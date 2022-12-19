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Описание
Что вас ожидает
Восемь волшебных комнат
Помещение дома наполнено живыми и дорогими сердцу экспонатами: настоящая «машина времени», которая переносит из настоящего в прошлое и обратно! Здесь соединились несколько эпох сразу — и все они мирно живут под одной крышей:
Вот татарская комната — здесь дух восточного гостеприимства.
Советский кабинет — с социалистическими грамотами и вымпелами, семейными реликвиями и паспортами СССР.
Восстановленный интерьер родительского дома — с панцирной кроватью, круглым столом, маминой прялкой и чугунком, вскормившим десять детей.
Женская и мужская половины мансардного этажа, где собраны предметы женского рукоделия и спортивные награды хозяина, бывшего члена сборной Советского Союза по лыжным гонкам.
Уникальная коллекция дома-музея
В РетроДоме собраны экспонаты, которые есть не в каждом музее: различные изделия из текстиля, деревенская домашняя утварь, предметы старины, восточные головные уборы и украшения. Вы увидите творения талантливых художников и лучших мастеров Сибири, знаменитые тюменские ковры ручной работы, советские музыкальные аппараты, сепараторы, прялки, сундуки, мебель 19 века. Узнаете, почему пианино — символ исполнения мечты, как у хозяйки оказался ключ от Заболотья, почему у сибиряков — особый характер и многое-многое другое.
Душевное чаепитие с выпечкой
По законом сибирского гостеприимства вам обязательно нальют крепкий душистый чай в яркие чашки — с молоком и травами или без них. При вас пожарят и подадут сумсу нескольких видов. Традиционные пирожки сибирских татар воистину божественны — проверено на многих гостях! Одна из сестер Зулейхи стряпает по рецепту их бабушки Латифы, которая славилась кулинарным умением на несколько сел вокруг. А еще будут баурсаки — нежные, хрупкие, невероятно вкусные. За столом вам расскажут то, что знают не все гиды. Погрузят в мир большой деревенской семьи, добившейся успехов и в городе. И познакомят с экспонатами, повествующими о несметных богатствах Сибири.
Организационные детали
Чаепитие и фотосессия входят в стоимость экскурсии
До РетроДома (он находится в пределах городской черты) вам нужно добраться самостоятельно: на такси или своей машине. При необходимости мы можем организовать трансфер.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в микрорайоне Казарово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тюмени
Провела 108 экскурсий для 167 туристов
Наше агентство путешествий — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элемент традиционной сибирской культуры.
В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!