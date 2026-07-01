Что вас ждет Прогуливаясь по самым старым улицам и площадям Тюмени, вы узнаете откуда прибыли и кем были ее первопоселенцы, чем они занимались, как менялись их занятия и формировался уклад их жизни от одной эпохи к другой. Мы разберемся чем был известен город в прошлом и что составляет гордость Тюмени сегодня, кому и чему она обязана историей своего успеха. Ключевыми точками нашего маршрута станут:

площадь Борцов революции — когда-то Центральная, • набережная Тюмени с видом на р. Туру и Тюменку, • Историческая площадь города, • самая старая часть улиц Республики и Ленина, где вы увидите наиболее значимые в городе памятники истории и архитектуры, по достоинству оцените деревянное убранство традиционных тюменских усадеб и узнаете удивительные факты из жизни известных персон, имевших отношение к истории нашего города.

• пешеходная улица Дзержинского Вместе со мной вы раскроете секреты «тюменского счастья» и надеюсь, полюбите наш город так, как люблю его я. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.