Это идеальный формат для тех, кто хочет послушать историю и забрать с собой частичку города на память! Вы пройдёте по улице Дзержинского — месту притяжения гостей и жителей Тюмени. Рассмотрите старинные дома и научитесь расшифровывать символы деревянной резьбы. А затем встретитесь с профессиональным фотографом и сделаете атмосферные кадры.

Описание фото-прогулки

Историческая часть (40 минут)

На улице Садовой, ныне Дзержинского, сохранились памятники деревянного зодчества. Прогуливаясь по улице, вы увидите купеческие дома Бровцына, Горбунова, Рубцовой, а рядом — современные арт-объекты: «Тюменский ковёр», «Соболь-купец» и другие. Гид расскажет об истории улицы, знаменитых купеческих династиях и их судьбах, а также проведёт мастер-класс по расшифровке символов тюменской деревянной резьбы.

Фотопрогулка (20 минут)

А после — 20 минут магии в объективе! Наш талантливый фотограф Юлия поможет вам выбрать неочевидные ракурсы, а историческая улица станет идеальным фоном для снимков.

