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Тюмень: история, легенды и люди

4.5
2 отзыва
Татьяна Г.
Татьяна Г. – Гид из Тюмени
Узнайте городские истории 📖 и посмотрите на Тюмень с необычных ракурсов.

Местный житель откроет вам уникальные городские истории, которых нет в путеводителях.

Вы посмотрите на город 🏙️ с последнего этажа самого высокого и закрытого для посещений здания Тюмени и узнаете информацию, поныне недоступную местным жителям.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Тюмень: история, легенды и люди
Тюмень: история, легенды и люди

Что вы увидите

  • Деловой центр Тюмени
  • Тюмень с высоты птичьего полёта
Выше всех крышЭкскурсия проходит в деловом центре первого русского город 🏙️ Сибири. Вы рассмотрите город с последнего этажа самого высокого здания Тюмени, куда вход для всех закрыт. Гид как очевидец расскажет вам необычные истории 📖 о своём городе начиная с середины прошлого века. Тюменская тайнаВы проведёте личное расследование в деловом центре сибирской столицы ⭐️ и узнаете сакральную тайну Тюмени. Вы обнаружите невидимые памятники и интересные объекты, о которых не знают даже местные жители. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Очерёдность посещения объектов может меняться (но без сокращения их количества);
  • Если у вас есть особые пожелания или если день занят в календаре, пожалуйста, обращайтесь. Возможно, получится организовать экскурсию ⛳ и в закрытый в календаре день.
Что входит
  • Пешеходная экскурсия по городу
  • Подъём на последнмй этаж самого высокого здания Тюмени (на крышу мы не выходим).
Что не входит
  • Дополнительных расходов нет (возможно личные, как вода и перекус)
Начало
🚩 Малыгина, 90, Тюмень
Место завершения
🏁 Мост влюблённых, Тюмень
Тюмень: история, легенды и люди
Тюмень: история, легенды и люди
Тюмень: история, легенды и люди
Тюмень: история, легенды и люди

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Г.
Татьяна Г.
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Татьяна Г. проводит ещё 2 экскурсии

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