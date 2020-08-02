4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Атмосфера Старого города Вы прогуляетесь по главной и самой длинной тюменской улице — Республики, увидите классическую купеческую усадьбу Ивана Колокольникова и дом, где учился один из прототипов Штирлица. А также побываете на площади Борцов Революции, рассмотрите здание первого в Сибири телеграфа и оцените главный православный храм Тюмени — Знаменский собор с щедрым декором и богатой историей. В завершение я покажу мост Влюбленных и единственную в России четырехуровневую набережную.
История и легенды Тюмени Вы узнаете, когда, кем и для чего была основана Тюмень, какую роль в развитии города сыграли купцы и какие сорта пива были популярны здесь до революции. А также: почему Тюмень называют «столицей деревень», где находится местный мавзолей и как здесь появилось женское образование. Кроме того, я подскажу, какой десерт стоит попробовать в нашем городе и где загадать желание.
Организационные детали
Детям до 7 лет бесплатно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Привет! Меня зовут Катя, я живу в Тюмени почти 30 лет и очень ее люблю. На экскурсиях рассказываю не только об интересных исторических событиях, но и о современной жизни родного города. Буду рада знакомству!
Спасибо Екатерине за очень адресный подход. Мы были в нестандартных временных рамках и ещё и с маленьким ребёнком. Екатерина смогла адаптировать маршрут под наши потребности, было очень интересно и легко. Приятно слушать, яркие факты! И хорошие советы по тому, что где покушать и что с собой привезти. Спасибо большое!!
Людмила
22 июля 2020
Екатерина отлично провела экскурсию. Действительно влюбила в свой город. Очень много интересной информации. Рекомендуем всем.
Яна
7 июля 2020
Спасибо большое Екатерине!!! Нам очень понравилась экскурсия! Прекрасно выстроен маршрут! За 2 часа реально знакомишься с Тюменью, с её лучшими местами и влюбляешься в этот город! И конечно, всё это благодаря Екатерине. Мы получили ответы на все наши вопросы. Екатерина очень внимателный и душевный собеседник, и просто очарователная девушка. Однозначно буду рекомендовать её всем!
Дина
21 июня 2020
Замечательный, любящий свою профессию гид. Прекрасный рассказчик и просто очаровательная девушка!!! Однозначно рекомендую!
Насладиться видом с самого высокого здания в городе и услышать местные истории
На экскурсии вы окинете всю Тюмень одним взглядом. Мы поднимемся на смотровую площадку, закрытую для посторонних и абсолютно безопасную. Вы узнаете, каким был город раньше, как развивались его районы и Большой Сибирский тракт. Я также поделюсь лайфхаками для знакомства с Тюменью и её самыми интересными местами.