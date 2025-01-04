28.07.2024 побывали на обзорной экскурсии по Тюмени. 2 часа пролетели незаметно. Узнали много нового по истории города, Тюменскую область, побывали в значимых местах, посетили набережную Туры. Интересно, доступно, познавательно, эмоционально. Спасибо Николаю. Рекомендуем

нашего города, но и жителям. Точно будет что обсудить и вспомнить с друзьями. Николай, благодарю за вашу глубину и нестандартный подход к подаче материала.

Д Денис

Отличное мероприятие, не думал что так будет интересно. Надо обязательно брать на большую компанию как мы - нас было 14, и все в восторге 😍 даже тюменцы не все факты знали)