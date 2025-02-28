Зима — не повод сидеть дома и не ходить гулять в лес! Приглашаем с нами в лёгкий лыжный поход в Тверской области, куда легко и быстро добраться из Москвы. Без

лишений в комфорте — жить будем в тёплом и уютном деревянном гостевом доме в посёлке. Пройдём около 20 км по зимнему сказочному лесу, мимо покрытых сугробами полей. Устроим обед-пикник с согревающим костром и заглянем в святое место. Также увидим Константиновский и Красногорский карьеры. Всё снаряжение предоставляется.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, комплект одежды и обуви для дома. Рекомендуем взять пенку-сидушку, термос, налобный фонарик, личную аптечку и маленький рюкзак, куда вы всё это сложите во время прогулки.

Лыжи и палки предоставляем. Но вы можете взять и свои. Сообщите, пожалуйста, об этом заранее, чтобы мы не брали для вас.

Также важно сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.