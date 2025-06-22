🎭 Посещение Цветного бульвара и Сквера Сибирских кошек
Лучшее время для посещения
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Идеально отправиться на экскурсию по Тюмени в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и можно в полной мере насладиться красотой города. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно путешествовать, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур, но при должной подготовке и тёплой одежде город всё равно порадует своими зимними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Историческая площадь
Свято-Троицкий мужской монастырь
Ильинский женский монастырь
Набережная
Мост Влюблённых
Цветной бульвар
Сквер Сибирских кошек
Описание экскурсии
Самое главное в Тюмени: маршрут
Моя цель — показать вам, как менялся город на протяжениии более 400-летней истории. Для этого мы побываем на площади с говорящим названием «Историческая», где вы познакомитесь с главными достопримечательностями города. Затем поочерёдно посетим Свято-Троицкий мужской и Ильинский женский монастыри. Обязательно прогуляемся по одной из лучших набережных в стране и полюбуемся ею с Моста Влюблённых. Заедем на Цветной бульвар (территория цирка и скульптур знаменитых клоунов) и заглянем в Сквер Сибирских кошек.
Чем примечателен город на Туре
Почему наш город хотели назвать Красиным? Где в Тюмени проходила самая длинная сухопутная дорога в мире? Я поделюсь действительно яркими фактами, которые вы вспомните и в свой следующий приезд. Мы поговорим о том, чем занимались и как отдыхали горожане, также я расскажу, кто из известных персон составляет его славу и гордость. А напоследок мы вместе попробуем раскрыть секреты «тюменского счастья»:) Надеюсь, вы полюбите город так, как люблю его я.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1279 туристов
Тюмень, город в который я влюбилась почти сразу, как приехала учиться. По профессии я историк и немного психолог. Более 20 лет занимаюсь историей города и края, уже более 15 лет вожу экскурсии, поэтому со мной вы узнаете самые интересные факты о Тюмени, познакомитесь с наиболее значимыми ее достопримечательностями и судьбами известных горожан.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгений
Дата посещения: 21 июн 2025
Я недавно побывал на экскурсии по историческим местам нашего города Тюмени , и у меня остались только положительные впечатления! Сначала хочу отметить профессионализм гида. Алёна не только отлично знала материал, читать дальшеуменьшить
но и отвечала на наши вопросы и умело увлекала нас рассказами о каждом месте, делая акцент на интересных фактах. Экскурсия была хорошо организована: и одним из приятных моментов был комфортный и чистый автомобиль, в котором мы передвигались, а сама экскурсия проходила в комфортном темпе, и у нас было достаточно времени для вопросов и фотографий. В целом, я остался очень доволен этой экскурсией и рекомендую всем, кто хочет лучше узнать свой город и просто приятно провести время! / Евгений, 21.06.2025г.
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Анна
На экскурсии у Алёны были 27.10. Нам очень понравилась экскурсия! Четко, понятным языком все было нам рассказано про город, достопримечательности. Много узнали фактов о городе Тюмени! На вопросы давала четкие ответы! Рекомендую Алену- экскурсовода!!! Время пролетело очень быстро. Алёна благодарю за экскурсию!
Можно экскурсию увеличить по времени на 1 час. Потому что хочется слушать экскурсовода еще и многое посмотреть!
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Д
Дарья
познрвателтно и увлекательно! Алена увлекательно и красочно рассказала о своем родном городе.
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Д
Дмитрий
Хочется выразить благодарность экскурсоводу Алёне за замечательную экскурсию по городу Тюмень 11 мая 2022 года! Экскурсия была индивидуальная, ездили на предоставленной машине с водителем и выходили на экскурсионные места. Алёна очень читать дальшеуменьшить
интересно рассказывает, видно, что очень много знает об истории, рассказывает с интересом, не запинается и не торопится, ведёт рассказ уверенно. Ездили на экскурсию с ребёнком (1,11 года) после аквапарка, дак он в машине почти сразу уснул. Когда выходили на экскурсионные места, ребёнок был в машине, спал, водитель за ним присматривал)) Спасибо большое за такую увлекательную экскурсию, объездили очень много мест, задавали интересующие вопросы, получали развёрнутые ответы)) Алёне желаем успехов и развития в такой интересной деятельности!
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Н
Наталья
С погодой повезло. Экскурсия была насыщенная, интересная. Гид понравилась, рассказывала вдохновенно, заражала позитивом и любовью к своему городу. Нас было шестеро, забрали от отеля и высадили, где попросили, очень удобно.
+1
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Анастасия
От экскурсии по Тюмени, мы в восторге. Не смотря на мороз, очень довольны. Спасибо огромное, Алёна приятный гид. Ни капельки не пожалели, что заказали экскурсию. Постараемся приехать летом
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