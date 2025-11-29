За один день вы прикоснётесь к главным страницам истории Сибири: увидите уникальный кремль, подниметесь на смотровую с видом на Нижний посад, заглянете в сквер Петра Ершова и услышите легенды о Распутине.
По дороге в Тобольск побываем у Абалакской иконы Божией Матери — главной сибирской святыни, а в самом городе пройдём по местам, где бывали Романовы и ссыльные декабристы.
Описание экскурсии
8:00 или 9:00 — выезд из Тюмени
Заберём вас прямо от дома или отеля. В пути — трассовая экскурсия.
По дороге (около 3 часов):
- родина Распутина: внешний осмотр копии дома, место первого покушения
- Абалак (по желанию): посещение Абалакской чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» — главной святыни Сибири
12:00–13:30 — обзорная экскурсия по Тобольску и кремлю:
- Дворец Наместника
- Гостиный двор
- Софийско-Успенский собор и Софийский двор
- Тюремный замок
- Смотровая площадка с видом на Нижний посад
- Сквер Петра Ершова
- По желанию — прогулка по Завальному кладбищу, где покоятся декабристы, Иван Павлович Менделеев и Пётр Павлович Ершов
13:30 — свободное время:
- обед (не включён в стоимость)
- посещение музеев по желанию
18:00 — выезд в Тюмень
после 21:00 — возвращение
Тайминг ориентировочный.
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле (чаще всего минивэн Toyota)
- Гид не управляет транспортом
- Детские кресла не предусмотрены
- В Тобольске часто ветрено — рекомендую взять тёплые вещи
- По вашему запросу можно заранее забронировать музеи или кафе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дарья — ваш гид в Тюмени
Провела экскурсии для 275 туристов
Моя работа — влюблять в Тюмень. Я профессиональный аттестованный экскурсовод с высшим профильным образованием. Более 8 лет назад я переехала в Тюмень и влюбилась в этот город, настолько он стал
