Евгений — молодой экскурсовод, студент Тюменского государственного университета. Изучает английский и китайский языки, увлекается историей и краеведением.
Ближайшие даты:
14
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15
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мост влюбленных
- Памятник Распутина
- Кафедральный собор иконы Божией Матери Знамение
- Площадь борцов революции и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Забавные истории и завораживающие виды.
- Вы посетите самые интересные уголки нашего города! Услышите о пройдохах-купцах и честных меценатах, посидите на бронзовом стуле рядом с «сибирским старцем» Распутиным, пройдете по местам, где ступала на тюменскую землю нога царственных страстотерпцев — Романовых.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит без внутреннего осмотра достопримечательностей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит без внутреннего осмотра достопримечательностей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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