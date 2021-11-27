Что вас ожидает

Самое главное в Тюмени: маршрут

Моя цель — показать вам, как менялся город на протяжениии более 400-летней истории. Для этого мы побываем на площади с говорящим названием «Историческая», где вы познакомитесь с главными достопримечательностями города. Затем поочерёдно посетим Свято-Троицкий мужской и Ильинский женский монастыри. Обязательно прогуляемся по одной из лучших набережных в стране и полюбуемся ей с Моста Влюблённых. Заедем на Цветной бульвар (территория цирка и скульптур знаменитых клоунов) и заглянем в Сквер Сибирских кошек.

Чем примечателен город на Туре

Почему наш город хотели назвать Красиным? Где в Тюмени проходила самая длинная сухопутная дорога в мире? Я поделюсь действительно яркими фактами, которые вы вспомните и в свой следующий приезд. Мы поговорим о том, чем занимались и как отдыхали горожане, также я расскажу, кто из известных персон составляет его славу и гордость. А напоследок мы вместе попробуем раскрыть секреты «тюменского счастья»:) Надеюсь, вы полюбите город так, как люблю его я.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.