Мастер-классы для взрослых – экскурсии в Тюмени

Найдено 7 экскурсий в категории «Мастер-классы для взрослых» в Тюмени, цены от 960 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
На машине
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Завтра в 18:30
11 дек в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
11 дек в 15:00
12 дек в 15:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью
Пешая
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Татарская кухня: личный мастер-класс «ТАМЛЕ» в Тюмени
Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Начало: В квартале Янавыл
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
от 11 400 ₽ за всё до 10 чел.
Тюмень как на открытке: фотоэкскурсия по улице Дзержинского
Пешая
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Тюмень как на открытке: фотоэкскурсия по улице Дзержинского
Открыть душу старого города, полюбоваться купеческими домами и увезти с собой яркие снимки
Начало: У отеля «Президент»
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера в Тюмени! Решайте загадки, открывайте секреты города и помогите юному волшебнику вернуть снитч
Начало: На улице Немцова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
960 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 ноября 2025
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    теплоты, истории семьи, переплетеной с историей страны… погружение в быт, веру, восприятие жизни, воспитание детей и смысл жизни Татаров! От души рекомендую этот мастер класс или любой другой, который ведет этот, мало сказать, экскурсовод! Ведите детей и себя, чтобы показать и посмотреть какие бывают глубокие, умные, талантливые и добрые люди♥️ привезу дочку обязательно! Благодарю 😇🙏🏻 а пирожки божественны)

  • М
    Марина
    1 октября 2025
    Тюмень как на открытке: фотоэкскурсия по улице Дзержинского
    Фотоэкскурсия полностью совпала с нашими ожиданиями. Понравилось всё - и формат подачи информации и фотографии. Всё замечательно! Рекомендую
  • и
    ирина
    30 июля 2025
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
  • О
    Ольга
    6 мая 2025
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
  • O
    Olga
    16 февраля 2025
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    Невероятное место и невероятная хозяйка! Атмосфера тепла и уюта не покидала нас до окончания мастер класса. Рекомендую к посещению каждому жителю Тюмени! Благодарим Альмиру за прием у себя дома и историю о жизни сибирских татар, вкуснейшие эчпочками и чай!
  • В
    Валерий
    26 декабря 2024
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
  • А
    Анастасия
    11 марта 2024
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
  • В
    Василиса
    11 февраля 2024
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
  • Н
    Надежда
    9 февраля 2024
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    Это один из лучших мастер классов, ты попадаешь не на мероприятие, а в гости к заботливой и прекрасной Альмире, вас ждёт гораздо больше чем вы найдете в описании. Мы были в рамках йогавыходных с группой, полный восторг у всех!
  • N
    Natalia
    16 января 2024
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    Было уютное мероприятие с чайными посиделками.
    К сожалению, мастер-классом его назвать не могу, мероприятие не соответствовало описанию:
    фактически мы в помощь хозяйке
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    Альмира очень интересный рассказчик, время на экскурсии пролетело как один миг. Дети были в восторге. Сын (7 лет) сам лепил эчпочмаки и потом их ел, как будто это были конфеты или мороженое. Обычно пирожки не заставишь есть)
  • О
    Ольга
    14 ноября 2023
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    Были в гостях у Альмиры на мастер классе по приготовлению эчпочмаков, большая семья, дети от 8 лет. Был накрыт шикарный
