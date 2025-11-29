Дарья — ваш гид в Тюмени

Провела экскурсии для 275 туристов

читать дальше мне близким по духу. Провожу экскурсии по Тюмени более 3-х лет. Не стою на месте и слежу за трендами и течениями в мире экскурсий. Ношу гордое звание «Проводник смыслов» самой масштабной выставки «Россия» на ВДНХ. А также получила Гран-при на конкурсе профессионального мастерства Лига экскурсоводов в 2024 году. Со мной легко и интересно.

Моя работа — влюблять в Тюмень. Я профессиональный аттестованный экскурсовод с высшим профильным образованием. Более 8 лет назад я переехала в Тюмень и влюбилась в этот город, настолько он стал