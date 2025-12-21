Лучшие месяцы для посещения РетроДома Зулейхи - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия особенно приятна благодаря теплой и уютной атмосфере внутри дома.

РетроДом Зулейхи в Тюмени - это место, где оживает история Сибири.Журналист и общественный деятель создала этот дом в деревне близ Заболотья, чтобы сохранить память о первых народах, пришедших в Сибирь.Восемь

волшебных комнат, каждая из которых рассказывает свою историю, наполнят ваше сердце теплом и воспоминаниями. Вы увидите татарскую комнату, советский кабинет, восстановленный интерьер родительского дома и многое другое. Завершите экскурсию душевным чаепитием с традиционной выпечкой по фамильному рецепту. Погрузитесь в атмосферу прошлого и почувствуйте себя частью этой удивительной истории

Описание экскурсии

Восемь волшебных комнат

Помещение дома наполнено живыми и дорогими сердцу экспонатами: настоящая «машина времени», которая переносит из настоящего в прошлое и обратно! Здесь соединились несколько эпох сразу — и все они мирно живут под одной крышей:

Вот татарская комната — здесь дух восточного гостеприимства.

Советский кабинет — с социалистическими грамотами и вымпелами, семейными реликвиями и паспортами СССР.

Восстановленный интерьер родительского дома — с панцирной кроватью, круглым столом, маминой прялкой и чугунком, вскормившим десять детей.

Женская и мужская половины мансардного этажа, где собраны предметы женского рукоделия и спортивные награды хозяина, бывшего члена сборной Советского Союза по лыжным гонкам.

Уникальная коллекция дома-музея

В РетроДоме собраны экспонаты, которые есть не в каждом музее: различные изделия из текстиля, деревенская домашняя утварь, предметы старины, восточные головные уборы и украшения. Вы увидите творения талантливых художников и лучших мастеров Сибири, знаменитые тюменские ковры ручной работы, советские музыкальные аппараты, сепараторы, прялки, сундуки, мебель 19 века. Узнаете, почему пианино — символ исполнения мечты, как у хозяйки оказался ключ от Заболотья, почему у сибиряков — особый характер и многое-многое другое.

Душевное чаепитие с выпечкой

По законом сибирского гостеприимства вам обязательно нальют крепкий душистый чай в яркие чашки — с молоком и травами или без них. При вас пожарят и подадут сумсу нескольких видов. Традиционные пирожки сибирских татар воистину божественны — проверено на многих гостях! Одна из сестер Зулейхи стряпает по рецепту их бабушки Латифы, которая славилась кулинарным умением на несколько сел вокруг. А еще будут баурсаки — нежные, хрупкие, невероятно вкусные. За столом вам расскажут то, что знают не все гиды. Погрузят в мир большой деревенской семьи, добившейся успехов и в городе. И познакомят с экспонатами, повествующими о несметных богатствах Сибири.

Организационные детали