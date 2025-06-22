Представьте, как вы впервые встречаете Тюмень, город с богатой историей и уникальными достопримечательностями.Ваша экскурсия начинается с комфортной поездки на автомобиле, во время которой вы сможете увидеть главные доминанты города, не

беспокоясь о погоде. Ваш гид-историк проведет вас по самым интересным местам, включая Историческую площадь, Свято-Троицкий и Ильинский монастыри, а также знаменитую набережную и Мост Влюбленных. Вы узнаете, почему Тюмень могла называться Красиным, историю самой длинной сухопутной дороги, проходившей через город, и многое другое. Экскурсия обещает быть насыщенной и интересной, наполненной яркими фактами и увлекательными историями. Вам не придется беспокоиться о дополнительных расходах, все организационные детали уже учтены. Подарите себе возможность увидеть Тюмень глазами знающего гида и полюбить этот город, как его любит он

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеально отправиться на экскурсию по Тюмени в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и можно в полной мере насладиться красотой города. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно путешествовать, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур, но при должной подготовке и тёплой одежде город всё равно порадует своими зимними пейзажами.

Сейчас август — это идеальное время.