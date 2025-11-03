читать дальше

радушной хозяйкой, узнали историю сибирских татар. И научились делать татарские пирожки эчпочмаки. Это несложно и ооооочень вкусно. Неспешная беседа, погружение в традиции и обычаи. Как будто время остановилось, и мы смогли остановиться и примерить на себя не только татарские наряды, но и обычаи этих людей. Задуматься о взаимоотношениях со своими близкими, о том, что на самом деле ценно в нашей жизни.