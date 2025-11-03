Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Завтра в 18:30
11 дек в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
11 дек в 15:00
12 дек в 15:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Татарская кухня: личный мастер-класс «ТАМЛЕ» в Тюмени
Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Начало: В квартале Янавыл
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
от 11 400 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Тюмень как на открытке: фотоэкскурсия по улице Дзержинского
Открыть душу старого города, полюбоваться купеческими домами и увезти с собой яркие снимки
Начало: У отеля «Президент»
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера в Тюмени! Решайте загадки, открывайте секреты города и помогите юному волшебнику вернуть снитч
Начало: На улице Немцова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
960 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 ноября 2025С легким сердцем шли научиться приготовлению простого татарского блюда… ничего не ожидая и не строя надежд, а получили столько душевной
- ММарина1 октября 2025Фотоэкскурсия полностью совпала с нашими ожиданиями. Понравилось всё - и формат подачи информации и фотографии. Всё замечательно! Рекомендую
- иирина30 июля 2025Попали на мастер-класс прямо с дороги, и нас уже ждал накрытый стол, прекрасная выпечка и очень вкусный чай. Познакомились с
- ООльга6 мая 2025Это замечатеная встреча, которую трудно назвать экскурсией. Человек, влюбленный в свое дело, в историю своего рода, своей семьи. Именно такие
- OOlga16 февраля 2025Невероятное место и невероятная хозяйка! Атмосфера тепла и уюта не покидала нас до окончания мастер класса. Рекомендую к посещению каждому жителю Тюмени! Благодарим Альмиру за прием у себя дома и историю о жизни сибирских татар, вкуснейшие эчпочками и чай!
- ВВалерий26 декабря 2024Альмира просто кладезь информации по истории и быту татар в Тюмени. Очень гостеприимный и добрейший человек. Накормила, напоила душистым чаем.
- ААнастасия11 марта 2024Это не просто мастер-класс, это настоящее приглашение в гости. Вы попадаете в гостеприимный дом чудесной Альмиры, где вас окутывают теплом,
- ВВасилиса11 февраля 2024Очень душевный мастер-класс. Были с детьми (11,12,16 лет). Понравилось всем, ОЧЕНЬ. Мы смеялись, плакали, разговаривали, пекли эчпочмаки и пили чай.
- ННадежда9 февраля 2024Это один из лучших мастер классов, ты попадаешь не на мероприятие, а в гости к заботливой и прекрасной Альмире, вас ждёт гораздо больше чем вы найдете в описании. Мы были в рамках йогавыходных с группой, полный восторг у всех!
- NNatalia16 января 2024Было уютное мероприятие с чайными посиделками.
К сожалению, мастер-классом его назвать не могу, мероприятие не соответствовало описанию:
фактически мы в помощь хозяйке
- ААлександр15 января 2024Альмира очень интересный рассказчик, время на экскурсии пролетело как один миг. Дети были в восторге. Сын (7 лет) сам лепил эчпочмаки и потом их ел, как будто это были конфеты или мороженое. Обычно пирожки не заставишь есть)
- ООльга14 ноября 2023Были в гостях у Альмиры на мастер классе по приготовлению эчпочмаков, большая семья, дети от 8 лет. Был накрыт шикарный
