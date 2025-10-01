Это идеальный формат для тех, кто хочет послушать историю и забрать с собой частичку города на память! Вы пройдёте по улице Дзержинского — месту притяжения гостей и жителей Тюмени. Рассмотрите старинные дома и научитесь расшифровывать символы деревянной резьбы. А затем встретитесь с профессиональным фотографом и сделаете атмосферные кадры.
Описание фото-прогулки
Историческая часть (40 минут)
На улице Садовой, ныне Дзержинского, сохранились памятники деревянного зодчества. Прогуливаясь по улице, вы увидите купеческие дома Бровцына, Горбунова, Рубцовой, а рядом — современные арт-объекты: «Тюменский ковёр», «Соболь-купец» и другие. Гид расскажет об истории улицы, знаменитых купеческих династиях и их судьбах, а также проведёт мастер-класс по расшифровке символов тюменской деревянной резьбы.
Фотопрогулка (20 минут)
А после — 20 минут магии в объективе! Наш талантливый фотограф Юлия поможет вам выбрать неочевидные ракурсы, а историческая улица станет идеальным фоном для снимков.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведут гид и фотограф из нашей команды
- Юлия снимает на камеру Nikon D780. В течении 3-х дней вы получите 10 профессиональных фотографий в высоком качестве — ссылкой на облачное хранилище
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Президент»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тюмени
Провела экскурсии для 2108 туристов
Наше агентство — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элементы традиционной сибирской культуры. В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
1 окт 2025
Фотоэкскурсия полностью совпала с нашими ожиданиями. Понравилось всё - и формат подачи информации и фотографии. Всё замечательно! Рекомендую
