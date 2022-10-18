Это пешеходная экскурсия по самым интересным тюменским улицам
Это пешеходная экскурсия по самым интересным тюменским улицам. Мы посмотрим деревянную резьбу, уникальные деревянные наличники и жестяные дымники, поговорим о памятниках архитектуры, тюменском купечестве, промышленности и этапах развития города. Возможно проведение экскурсии на самокатах/велосипедах.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Это пешеходная экскурсия по самым интересным тюменским улицам. Мы посмотрим деревянную резьбу, уникальные деревянные наличники и жестяные дымники, поговорим о памятниках архитектуры, тюменском купечестве, промышленности и этапах развития города.
Возможно проведение экскурсии на самокатах/велосипедах.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Аренда самокатов/велосипедов
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума»Завершение: ул. Дзержинского
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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