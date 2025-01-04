Тюменский цирк – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Тюменский цирк» в Тюмени, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
На автобусе
На микроавтобусе
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю
Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе
Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76)
Расписание: Ежедневно в любое удобное время
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
20 000 ₽ за экскурсию
Наследие старых кварталов Тюмени
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Наследие старых кварталов Тюмени: погружение в историю и архитектуру
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим улицам Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума»
Расписание: Ежедневно с 9:00
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    4 января 2025
    «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
    Экскурсия понравилась, насыщенно, лаконично. Организовано на отлично, однозначно советую👍
  • Е
    Екатерина
    30 июля 2024
    «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
    28.07.2024 побывали на обзорной экскурсии по Тюмени. 2 часа пролетели незаметно. Узнали много нового по истории города, Тюменскую область, побывали в значимых местах, посетили набережную Туры. Интересно, доступно, познавательно, эмоционально. Спасибо Николаю. Рекомендуем
  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
    Экскурсия потрясающая! Отличный способ получить разрядку, узнать интересные факты о родном городе и обновить словарный запас 😆 Рекомендую не только гостям
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    нашего города, но и жителям. Точно будет что обсудить и вспомнить с друзьями. Николай, благодарю за вашу глубину и нестандартный подход к подаче материала.

  • Д
    Денис
    18 марта 2024
    Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
    Отличное мероприятие, не думал что так будет интересно. Надо обязательно брать на большую компанию как мы - нас было 14, и все в восторге 😍 даже тюменцы не все факты знали)
  • Ю
    Юлия
    1 октября 2023
    Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
    Отличная экскурсия, рекомендую. Если кратко: 1. Экскурсовод - мастер своего дела, вещает интересно, смешно и самое главное, вовремя. 2. Узнаешь много нового о Тюмени. 3. Ну и конечно, русский мат- просто великолепен))))

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Тюменский цирк»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
  2. Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
  3. Наследие старых кварталов Тюмени
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
  7. Кремль
  8. Сквер Сибирских Кошек
  9. Центральная площадь
  10. Спасская церковь
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в мае 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Тюменский цирк" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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