Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом

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Евгений — молодой экскурсовод, студент Тюменского государственного университета. Изучает английский и китайский языки, увлекается историей и краеведением.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с начинающим гидом
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Мост влюбленных
  • Памятник Распутина
  • Кафедральный собор иконы Божией Матери Знамение
  • Площадь борцов революции и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Забавные истории и завораживающие виды.
  • Вы посетите самые интересные уголки нашего города! Услышите о пройдохах-купцах и честных меценатах, посидите на бронзовом стуле рядом с «сибирским старцем» Распутиным, пройдете по местам, где ступала на тюменскую землю нога царственных страстотерпцев — Романовых.
И, конечно, полюбуетесь великолепной четырёхъярусной набережной и мостом Влюбленных! Кстати, как вы думаете, — мост Влюбленных правда качается? На экскурсии с Евгением непременно сами узнаете!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия проходит без внутреннего осмотра достопримечательностей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия проходит без внутреннего осмотра достопримечательностей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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