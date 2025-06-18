Мы пройдём по насыщенным историей улицам Тюмени и проследим её хроники от царевича до Ильича. Вы увидите памятники архитектуры и древние реликвии.
Узнаете, что связывает старейший город Сибири с государственными деятелями, писателями, музыкантами и военачальниками.
Узнаете, что связывает старейший город Сибири с государственными деятелями, писателями, музыкантами и военачальниками.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
На нашем пути — несколько атмосферных локаций:
- Площадь Борцов Революции. В её истории переплелись судьбы будущего императора и бывшего вождя мировой революции
- Александровское реальное училище. Здесь в разное время учились дипломат, разведчик и писатель, а в годы войны находился секретный объект всесоюзного значения
- Усадьба купцов Колокольниковых, в облике которой роскошная домовая резьба соседствует с модерном и можно увидеть тюменскую версию Елисеевского магазина
- Набережная реки Туры. Отсюда открывается прекрасный вид на Заречье и Мост влюблённых, а на берегу стоит бронзовый Высоцкий и звучат его песни
- Знаменский кафедральный собор, под сводами которого находятся чудотворная икона и уникальный резной алтарь. А колокола и ограда храма появились благодаря морякам и комсомольцам
Я расскажу:
- Какую улицу в городе назвали белые и не переименовали красные
- Кто из писателей попал сюда из-за несносного характера и получил образование лишь благодаря протекции дяди-олигарха
- Какой будущий глава государства провёл в Тюмени только 1 день, а бывший задержался на 4 года, но вряд ли это заметил
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Главный корпус ТюмГУ (ул. Республики, 9)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Тюмени
Провёл экскурсии для 940 туристов
Я профессиональный историк, краевед, коренной тюменец. 15 лет работал в краеведческом музее, автор книги, десятков статей. Также на счету множество интервью местным и федеральным радиостанциям и телестудиям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
18 июн 2025
Так интересно, увлекательно и понятно нам еще ни кто не рассказывал о Тюмени и его достопримечательностях. Станислав замечательный харизматичный рассказчик, но и кроме этого обладает очень глубокими познаниями нашей истории. Рекомедуем всем.
Д
Дмитрий
15 июн 2025
Станислав - великолепный гид и прекрасный рассказчик - крайне рекомендую!
E
Elena
13 июн 2025
Стас очень лёгкий в общении, с хорошим чувством юмора. На улице было +35, но минут через 10 после начала, мы перестали замечать эту изматывающую жару, т. к. Стас преподносил историю Тюмени,не как энциклопедические знания, а простым понятным рассказом.
Спасибо большое! 1,5 часов даже нам не хватило)
Спасибо большое! 1,5 часов даже нам не хватило)
Р
Роман
12 июн 2025
Экскурсия очень понравилась, мы все в восторге! Видно, что экскурсовод Станислав увлеченный и отлично знающий историю нашей любимой Тюмени! Большое ему спасибо за прекрасную экскурсию, будем рекомендовать друзьям!
Светлана
1 июн 2025
Интересная экскурсия как для гостей города, так и для коренных тюменцев. Узнали много нового. Станислав очень эрудированный, при этом рассказывает доступным языком и с юмором
Инна
5 мая 2025
Отличная экскурсия! Нам было очень интересно, познавательно, некоторые факты настолько заинтересовали, что мы их потом обсуждали между собой:) Самое главное, что информация доносилась простым языком с примерами, поэтому даже дети 9 и 12 лет многое запомнили. Первый раз были в Тюмени, поэтому нам хватило новой информации. Только приятные впечатления от экскурсии!
A
Anastasia
29 апр 2025
Супер гид! И очень интересный человек
Д
Диана
13 янв 2025
Классная содержательная экскурсия, ещё и с юмором! Рекомендую 🔥
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