Наследие старых кварталов

Это пешеходная экскурсия по самым интересным тюменским улицам

Это пешеходная экскурсия по самым интересным тюменским улицам. Мы посмотрим деревянную резьбу, уникальные деревянные наличники и жестяные дымники, поговорим о памятниках архитектуры, тюменском купечестве, промышленности и этапах развития города. Возможно проведение экскурсии на самокатах/велосипедах.
Наследие старых кварталов
Наследие старых кварталов
Наследие старых кварталов
Наследие старых кварталов
Наследие старых кварталов
Наследие старых кварталов
Наследие старых кварталов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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Описание

Об экскурсии

Это пешеходная экскурсия по самым интересным тюменским улицам. Мы посмотрим деревянную резьбу, уникальные деревянные наличники и жестяные дымники, поговорим о памятниках архитектуры, тюменском купечестве, промышленности и этапах развития города.
Возможно проведение экскурсии на самокатах/велосипедах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Аренда самокатов/велосипедов
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума»
Завершение: ул. Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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