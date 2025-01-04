Индивидуальная
до 1 чел.
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю
Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе
Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76)
Расписание: Ежедневно в любое удобное время
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
20 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Наследие старых кварталов Тюмени: погружение в историю и архитектуру
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим улицам Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума»
Расписание: Ежедневно с 9:00
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия4 января 2025Экскурсия понравилась, насыщенно, лаконично. Организовано на отлично, однозначно советую👍
- ЕЕкатерина30 июля 202428.07.2024 побывали на обзорной экскурсии по Тюмени. 2 часа пролетели незаметно. Узнали много нового по истории города, Тюменскую область, побывали в значимых местах, посетили набережную Туры. Интересно, доступно, познавательно, эмоционально. Спасибо Николаю. Рекомендуем
- ААнна2 июля 2024Экскурсия потрясающая! Отличный способ получить разрядку, узнать интересные факты о родном городе и обновить словарный запас 😆 Рекомендую не только гостям
- ДДенис18 марта 2024Отличное мероприятие, не думал что так будет интересно. Надо обязательно брать на большую компанию как мы - нас было 14, и все в восторге 😍 даже тюменцы не все факты знали)
- ЮЮлия1 октября 2023Отличная экскурсия, рекомендую. Если кратко: 1. Экскурсовод - мастер своего дела, вещает интересно, смешно и самое главное, вовремя. 2. Узнаешь много нового о Тюмени. 3. Ну и конечно, русский мат- просто великолепен))))
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Тюменский краеведческий музей»
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