Активности – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Тюмени, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Групповая обзорная экскурсия по Тюмени на байдарках
На байдарках
1 отзыв
2.5 часа
Водная прогулка
Групповая обзорная экскурсия по Тюмени на байдарках
Исследуйте Тюмень с воды: байдарки, река Тура и исторические достопримечательности. Уникальный способ увидеть город
Начало: У парка Заречный
2 сен в 14:00
3 сен в 12:00
3 500 за человека
По вечерней Тюмени - на байдарке
На байдарках
1.5 часа
Водная прогулка
По вечерней Тюмени - на байдарке
Понаблюдать за засыпающим городом с воды в сопровождении опытного инструктора
Начало: У левой набережной
Расписание: в будние дни в 19:00
Сегодня в 19:00
2 сен в 19:00
3 500 за человека
Квест-экскурсия для детей и родителей
Пешая
1.5 часа
Квест
Квест в Тюмени: путешествие по тайнам прошлого
Погружение в историю Тюмени через интерактивные задания и головоломки. Дети и родители вместе разгадывают загадки, находят послания и узнают тайны города
2 сен в 09:00
4 сен в 09:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 июля 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Тюмени на байдарках
    Экскурсия прошла замечательно 😌 даже несмотря на погодные условия, я получила огромное удовольствие 👏 было интересно и очень красиво 💯
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    Инструктаж был понятный, проводники опытные и настоящие профессионалы 🔥 благодарю Валерия и Веру) P.S в конце угостили вкусным чаем с печеньками ☕️ классная традиция 👍

    Экскурсия прошла замечательно 😌 даже несмотря на погодные условия, я получила огромное удовольствие 👏 было интересноЭкскурсия прошла замечательно 😌 даже несмотря на погодные условия, я получила огромное удовольствие 👏 было интересноЭкскурсия прошла замечательно 😌 даже несмотря на погодные условия, я получила огромное удовольствие 👏 было интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповая обзорная экскурсия по Тюмени на байдарках
  2. По вечерней Тюмени - на байдарке
  3. Квест-экскурсия для детей и родителей
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Свято-Троицкий мужской монастырь
  4. Набережная
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в августе 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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