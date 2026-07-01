С чего начиналась Тюмень? О тех, кто впервые оказался здесь и стоял у истоков городской истории я расскажу вам на прогулке по старинным площадям и улочкам.
Поговорим о «тюменском счастье», о занятиях местных жителей и о том, как менялась повседневная жизнь с наступлением новых эпох. Уверена, вы не устоите перед очарованием нашего прекрасного города!
Поговорим о «тюменском счастье», о занятиях местных жителей и о том, как менялась повседневная жизнь с наступлением новых эпох. Уверена, вы не устоите перед очарованием нашего прекрасного города!
Описание экскурсии
Что вас ждет Прогуливаясь по самым старым улицам и площадям Тюмени, вы узнаете откуда прибыли и кем были ее первопоселенцы, чем они занимались, как менялись их занятия и формировался уклад их жизни от одной эпохи к другой. Мы разберемся чем был известен город в прошлом и что составляет гордость Тюмени сегодня, кому и чему она обязана историей своего успеха. Ключевыми точками нашего маршрута станут:
площадь Борцов революции — когда-то Центральная, • набережная Тюмени с видом на р. Туру и Тюменку, • Историческая площадь города, • самая старая часть улиц Республики и Ленина, где вы увидите наиболее значимые в городе памятники истории и архитектуры, по достоинству оцените деревянное убранство традиционных тюменских усадеб и узнаете удивительные факты из жизни известных персон, имевших отношение к истории нашего города.
• пешеходная улица Дзержинского Вместе со мной вы раскроете секреты «тюменского счастья» и надеюсь, полюбите наш город так, как люблю его я. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
По договоренности с гидом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Тюмени с видом на реки Тура и Тюменка
- Историческая площадь города
- Площадь борцов революции
- Самая старая часть улиц Республики и Ленина
- Мужской и женский монастыри
- Пешеходная улица Дзержинского
Что включено
- Услуги гида
- Услуги водителя
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Тюмень, Центральный округ
Завершение: Пешеходная улица Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 75 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная экскурсия, много лет жил в Тюмени, но узнал много нового. Спасибо Алёне и ее мужу(имени не помню к сожалению) за новые впечатления и приятную беседу!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия "Тюмень от прошлого к настоящему" с профессиональным историком Аленой оставила у меня самые положительные впечатления!
С самого начала прогулки стало очевидно, что Алена — настоящий знаток своего дела. Она с
С самого начала прогулки стало очевидно, что Алена — настоящий знаток своего дела. Она с
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравилась пешая экскурсия с Алёной. Интересно все рассказывает, с любовью к городу. Попали еще в прекрасный солнечный день, так что прогулка удалась. Два часа пролетели незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Экскурсия с Алёной Животовой нам очень понравилась! Мы узнали об историческом прошлом города, как он зарождался, чем был знаменитый и как постепенно он стал таким, каким мымего видим сейчас. Алёна
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Я гость Тюмени, 16 августа была на экскурсии с 11 летним сыном. Потрясающая получилась прогулка! Очень много познавательной, полезной информации. Рассказ Алёны воспринимается легко, слушаешь на одном дыхании. Погружаешься в
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Алёна супер! Всю себя вкладывает в дело. Проф историк, работала в музее. Делает все возможное чтобы вы полюбили её родной город! Максимально подробно и без снбизма отвечает на вопросы новичков! Очень рад что с ней познакомился!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тюмени
Похожие экскурсии на ««Тюмень: от прошлого к настоящему» - пешком и на машине с историком»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПознакомиться с Тюменью
Старинной и современной
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Для тех, кто предпочитает глубокое погружение в прошлое
Начало: Главный корпус ТюмГУ (ул. Республики, 9)
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
от 7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Тюмени: столица нефтяного края с иной стороны
Увлекательное путешествие по святым местам Тюмени, где история и вера переплетаются в древних храмах и монастырях
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
9000 ₽ за экскурсию