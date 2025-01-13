Усадьба Колокольниковых – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Колокольниковых» в Тюмени, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Для тех, кто предпочитает глубокое погружение в прошлое
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
5500 за всё до 6 чел.
Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 6000 за всё до 5 чел.
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
Начало: Ул. Республики, 2 (сквер Исторический), Тюмень
Расписание: с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:00
14 фев в 12:00
5000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Усадьба Колокольниковых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
  2. Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
  3. Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Свято-Троицкий мужской монастырь
  4. Набережная
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Центральная площадь
  7. Цветной бульвар
  8. Сквер Сибирских Кошек
  9. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в феврале 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Усадьба Колокольниковых" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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