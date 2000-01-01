Выше всех крышЭкскурсия проходит в деловом центре первого русского город 🏙️ Сибири. Вы рассмотрите город с последнего этажа самого высокого здания Тюмени, куда вход для всех закрыт. Гид как очевидец расскажет вам необычные истории 📖 о своём городе начиная с середины прошлого века. Тюменская тайнаВы проведёте личное расследование в деловом центре сибирской столицы ⭐️ и узнаете сакральную тайну Тюмени. Вы обнаружите невидимые памятники и интересные объекты, о которых не знают даже местные жители. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
Очерёдность посещения объектов может меняться (но без сокращения их количества);
Если у вас есть особые пожелания или если день занят в календаре, пожалуйста, обращайтесь. Возможно, получится организовать экскурсию ⛳ и в закрытый в календаре день.
Что входит
Пешеходная экскурсия по городу
Подъём на последнмй этаж самого высокого здания Тюмени (на крышу мы не выходим).
Что не входит
Дополнительных расходов нет (возможно личные, как вода и перекус)
Начало
🚩 Малыгина, 90, Тюмень
Место завершения
🏁 Мост влюблённых, Тюмень
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.