Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
РетроДом Зулейхи в Тюмени - это место, где оживает история Сибири.
Журналист и общественный деятель создала этот дом в деревне близ Заболотья, чтобы сохранить память о первых народах, пришедших в Сибирь.
Восемь читать дальшеуменьшить
волшебных комнат, каждая из которых рассказывает свою историю, наполнят ваше сердце теплом и воспоминаниями.
Вы увидите татарскую комнату, советский кабинет, восстановленный интерьер родительского дома и многое другое. Завершите экскурсию душевным чаепитием с традиционной выпечкой по фамильному рецепту. Погрузитесь в атмосферу прошлого и почувствуйте себя частью этой удивительной истории
Лучшие месяцы для посещения РетроДома Зулейхи - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия особенно приятна благодаря теплой и уютной атмосфере внутри дома.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Татарская комната
Советский кабинет
Интерьер родительского дома
Женская и мужская половины мансардного этажа
Описание экскурсии
Восемь волшебных комнат
Помещение дома наполнено живыми и дорогими сердцу экспонатами: настоящая «машина времени», которая переносит из настоящего в прошлое и обратно! Здесь соединились несколько эпох сразу — и все они мирно живут под одной крышей:
Вот татарская комната — здесь дух восточного гостеприимства.
Советский кабинет — с социалистическими грамотами и вымпелами, семейными реликвиями и паспортами СССР.
Восстановленный интерьер родительского дома — с панцирной кроватью, круглым столом, маминой прялкой и чугунком, вскормившим десять детей.
Женская и мужская половины мансардного этажа, где собраны предметы женского рукоделия и спортивные награды хозяина, бывшего члена сборной Советского Союза по лыжным гонкам.
Уникальная коллекция дома-музея
В РетроДоме собраны экспонаты, которые есть не в каждом музее: различные изделия из текстиля, деревенская домашняя утварь, предметы старины, восточные головные уборы и украшения. Вы увидите творения талантливых художников и лучших мастеров Сибири, знаменитые тюменские ковры ручной работы, советские музыкальные аппараты, сепараторы, прялки, сундуки, мебель 19 века. Узнаете, почему пианино — символ исполнения мечты, как у хозяйки оказался ключ от Заболотья, почему у сибиряков — особый характер и многое-многое другое.
Душевное чаепитие с выпечкой
По законом сибирского гостеприимства вам обязательно нальют крепкий душистый чай в яркие чашки — с молоком и травами или без них. При вас пожарят и подадут сумсу нескольких видов. Традиционные пирожки сибирских татар воистину божественны — проверено на многих гостях! Одна из сестер Зулейхи стряпает по рецепту их бабушки Латифы, которая славилась кулинарным умением на несколько сел вокруг. А еще будут баурсаки — нежные, хрупкие, невероятно вкусные. За столом вам расскажут то, что знают не все гиды. Погрузят в мир большой деревенской семьи, добившейся успехов и в городе. И познакомят с экспонатами, повествующими о несметных богатствах Сибири.
Организационные детали
Чаепитие и фотосессия входят в стоимость экскурсии
До РетроДома (он находится в пределах городской черты) вам нужно добраться самостоятельно: на такси или своей машине. При необходимости мы можем организовать трансфер.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В микрорайоне Казарово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2599 туристов
Наше агентство — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элементы традиционной сибирской культуры. В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Надежда
Большое спасибо Зулейхе и Олегу за гостеприимство. Мы немного замёрзли, они сразу напоили нас чаем и дали пледы. Мы окунулись в очень дружескую атмосферу. Вспомнили детство, побывали в прошлом. Увидели очень много красивых поделок, ковров, старинных вещей. Хотим побывать и во втором доме. Будем рекомендовать друзьям.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Прекрасная экскурсия! Зулейха и её супруг - гостеприимные, эрудированные хозяева! Было интересно слушать историю семьи, переплетающуюся с историей России. Окунулась в своё детство! Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дмитрий
История Тюменского края с особой стороны, с которой мало кто рассказывает. Очень чувствуется, что гид говорит о том, что важно лично для неё, о пережитом ею, и это вместе с читать дальшеуменьшить
живыми старинными предметами, и которые можно подержать в руках,и прикоснуться к ним, придаёт рассказу живой эмоциональный заряд. То, о чем она говорит, как вживую проходит перед глазами. А ещё и пирожки… Мы с женой очень довольны, что попали на эту экскурсию. Она стоит своих денег.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Были в гостях у самых радушных и гостеприимных Зулейхи и Олега. Именно так хочу начать свой отзыв! Настолько приятное впечатление оставили хозяева!! Интересные рассказы Зулейхи о жизни в татарской деревне, о читать дальшеуменьшить
жизни в СССР. Олег увлек нас историей о спорте и о его личных спортивных достижениях. Восхитил с любовью и художественными вкусом украшенный дом, скрупулезно собранные и отреставрированные предметы, заряжение положительный энергией прежних и нынешних хозяев, о каждом из них увлекательно рассказывает Зулейха. А какие вкуснейшие угощения и ароматный чай!!! В общем осталось чувство, что были в гостях у давних друзей! Это новый формат экскурсии! Все время не покидало ощущение добра, тепла и любви!! Спасибо хозяевам за отличный прием! 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Егор
Побывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел через разные эпохи жизни семьи Зулейхи, в которой нашла отражение история Тюмени, сибирских татар и читать дальшеуменьшить
нашей страны. Экскурсия превзошла наши ожидания, даже ребенок 3 лет, сказал, что ему было интересно. Пока шла экскурсия с первого этажа доносился манящий запах национальных блюд, которые Наиля (сестра Зулейхи) готовила к чаепитию. Благодарны Зулейхе, ее сестре и мужу за теплый прием, домашнюю атмосферу, возможность прикоснуться к настоящей истории и культуре. Однозначно рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Мунавара
Впервые в России посетили частный музей. Музей понравился нам и нашим гостям - мы как будто побывали в далёком детстве… Нашлось много общих тем для разговора, касающихся традиций, быта сибирских читать дальшеуменьшить
татар. Экскурсовод, она же хозяйка РетроДома Зулейха ханум рассказывает на русском языке, временами вставляет в рассказ речевые обороты на языке сибирских татар. Экспонатов очень много, они такие разные, собраны с большой любовью. В конце экскурсии нас угостили душистым чаем с сумсой, баурсаками, приготовленными умелыми руками Наили - сестры и сподвижницы хозяев дома. Спасибо за сохранение памяти рода и истории сибирских татар, очень познавательно, красиво, рекомендуем к посещению💯❤👌👍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тюмени
Похожие экскурсии на «РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода»