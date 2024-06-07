Экскурсии по набережной Тюмени

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная» в Тюмени, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Популярное предложение
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
«Обязательно прогуляемся по одной из лучших набережных в стране и полюбуемся ею с Моста Влюблённых»
11 июня в 17:30
12 июня в 17:30
7 500 за всё до 5 чел.
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники
Начало: Недалеко от Моста влюблённых
«От Моста влюблённых вы прогуляетесь по знаменитой четырёхуровневой набережной реки Тура»
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 200 за человека
Тюмень на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
«Кроме того, раскроете историю Троицкого собора XVIII века и увидите знаменитый мост Влюбленных и набережную Туры, состоящую из четырех уровней»
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
81 отзыв
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
«В завершение я покажу мост Влюбленных и единственную в России четырехуровневую набережную»
от 4 400 за всё до 15 чел.
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
«Вы увидите первое среднее учебное заведение города и насладитесь панорамным видом на набережную, район Зареки и мост Влюблённых»
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
7 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    7 июня 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Все прошло отлично. Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Познакомились с Тюменью с Алёной. Всё было настолько ёмко,чётко и достоверно,что в путешествие по Сибири в которое мы отправились далее,мы удивили
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    местных гидов знаниями по датам и периодам которыми овладели благодаря Алёне на интереснейшей и всесторонне познавательной экскурсии с ней. Алёна благодарим за прекрасное времяпрепровождение на интереснейшей экскурсии …

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Тюмень на автомобиле
    Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
  • Н
    Надежда
    23 мая 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Мы с супругом впервые в Тюмени. Хотели познакомиться с городом. Выбрали гида Алёну и не ошиблись😊. Очень интересная, познавательная экскурсия. За время
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    общения мы посетили много достопримечательных мест Тюмени. Были учтены наши пожелания. Мы получили ответы на все наши вопросы. Наш гид Алёна очень доброжелательная, влюблена в свой город. Алёна очень подробно познакомила нас с историей города с начала его основания до наших дней. Очень профессиональный и эрудированный гид, приятный в общении. ❤️ Также хочется поблагодарить водителя Арслана за комфортное сопровождение экскурсии. Однозначно самая высокая оценка ребятам. Рекомендуем! 👍

  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
    Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Мы приехали в Тюмень на один день и прекрасно провели время на экскурсии. Екатерина познакомила нас с главными достопримечательностями города
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    и историями его жителей. Темп экскурсии (как передвижения, так и рассказа) был комфортным. Несмотря на жару мы не устали. После экскурсии Екатерина предложила нам маршрут, чтобы осмотреть то, что мы не охватили, подсказала, где купить сувениры и разные вкусности. Большое спасибо за экскурсию, мы горячо её рекомендуем!

  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
    Думаю, что можно было бы пройти поболее интересным местам и более глубоко рассказать о истории города, а так, да, интересная идея.
  • Л
    Лариса
    16 апреля 2024
    Тюмень на автомобиле
    Спасибо, Василию,за интересное знакомство с Тюменью. Сам факт того,что нам захотелось вернуться ещё раз, говорит о том, что Василий правильный экскурсовод!
    Спасибо, Василию,за интересное знакомство с Тюменью. Сам факт того,что нам захотелось вернуться ещё раз, говорит о
  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Тюмень на автомобиле
    Очень профессиональный и доброжелательный гид
  • Е
    Екатерина
    22 марта 2024
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Отличная экскурсия чтобы начать свое знакомство с городом! Катерина - очень внимательный, грамотный гид и отличный рассказчик! Учла все наши
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    пожелания, была на связи, оперативно отвечала на вопросы, немного изменила подачу с учетом наших других экскурсий (чтобы информация не повторялась). В общем, мы прекрасно провели два часа: узнали много интересного, не устали, не перегрузились цифрами и датами - но точно сохранили много новых знаний! Рекомендуем Екатерину от всей души!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
  2. Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
  3. Тюмень на автомобиле
  4. Влюбиться в Тюмень за 2 часа
  5. Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мост Влюбленных
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 200 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Тюмени, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Тюмени. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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