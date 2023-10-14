Как обстояли дела с экономическими, политическими и социальными правами женщин до революции? На какие жизненные сценарии вы могли бы рассчитывать, появившись на свет женщиной в уездной Тюмени? На экскурсии попробуем вообразить быт тюменок разных сословий, прогулявшись по местам женского присутствия, в числе которых женская гимназия, здания, с которыми связаны первая тюменская писательница, самая богатая предпринимательница Тюмени, сестры милосердия, ссыльные революционерки.
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Описание
Что вас ожидает:
Маршрут пролегает по историческому центру Тюмени. Экскурсанты увидят наиболее значимые образцы каменной и деревянной застройки XIX ― начала XX века: городскую управу, гостиный двор, купеческие усадьбы, телеграф, доходные дома, женскую гимназию.
Программа экскурсии включает обзор мест женского присутствия Тюмени прошлых веков:
- Городская дума. Недоступность избирательных прав для женщин.
- Гостиный двор / военные казармы. Экономические права женщин. Женщины в торговле и производстве. Роль сестер милосердия в годы Первой мировой войны.
- Дом Колмогоровых. Первая тюменская писательница Надежда Лухманова.
- Телеграф. Возможности трудоустройства женщин до революции.
- Улица Полицейская. Ссыльные женщины в Тюмени.
- Усадьба Колокольниковых. Судьба крестьянки, переехавшей в город из деревни.
- Доходный дом Павлы Воробейчиковой. Одна из самых богатых жительниц Тюмени.
- Женская гимназия. Женское образование до революции.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Республики, 2 (сквер Исторический), ТюменьЗавершение: ул. Володарского, 6, Тюмень
- Когда и сколько длится?
- Когда: с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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