«Тюмень навсегда!» — это театрализованная аудио-экскурсия по городу! Это не классический аудио гид или классическая экскурсия! Это целый аудио спектакль в ваших головах, который создает ваше воображение при помощи голосов и звуков, и, конечно, полное погружение при помощи высокотехнологичных наушников! Каждый из вас станет главным героем этой истории!
Ближайшие даты:
18
окт
окт
21
окт
окт
25
окт
окт
28
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Проходя по привычному маршруту, гости вместе с героем прогулки впервые узнают город таким, каким видели его в своих мечтах простые горожане. Каким его создавали известные купцы, промышленники, нефтяники. Каким делают его сейчас люди, влюбленные в Тюмень.
«Тюмень навсегда!» — это история города, но не с книжных полок, а на страницах улиц. Это 5000 шагов по городу, где с каждым шагом ты становишься к нему ближе!
Мы погрузим вас в мир театра и эмоций при помощи голосов и звуков! Покажем вам Тюмень в новом формате, вы почувствуете город по-особенному!
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Иммерсивная прогулка
- Наушники
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мост влюбленных со стороны улицы РеспубликиЗавершение: ул. Ленина, 69а
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Сбор на прогулку минут за 10-15 до начала, чтобы все успели получить наушники и подготовились к экскурсии!
- Просьба одеваться по погоде для вашего же комфорта!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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