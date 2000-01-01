Выше всех крышЭкскурсия проходит в деловом центре первого русского город 🏙️ Сибири. Вы рассмотрите город с последнего этажа самого высокого здания Тюмени, куда вход для всех закрыт. Гид как очевидец расскажет вам необычные истории 📖 о своём городе начиная с середины прошлого века. Тюменская тайнаВы проведёте личное расследование в деловом центре сибирской столицы ⭐️ и узнаете сакральную тайну Тюмени. Вы обнаружите невидимые памятники и интересные объекты, о которых не знают даже местные жители. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;

Очерёдность посещения объектов может меняться (но без сокращения их количества);

Если у вас есть особые пожелания или если день занят в календаре, пожалуйста, обращайтесь. Возможно, получится организовать экскурсию ⛳ и в закрытый в календаре день.