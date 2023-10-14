Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века

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Как обстояли дела с экономическими, политическими и социальными правами женщин до революции? На какие жизненные сценарии вы могли бы рассчитывать, появившись на свет женщиной в уездной Тюмени? На экскурсии попробуем вообразить быт тюменок разных сословий, прогулявшись по местам женского присутствия, в числе которых женская гимназия, здания, с которыми связаны первая тюменская писательница, самая богатая предпринимательница Тюмени, сестры милосердия, ссыльные революционерки.
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
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Описание

Что вас ожидает:

Маршрут пролегает по историческому центру Тюмени. Экскурсанты увидят наиболее значимые образцы каменной и деревянной застройки XIX ― начала XX века: городскую управу, гостиный двор, купеческие усадьбы, телеграф, доходные дома, женскую гимназию.

Программа экскурсии включает обзор мест женского присутствия Тюмени прошлых веков:

  1. Городская дума. Недоступность избирательных прав для женщин.
  2. Гостиный двор / военные казармы. Экономические права женщин. Женщины в торговле и производстве. Роль сестер милосердия в годы Первой мировой войны.
  3. Дом Колмогоровых. Первая тюменская писательница Надежда Лухманова.
  4. Телеграф. Возможности трудоустройства женщин до революции.
  5. Улица Полицейская. Ссыльные женщины в Тюмени.
  6. Усадьба Колокольниковых. Судьба крестьянки, переехавшей в город из деревни.
  7. Доходный дом Павлы Воробейчиковой. Одна из самых богатых жительниц Тюмени.
  8. Женская гимназия. Женское образование до революции.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Республики, 2 (сквер Исторический), Тюмень
Завершение: ул. Володарского, 6, Тюмень
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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