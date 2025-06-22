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Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком

Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Представьте, как вы впервые встречаете Тюмень, город с богатой историей и уникальными достопримечательностями.

Ваша экскурсия начинается с комфортной поездки на автомобиле, во время которой вы сможете увидеть главные доминанты города, не
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беспокоясь о погоде.

Ваш гид-историк проведет вас по самым интересным местам, включая Историческую площадь, Свято-Троицкий и Ильинский монастыри, а также знаменитую набережную и Мост Влюбленных.

Вы узнаете, почему Тюмень могла называться Красиным, историю самой длинной сухопутной дороги, проходившей через город, и многое другое.

Экскурсия обещает быть насыщенной и интересной, наполненной яркими фактами и увлекательными историями. Вам не придется беспокоиться о дополнительных расходах, все организационные детали уже учтены.

Подарите себе возможность увидеть Тюмень глазами знающего гида и полюбить этот город, как его любит он

4.9
97 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 🏛 Профессиональный гид-историк
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🌉 Прогулка по набережной и Мосту Влюблённых
  • 🎭 Посещение Цветного бульвара и Сквера Сибирских кошек

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеально отправиться на экскурсию по Тюмени в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и можно в полной мере насладиться красотой города. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно путешествовать, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур, но при должной подготовке и тёплой одежде город всё равно порадует своими зимними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком

Что можно увидеть

  • Историческая площадь
  • Свято-Троицкий мужской монастырь
  • Ильинский женский монастырь
  • Набережная
  • Мост Влюблённых
  • Цветной бульвар
  • Сквер Сибирских кошек

Описание экскурсии

Самое главное в Тюмени: маршрут

Моя цель — показать вам, как менялся город на протяжениии более 400-летней истории. Для этого мы побываем на площади с говорящим названием «Историческая», где вы познакомитесь с главными достопримечательностями города. Затем поочерёдно посетим Свято-Троицкий мужской и Ильинский женский монастыри. Обязательно прогуляемся по одной из лучших набережных в стране и полюбуемся ею с Моста Влюблённых. Заедем на Цветной бульвар (территория цирка и скульптур знаменитых клоунов) и заглянем в Сквер Сибирских кошек.

Чем примечателен город на Туре

Почему наш город хотели назвать Красиным? Где в Тюмени проходила самая длинная сухопутная дорога в мире? Я поделюсь действительно яркими фактами, которые вы вспомните и в свой следующий приезд. Мы поговорим о том, чем занимались и как отдыхали горожане, также я расскажу, кто из известных персон составляет его славу и гордость. А напоследок мы вместе попробуем раскрыть секреты «тюменского счастья»:) Надеюсь, вы полюбите город так, как люблю его я.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1279 туристов
Тюмень, город в который я влюбилась почти сразу, как приехала учиться. По профессии я историк и немного психолог. Более 20 лет занимаюсь историей города и края, уже более 15 лет вожу экскурсии, поэтому со мной вы узнаете самые интересные факты о Тюмени, познакомитесь с наиболее значимыми ее достопримечательностями и судьбами известных горожан.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
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6
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3
2
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1
Е
Дата посещения: 21 июн 2025
Я недавно побывал на экскурсии по историческим местам нашего города Тюмени , и у меня остались только положительные впечатления! Сначала хочу отметить профессионализм гида. Алёна не только отлично знала материал,
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но и отвечала на наши вопросы и умело увлекала нас рассказами о каждом месте, делая акцент на интересных фактах. Экскурсия была хорошо организована: и одним из приятных моментов был комфортный и чистый автомобиль, в котором мы передвигались, а сама экскурсия проходила в комфортном темпе, и у нас было достаточно времени для вопросов и фотографий. В целом, я остался очень доволен этой экскурсией и рекомендую всем, кто хочет лучше узнать свой город и просто приятно провести время! / Евгений, 21.06.2025г.

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Анна
На экскурсии у Алёны были 27.10.
Нам очень понравилась экскурсия!
Четко, понятным языком все было нам рассказано про город, достопримечательности.
Много узнали фактов о городе Тюмени!
На вопросы давала четкие ответы!
Рекомендую Алену- экскурсовода!!!
Время пролетело очень быстро.
Алёна благодарю за экскурсию!

Можно экскурсию увеличить по времени на 1 час.
Потому что хочется слушать экскурсовода еще и многое посмотреть!
На экскурсии у Алёны были 27.10.
На экскурсии у Алёны были 27.10.
На экскурсии у Алёны были 27.10.
На экскурсии у Алёны были 27.10.
На экскурсии у Алёны были 27.10.
На экскурсии у Алёны были 27.10.
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Д
познрвателтно и увлекательно! Алена увлекательно и красочно рассказала о своем родном городе.
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Д
Хочется выразить благодарность экскурсоводу Алёне за замечательную экскурсию по городу Тюмень 11 мая 2022 года! Экскурсия была индивидуальная, ездили на предоставленной машине с водителем и выходили на экскурсионные места.
Алёна очень
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интересно рассказывает, видно, что очень много знает об истории, рассказывает с интересом, не запинается и не торопится, ведёт рассказ уверенно.
Ездили на экскурсию с ребёнком (1,11 года) после аквапарка, дак он в машине почти сразу уснул. Когда выходили на экскурсионные места, ребёнок был в машине, спал, водитель за ним присматривал))
Спасибо большое за такую увлекательную экскурсию, объездили очень много мест, задавали интересующие вопросы, получали развёрнутые ответы))
Алёне желаем успехов и развития в такой интересной деятельности!

Хочется выразить благодарность экскурсоводу Алёне за замечательную экскурсию по городу Тюмень 11 мая 2022 года! Экскурсия
Хочется выразить благодарность экскурсоводу Алёне за замечательную экскурсию по городу Тюмень 11 мая 2022 года! Экскурсия
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Н
С погодой повезло. Экскурсия была насыщенная, интересная. Гид понравилась, рассказывала вдохновенно, заражала позитивом и любовью к своему городу. Нас было шестеро, забрали от отеля и высадили, где попросили, очень удобно.
С погодой повезло. Экскурсия была насыщенная, интересная. Гид понравилась, рассказывала вдохновенно, заражала позитивом и любовью к
С погодой повезло. Экскурсия была насыщенная, интересная. Гид понравилась, рассказывала вдохновенно, заражала позитивом и любовью к
С погодой повезло. Экскурсия была насыщенная, интересная. Гид понравилась, рассказывала вдохновенно, заражала позитивом и любовью к
С погодой повезло. Экскурсия была насыщенная, интересная. Гид понравилась, рассказывала вдохновенно, заражала позитивом и любовью к
С погодой повезло. Экскурсия была насыщенная, интересная. Гид понравилась, рассказывала вдохновенно, заражала позитивом и любовью к
С погодой повезло. Экскурсия была насыщенная, интересная. Гид понравилась, рассказывала вдохновенно, заражала позитивом и любовью к
С погодой повезло. Экскурсия была насыщенная, интересная. Гид понравилась, рассказывала вдохновенно, заражала позитивом и любовью к
С погодой повезло. Экскурсия была насыщенная, интересная. Гид понравилась, рассказывала вдохновенно, заражала позитивом и любовью к+1
С погодой повезло. Экскурсия была насыщенная, интересная. Гид понравилась, рассказывала вдохновенно, заражала позитивом и любовью к
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Анастасия
От экскурсии по Тюмени, мы в восторге. Не смотря на мороз, очень довольны. Спасибо огромное, Алёна приятный гид. Ни капельки не пожалели, что заказали экскурсию. Постараемся приехать летом
От экскурсии по Тюмени, мы в восторге. Не смотря на мороз, очень довольны. Спасибо огромное, Алёна
От экскурсии по Тюмени, мы в восторге. Не смотря на мороз, очень довольны. Спасибо огромное, Алёна
От экскурсии по Тюмени, мы в восторге. Не смотря на мороз, очень довольны. Спасибо огромное, Алёна
От экскурсии по Тюмени, мы в восторге. Не смотря на мороз, очень довольны. Спасибо огромное, Алёна
От экскурсии по Тюмени, мы в восторге. Не смотря на мороз, очень довольны. Спасибо огромное, Алёна
От экскурсии по Тюмени, мы в восторге. Не смотря на мороз, очень довольны. Спасибо огромное, Алёна
От экскурсии по Тюмени, мы в восторге. Не смотря на мороз, очень довольны. Спасибо огромное, Алёна
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