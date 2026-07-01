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«Тюмень: от прошлого к настоящему» - пешком и на машине с историком

Экскурсия по историческим местам Тюмени: от первых жителей до современности
С чего начиналась Тюмень? О тех, кто впервые оказался здесь и стоял у истоков городской истории я расскажу вам на прогулке по старинным площадям и улочкам.

Поговорим о «тюменском счастье», о занятиях местных жителей и о том, как менялась повседневная жизнь с наступлением новых эпох. Уверена, вы не устоите перед очарованием нашего прекрасного города!
5
75 отзывов
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - пешком и на машине с историком
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - пешком и на машине с историком
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - пешком и на машине с историком

Описание экскурсии

Что вас ждет Прогуливаясь по самым старым улицам и площадям Тюмени, вы узнаете откуда прибыли и кем были ее первопоселенцы, чем они занимались, как менялись их занятия и формировался уклад их жизни от одной эпохи к другой. Мы разберемся чем был известен город в прошлом и что составляет гордость Тюмени сегодня, кому и чему она обязана историей своего успеха. Ключевыми точками нашего маршрута станут:
площадь Борцов революции — когда-то Центральная, • набережная Тюмени с видом на р. Туру и Тюменку, • Историческая площадь города, • самая старая часть улиц Республики и Ленина, где вы увидите наиболее значимые в городе памятники истории и архитектуры, по достоинству оцените деревянное убранство традиционных тюменских усадеб и узнаете удивительные факты из жизни известных персон, имевших отношение к истории нашего города.

• пешеходная улица Дзержинского Вместе со мной вы раскроете секреты «тюменского счастья» и надеюсь, полюбите наш город так, как люблю его я. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

По договоренности с гидом

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная Тюмени с видом на реки Тура и Тюменка
  • Историческая площадь города
  • Площадь борцов революции
  • Самая старая часть улиц Республики и Ленина
  • Мужской и женский монастыри
  • Пешеходная улица Дзержинского
Что включено
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Тюмень, Центральный округ
Завершение: Пешеходная улица Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Отличная экскурсия, много лет жил в Тюмени, но узнал много нового. Спасибо Алёне и ее мужу(имени не помню к сожалению) за новые впечатления и приятную беседу!
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Е
Экскурсия "Тюмень от прошлого к настоящему" с профессиональным историком Аленой оставила у меня самые положительные впечатления!
С самого начала прогулки стало очевидно, что Алена — настоящий знаток своего дела. Она с
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увлечением делилась интересными фактами о городе, его истории и культуре, что сделало экскурсию не только познавательной, но и очень увлекательной. Мы прошли по историческим улицам Тюмени, и каждый уголок, каждое здание оживало в рассказах Алены.
Особенно запомнились истории о значимых событиях и людях, которые оставили след в истории города. Алена умело сочетала факты и легенды, что делает рассказ не только познавательным, но и захватывающим.
Также мне понравилось, что экскурсия была организована таким образом, что мы могли задавать вопросы и обсуждать интересующие нас темы. Это сделало нашу прогулку более интерактивной и насыщенной.
Я рекомендую экскурсию "Тюмень от прошлого к настоящему" всем, кто хочет глубже понять историю этого замечательного города и насладиться его атмосферой в компании профессионала. Спасибо, Алена, за незабываемые впечатления!

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А
Очень понравилась пешая экскурсия с Алёной. Интересно все рассказывает, с любовью к городу. Попали еще в прекрасный солнечный день, так что прогулка удалась. Два часа пролетели незаметно.
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Ю
Экскурсия с Алёной Животовой нам очень понравилась! Мы узнали об историческом прошлом города, как он зарождался, чем был знаменитый и как постепенно он стал таким, каким мымего видим сейчас. Алёна
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знает очень много интересного и поделилась с нами интересными фактами из жизни города, например, почему мост стал называться "Мост влюблённых", почему в городе стоит памятник Высоцкому, хотя он здесь и не был, о барельефе, посвящённом Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. около музея и многое другое. Мы побывали в интересном кафе в центре города, которое находится в историческом доме в центре города и прогулялись по улице Держинского, где узнали много интересного про деревянное зодчество. Рекомендуем экскурсии с Алёной, очень приятная и начитанная. Два часа промчались. Только одевайтесь теплее, так как около набережной прохладно.

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Н
Я гость Тюмени, 16 августа была на экскурсии с 11 летним сыном. Потрясающая получилась прогулка! Очень много познавательной, полезной информации. Рассказ Алёны воспринимается легко, слушаешь на одном дыхании. Погружаешься в
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историю Тюмени, как в сюжет хорошего фильма! Алёна умело сопровождает свой рассказ включением песен, и это делает его более образным, создаёт особое впечатление и настроение!
Я и сын - мы оба в восторге, и с большой благодарностью к нашему экскурсоводу! (Мы часто путешествуем и экскурсия с профи - всегда особый восторг!)
Конечно же, РЕКОМЕНДУЕМ совершать знакомство с замечательным городом в компании с Алёной! ❤

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Р
Алёна супер! Всю себя вкладывает в дело. Проф историк, работала в музее. Делает все возможное чтобы вы полюбили её родной город! Максимально подробно и без снбизма отвечает на вопросы новичков! Очень рад что с ней познакомился!
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