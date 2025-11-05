4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тюмень — первый русский город в Сибири, нефтегазовая столица России и просто очень красивое и колоритное место! Вы услышите, как складывалась история города, какие знаменитые люди здесь жили и какое пиво пили в дореволюционной Тюмени. А также оцените местную деревянную резьбу и редкий пример сибирского барокко.

Описание экскурсии

Атмосфера Старого города

Вы прогуляетесь по главной и самой длинной тюменской улице — Республики, увидите классическую купеческую усадьбу Ивана Колокольникова и дом, где учился один из прототипов Штирлица. А также побываете на площади Борцов Революции, рассмотрите здание первого в Сибири телеграфа и оцените главный православный храм Тюмени — Знаменский собор с щедрым декором и богатой историей. В завершение я покажу мост Влюбленных и единственную в России четырехуровневую набережную.

История и легенды Тюмени

Вы узнаете, когда, кем и для чего была основана Тюмень, какую роль в развитии города сыграли купцы и какие сорта пива были популярны здесь до революции. А также: почему Тюмень называют «столицей деревень», где находится местный мавзолей и как здесь появилось женское образование. Кроме того, я подскажу, какой десерт стоит попробовать в нашем городе и где загадать желание.

Организационные детали

Детям до 7 лет бесплатно.