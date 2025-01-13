1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Для тех, кто предпочитает глубокое погружение в прошлое
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
5500₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 6000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
Начало: Ул. Республики, 2 (сквер Исторический), Тюмень
Расписание: с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:00
14 фев в 12:00
5000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана13 января 2025Классная содержательная экскурсия, ещё и с юмором! Рекомендую 🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Усадьба Колокольниковых»
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