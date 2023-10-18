Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»

Описание
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Ответы на вопросы
«Тюмень навсегда!» — это театрализованная аудио-экскурсия по городу! Это не классический аудио гид или классическая экскурсия! Это целый аудио спектакль в ваших головах, который создает ваше воображение при помощи голосов и звуков, и, конечно, полное погружение при помощи высокотехнологичных наушников! Каждый из вас станет главным героем этой истории!
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»
Ближайшие даты:
18
окт
21
окт
25
окт
28
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Проходя по привычному маршруту, гости вместе с героем прогулки впервые узнают город таким, каким видели его в своих мечтах простые горожане. Каким его создавали известные купцы, промышленники, нефтяники. Каким делают его сейчас люди, влюбленные в Тюмень.
«Тюмень навсегда!» — это история города, но не с книжных полок, а на страницах улиц. Это 5000 шагов по городу, где с каждым шагом ты становишься к нему ближе!
Мы погрузим вас в мир театра и эмоций при помощи голосов и звуков! Покажем вам Тюмень в новом формате, вы почувствуете город по-особенному!

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Иммерсивная прогулка
  • Наушники
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мост влюбленных со стороны улицы Республики
Завершение: ул. Ленина, 69а
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Сбор на прогулку минут за 10-15 до начала, чтобы все успели получить наушники и подготовились к экскурсии!
  • Просьба одеваться по погоде для вашего же комфорта!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Необычные
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