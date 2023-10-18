Что вас ожидает:

Проходя по привычному маршруту, гости вместе с героем прогулки впервые узнают город таким, каким видели его в своих мечтах простые горожане. Каким его создавали известные купцы, промышленники, нефтяники. Каким делают его сейчас люди, влюбленные в Тюмень.

«Тюмень навсегда!» — это история города, но не с книжных полок, а на страницах улиц. Это 5000 шагов по городу, где с каждым шагом ты становишься к нему ближе!

Мы погрузим вас в мир театра и эмоций при помощи голосов и звуков! Покажем вам Тюмень в новом формате, вы почувствуете город по-особенному!