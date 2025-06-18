О Оксана Так интересно, увлекательно и понятно нам еще ни кто не рассказывал о Тюмени и его достопримечательностях. Станислав замечательный харизматичный рассказчик, но и кроме этого обладает очень глубокими познаниями нашей истории. Рекомедуем всем.

Д Дмитрий Станислав - великолепный гид и прекрасный рассказчик - крайне рекомендую!

E Elena Стас очень лёгкий в общении, с хорошим чувством юмора. На улице было +35, но минут через 10 после начала, мы перестали замечать эту изматывающую жару, т. к. Стас преподносил историю Тюмени,не как энциклопедические знания, а простым понятным рассказом.

Спасибо большое! 1,5 часов даже нам не хватило)

Р Роман Экскурсия очень понравилась, мы все в восторге! Видно, что экскурсовод Станислав увлеченный и отлично знающий историю нашей любимой Тюмени! Большое ему спасибо за прекрасную экскурсию, будем рекомендовать друзьям!

Светлана Интересная экскурсия как для гостей города, так и для коренных тюменцев. Узнали много нового. Станислав очень эрудированный, при этом рассказывает доступным языком и с юмором

Инна Отличная экскурсия! Нам было очень интересно, познавательно, некоторые факты настолько заинтересовали, что мы их потом обсуждали между собой:) Самое главное, что информация доносилась простым языком с примерами, поэтому даже дети 9 и 12 лет многое запомнили. Первый раз были в Тюмени, поэтому нам хватило новой информации. Только приятные впечатления от экскурсии!

A Anastasia Супер гид! И очень интересный человек