4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о местной архитектуре
Тюмень — первый русский город в Сибири, нефтегазовая столица России и просто очень красивое и колоритное место! Вы услышите, как складывалась история города, какие знаменитые люди здесь жили и какое пиво пили в дореволюционной Тюмени. А также оцените местную деревянную резьбу и редкий пример сибирского барокко.
Вы прогуляетесь по главной и самой длинной тюменской улице — Республики, увидите классическую купеческую усадьбу Ивана Колокольникова и дом, где учился один из прототипов Штирлица. А также побываете на площади Борцов Революции, рассмотрите здание первого в Сибири телеграфа и оцените главный православный храм Тюмени — Знаменский собор с щедрым декором и богатой историей. В завершение я покажу мост Влюбленных и единственную в России четырехуровневую набережную.
История и легенды Тюмени
Вы узнаете, когда, кем и для чего была основана Тюмень, какую роль в развитии города сыграли купцы и какие сорта пива были популярны здесь до революции. А также: почему Тюмень называют «столицей деревень», где находится местный мавзолей и как здесь появилось женское образование. Кроме того, я подскажу, какой десерт стоит попробовать в нашем городе и где загадать желание.
Организационные детали
Детям до 7 лет бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе моста Влюблённых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 552 туристов
Привет! Меня зовут Катя, я живу в Тюмени почти 30 лет и очень ее люблю. На экскурсиях рассказываю не только об интересных исторических событиях, но и о современной жизни родного города. Буду рада знакомству!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
4
–
3
–
2
–
1
–
Ю
Юлия
Екатерина, спасибо вам за отличную экскурсию! Очень увлекательная и интересная экскурсия по историческому центру, мы не заметили как пролетели 2 часа! Как же повезло жителям Тюмени, что сохранено столько исторических объектов! Отдельное спасибо за рекомендации где приобрести сувениры и местные продукты!
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Е
Елена
Очень понравилось
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И
Ирина
Всем доброе время суток! Волшебная экскурсия, повезло с погодой и экскурсоводом, вот что значит человек, влюблённый в свою малую родину! Грамотный, начитанный гид, внимательный к мелочам, заботится о комфорте гостей города. Спасибо, Вам и низкий поклон Екатерина. До новых встреч!
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Светлана
Экскурсия называется "Влюбиться в Тюмень" и я влюбилась. Была на экскурсии с 10ти летней дочерью. Изложение материала такое, что и ребенку было интересно!
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Екатерина
Екатерина- отличный экскурсовод, любящая свой город! Подсказывала нам информацию по городу, где что можно купить,где покушать. Получили очень вкусные и полезные подарки! Огромное спасибо!
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Т
Татьяна
Екатерина - ФЕЯ и ВОЛШЕБНИЦА! Невероятно легко, интересно, живо! Очень слышала всех нас, 8 взрослых человек! Быстро "считала" наш посыл, наше настроение! ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ! Все в восторге!
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