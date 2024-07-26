2.5 часа
Водная прогулка
Групповая обзорная экскурсия по Тюмени на байдарках
Исследуйте Тюмень с воды: байдарки, река Тура и исторические достопримечательности. Уникальный способ увидеть город
Начало: У парка Заречный
2 сен в 14:00
3 сен в 12:00
3 500₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
По вечерней Тюмени - на байдарке
Понаблюдать за засыпающим городом с воды в сопровождении опытного инструктора
Начало: У левой набережной
Расписание: в будние дни в 19:00
Сегодня в 19:00
2 сен в 19:00
3 500₽ за человека
1.5 часа
Квест
Квест в Тюмени: путешествие по тайнам прошлого
Погружение в историю Тюмени через интерактивные задания и головоломки. Дети и родители вместе разгадывают загадки, находят послания и узнают тайны города
2 сен в 09:00
4 сен в 09:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 июля 2024Экскурсия прошла замечательно 😌 даже несмотря на погодные условия, я получила огромное удовольствие 👏 было интересно и очень красиво 💯
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Активности»
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