыжную прогулку в Савватиеву пустынь. Пройдём около 7-8 км. Мы сможем поклониться мощам Преподобного Савватия, увидим поклонный крест и монастырь. Здесь же в трапезной пообедаем.

Затем на автобусе доедем до ж/д вокзала Твери.

7-8 км на лыжах до Савватиевой пустыни7-8 км на лыжах до Савватиевой пустыни7-8 км на лыжах до Савватиевой пустыни7-8 км на лыжах до Савватиевой пустыни7-8 км на лыжах до Савватиевой пустыни

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 700 ₽
Ребёнок до 12 лет11 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в доме
  • Питание
  • Трансфер от Твери до гостевого дома и обратно
  • Снаряжение: лыжи, палки, всё для обеда на природе
  • Экскурсия по Савватиевой пустыни
  • Работа инструкторов-проводников
Что не входит в цену
  • Проезд до Твери и обратно в ваш город
  • Баня на базе (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
Завершение: Г. Тверь, ж/д вокзал, к скоростной электричке с отправлением в 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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