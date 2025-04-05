Нас ждут в гости в старинном селе Замытье — встретят с угощениями, проведут по атмосферным улочкам с домами с резными ставнями, поделятся историями о местных жителях и накормят в чайной.Наберём

воды из источника, рассмотрим антикварные вещи, в числе которых патефон, гармонь, гусли и разные предметы быта, и зайдём в дом гончара. Прогуляемся по лесу и снежным полям: пешком и на лыжах. Рецепт обновляющих выходных прост — активности на свежем воздухе, вкусная еда, домашняя атмосфера и компания единомышленников! Всё уже спланировано и включено в стоимость, а вам остаётся прихватить хорошее настроение и наслаждаться отдыхом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, комплект одежды и обуви для дома. Рекомендуем взять пенку-сидушку, термос, налобный фонарик, личную аптечку и маленький рюкзак, куда вы всё это сложите во время прогулки.

Лыжи и палки предоставляем. Но вы можете взять и свои. Сообщите, пожалуйста, об этом заранее, чтобы мы не брали для вас.

Также важно сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.