Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком

Познакомиться с сибирским городом и увлечься живыми рассказами о нём

Индивидуально
для 6 чел.
Чтобы первая встреча с Тюменью не была испорчена ненастной погодой и прошла с комфортом, мы отправимся на неё на автомобиле.

За пару часов мы успеем не только объехать доминанты города, но и погулять в некоторых особенно любопытных местах.

Как профессиональный историк, я обещаю сделать содержание прогулки максимально ёмким и интересным!
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое главное в Тюмени: маршрут

Моя цель — показать вам, как менялся город на протяжениии более 400-летней истории. Для этого мы побываем на площади с говорящим названием «Историческая», где вы познакомитесь с главными достопримечательностями города. Затем поочерёдно посетим Свято-Троицкий мужской и Ильинский женский монастыри. Обязательно прогуляемся по одной из лучших набережных в стране и полюбуемся ей с Моста Влюблённых. Заедем на Цветной бульвар (территория цирка и скульптур знаменитых клоунов) и заглянем в Сквер Сибирских кошек.

Чем примечателен город на Туре

Почему наш город хотели назвать Красиным? Где в Тюмени проходила самая длинная сухопутная дорога в мире? Я поделюсь действительно яркими фактами, которые вы вспомните и в свой следующий приезд. Мы поговорим о том, чем занимались и как отдыхали горожане, также я расскажу, кто из известных персон составляет его славу и гордость. А напоследок мы вместе попробуем раскрыть секреты «тюменского счастья»:) Надеюсь, вы полюбите город так, как люблю его я.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
— площадь Борцов революции
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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