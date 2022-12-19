Этот необыкновенный дом журналист и общественный деятель построила на своей родине — в деревне близ самых труднодоступных мест Заболотья. Атмосфера здесь совершенно особая. И не столько потому, что рубленый дом-пятистенок из соснового кругляка сохранил аромат далеких от цивилизации урманов. А потому, что владелица с душой и любовью поселила сюда Память. О прошлом первых народов, пришедших в Сибирь. О корнях, уходящих в глубь веков. О деревенском детстве, учебе в советской школе и вузе. О первых шагах в профессии. О родительском доме, бабушках и дедушках… Это история личная и в то же время она — о народе, обществе, поколениях. Здесь вы прикоснетесь к живой Сибири, душевно проведете время за чаем с сумсой по фамильному рецепту. И, возможно, тоже захотите стать такими же хранителями наследия, как Зулейха.

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Описание

Что вас ожидает

Восемь волшебных комнат

Помещение дома наполнено живыми и дорогими сердцу экспонатами: настоящая «машина времени», которая переносит из настоящего в прошлое и обратно! Здесь соединились несколько эпох сразу — и все они мирно живут под одной крышей:

Вот татарская комната — здесь дух восточного гостеприимства.

Советский кабинет — с социалистическими грамотами и вымпелами, семейными реликвиями и паспортами СССР.

Восстановленный интерьер родительского дома — с панцирной кроватью, круглым столом, маминой прялкой и чугунком, вскормившим десять детей.

Женская и мужская половины мансардного этажа, где собраны предметы женского рукоделия и спортивные награды хозяина, бывшего члена сборной Советского Союза по лыжным гонкам.

Уникальная коллекция дома-музея

В РетроДоме собраны экспонаты, которые есть не в каждом музее: различные изделия из текстиля, деревенская домашняя утварь, предметы старины, восточные головные уборы и украшения. Вы увидите творения талантливых художников и лучших мастеров Сибири, знаменитые тюменские ковры ручной работы, советские музыкальные аппараты, сепараторы, прялки, сундуки, мебель 19 века. Узнаете, почему пианино — символ исполнения мечты, как у хозяйки оказался ключ от Заболотья, почему у сибиряков — особый характер и многое-многое другое.

Душевное чаепитие с выпечкой

По законом сибирского гостеприимства вам обязательно нальют крепкий душистый чай в яркие чашки — с молоком и травами или без них. При вас пожарят и подадут сумсу нескольких видов. Традиционные пирожки сибирских татар воистину божественны — проверено на многих гостях! Одна из сестер Зулейхи стряпает по рецепту их бабушки Латифы, которая славилась кулинарным умением на несколько сел вокруг. А еще будут баурсаки — нежные, хрупкие, невероятно вкусные. За столом вам расскажут то, что знают не все гиды. Погрузят в мир большой деревенской семьи, добившейся успехов и в городе. И познакомят с экспонатами, повествующими о несметных богатствах Сибири.

Организационные детали