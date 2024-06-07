1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
«Обязательно прогуляемся по одной из лучших набережных в стране и полюбуемся ею с Моста Влюблённых»
11 июня в 17:30
12 июня в 17:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники
Начало: Недалеко от Моста влюблённых
«От Моста влюблённых вы прогуляетесь по знаменитой четырёхуровневой набережной реки Тура»
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
«Кроме того, раскроете историю Троицкого собора XVIII века и увидите знаменитый мост Влюбленных и набережную Туры, состоящую из четырех уровней»
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
«В завершение я покажу мост Влюбленных и единственную в России четырехуровневую набережную»
от 4 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
«Вы увидите первое среднее учебное заведение города и насладитесь панорамным видом на набережную, район Зареки и мост Влюблённых»
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
7 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис7 июня 2024Все прошло отлично. Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду!
- ВВиктория5 июня 2024Познакомились с Тюменью с Алёной. Всё было настолько ёмко,чётко и достоверно,что в путешествие по Сибири в которое мы отправились далее,мы удивили
- ДДмитрий2 июня 2024Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
- ННадежда23 мая 2024Мы с супругом впервые в Тюмени. Хотели познакомиться с городом. Выбрали гида Алёну и не ошиблись😊. Очень интересная, познавательная экскурсия. За время
- ННадежда13 мая 2024Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Мы приехали в Тюмень на один день и прекрасно провели время на экскурсии. Екатерина познакомила нас с главными достопримечательностями города
- ММария20 апреля 2024Думаю, что можно было бы пройти поболее интересным местам и более глубоко рассказать о истории города, а так, да, интересная идея.
- ЛЛариса16 апреля 2024Спасибо, Василию,за интересное знакомство с Тюменью. Сам факт того,что нам захотелось вернуться ещё раз, говорит о том, что Василий правильный экскурсовод!
- ЕЕлена15 апреля 2024Очень профессиональный и доброжелательный гид
- ЕЕкатерина22 марта 2024Отличная экскурсия чтобы начать свое знакомство с городом! Катерина - очень внимательный, грамотный гид и отличный рассказчик! Учла все наши
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Набережная»
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Сейчас в Тюмени в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 200 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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