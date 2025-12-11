Тверь: обаяние русской провинции
Увидеть «Париж», узнать, как любовь помогла монастырю, и заглянуть в музей со старинной фототехникой
Начало: В 09:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
6 янв в 10:00
8940 ₽ за человека
Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
Прогуляться по зимнему лесу на лыжах в компании единомышленников и перезагрузиться
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
19 дек в 08:00
26 дек в 08:00
13 700 ₽ за человека
Лыжная прогулка с ночёвкой в домиках А-фрейм: экспресс-перезагрузка
Пройтись по снежному лесу, полюбоваться пейзажами Тьмы и с комфортом отдохнуть на природе
Начало: Тверь, ж/д вокзал, точное место вы узнаете после б...
20 дек в 08:00
27 дек в 08:00
14 800 ₽ за человека
