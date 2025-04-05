В русское село в гости к местным: всё включено

Отведать чая с пирогом от хозяев, погрузиться в атмосферу старины и прокатиться на лыжах по лесу
Нас ждут в гости в старинном селе Замытье — встретят с угощениями, проведут по атмосферным улочкам с домами с резными ставнями, поделятся историями о местных жителях и накормят в чайной.

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воды из источника, рассмотрим антикварные вещи, в числе которых патефон, гармонь, гусли и разные предметы быта, и зайдём в дом гончара. Прогуляемся по лесу и снежным полям: пешком и на лыжах.

Рецепт обновляющих выходных прост — активности на свежем воздухе, вкусная еда, домашняя атмосфера и компания единомышленников! Всё уже спланировано и включено в стоимость, а вам остаётся прихватить хорошее настроение и наслаждаться отдыхом.

В русское село в гости к местным: всё включено
В русское село в гости к местным: всё включено
В русское село в гости к местным: всё включено

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали активный отдых на природе. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, комплект одежды и обуви для дома. Рекомендуем взять пенку-сидушку, термос, налобный фонарик, личную аптечку и маленький рюкзак, куда вы всё это сложите во время прогулки.

Лыжи и палки предоставляем. Но вы можете взять и свои. Сообщите, пожалуйста, об этом заранее, чтобы мы не брали для вас.

Также важно сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Проживание. На территории уютной базы «Замытье» в 1-, 2-, 3-местных номерах с собственными ванными комнатами. Расселение по гендерному признаку. Пары живут вместе без подселения. Для семей из 3-4 человек есть вариант проживания в отдельном доме без доплат. На территории есть баня.

Питание. 3-разовое питание с ужина 1-го дня по обед 3-го дня на базе или в чайной, включая дегустацию спиртного. Об особенностях в питании важно заранее сообщить инструктору.

Транспорт. От Твери до гостевого дома и обратно доедем на микроавтобусе/автобусе. По маршруту передвижения на лыжах (предоставляются) или пешком.

Дети. Рекомендуем не брать маленьких детей. Оптимально — от 7 лет и с навыками езды на лыжах, активные и любящие гулять. Для детей до 12 лет есть скидки.

Уровень сложности. Одна лесная прогулка не превышает 10 км, с чем справится даже ребёнок. Всего около 15 км за 2 дня. Важно уметь кататься на лыжах, иметь минимальный опыт лыжных прогулок. На маршруте будет только краткий инструктаж, обучения нет. При этом можно отказаться от лыжной части.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Встречаемся на ж/д вокзале Твери в 20:30 (время под электричку, прибывающую в 20:27). Вы можете доехать до Твери и на собственном автомобиле. Рядом с вокзалом есть парковка.

Далее нас ждёт переезд до гостевого дома (1,5 часа). Разместимся, поужинаем и познакомимся.

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2 день

Село Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесу

С утра вы познакомитесь с хозяевами чайной. Нас как дорогих гостей встретят с угощениями, а затем проведут по старинному селу Замытье. Увидим церковь Преображения Господня, торговые лавки и послушаем истории о местных жителях и поселении. Зайдём в музей, где узнаем про ремёсла и промыслы Рамешковского края, а также в дом гончара.

Ближе к обеду посетим чайную, отведаем чая с пирогами и насладимся атмосферой старины. Здесь есть камин, патефон, гармонь, гусли и другие интересные старинные вещи. Также нас ждёт сытный деревенский обед.

Во второй половине дня прогуляемся по лесу. Пройдём пешком 8-10 км. Тропа ведёт вдоль реки Медведицы до святого источника. На базу вернёмся к вечеру. Поужинаем и сыграем в игры.

Село Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесуСело Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесуСело Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесуСело Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесуСело Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесуСело Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесуСело Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесуСело Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесуСело Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесуСело Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесуСело Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесуСело Замытье: атмосфера старины, чайная и пешая прогулка по лесу
3 день

Лыжная прогулка

После завтрака отправимся на короткую лыжную прогулку на 5-6 км. Подышим свежим воздухом и насладимся видами снежного леса. Любая активность на природе благотворно влияет на самочувствие и проветривание головы.

К обеду вернёмся на базу, заберём вещи и поедем в Тверь на станцию к вечерней электричке в Москву.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер от/до станции
  • Аренда лыж и палок
  • Экскурсионная программа
  • Работа инструкторов-проводников
Что не входит в цену
  • Проезд до Твери и обратно в ваш город
  • Баня на базе (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
Завершение: Г. Тверь, ж/д вокзал, к скоростной электричке с отправлением в 18:08
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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