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Из Уфы - к мавзолею Тура-хана

По следам золотоордынских ханов и древних кочевников
Всего 70 км от Уфы — и вы окажетесь среди бескрайних башкирских степей и перенесётесь во времена Золотой Орды. Увидите мавзолей Тура-хана, подниметесь на холм с панорамой и услышите версии о его происхождении.

А в современном визит-центре познакомитесь с находками археологов и лучше поймёте культуру кочевников.
5
1 отзыв
Из Уфы - к мавзолею Тура-хана
Из Уфы - к мавзолею Тура-хана
Из Уфы - к мавзолею Тура-хана

Описание экскурсии

Мы едем к мавзолею Тура-хана — загадочному памятнику эпохи Золотой Орды:

  • вы увидите древнее сооружение и узнаете, кем мог быть Тура-хан
  • подниметесь на холм с панорамой башкирских степей
  • почувствуете атмосферу этого места — ветер, простор и тишину

Погрузимся в историю степей:

  • вы прикоснётесь к стенам из известняка и песчаника
  • услышите о временах, когда здесь происходили важные события

Посетим визит-центр «Тура-хан» — современное пространство, гармонично вписанное в ландшафт:

  • вы увидите археологические находки
  • познакомитесь с реконструкциями лиц людей прошлого
  • рассмотрите карты империи Чингисхана
  • по желанию в кафе при визит-центре попробуете традиционные башкирские блюда

Организационные детали

  • Едем на Renault Kaptur. Детское кресло или бустер — по запросу
  • Путь в одну сторону — 1–1,5 ч
  • Обед оплачивается дополнительно и по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 669 туристов
Я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы. Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и Башкирии, очень люблю знакомить гостей с
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моим родным городом и республикой. Работала гидом в Стокгольме и Польше. Мои экскурсии непринуждённые и комфортные, я могу поддержать беседу на разные темы, обладаю широким кругозором. Могу проводить экскурсии на английском языке. Водитель со стажем более 20 лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Денис
Экскурсия очень понравилась. Всё организовано и проведено отлично. Традиционно небольшой авторский отзыв.
За горизонт, в XIV век: наша поездка из Уфы к мавзолею Тура-хана

Иногда самое сильное впечатление рождается не в музее
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под стеклом, а в чистом поле, где ветер свободно гуляет над холмами. Именно такой выдалась наша поездка с двумя друзьями — из Уфы к древнему мавзолею Тура-хана.
Дорога сама по себе стала отдельным приключением. Как только город остался позади, нас встретила бескрайняя холмистая степь. Она здесь особенная: волны мягких зеленых холмов уходят за горизонт, и кажется, что время замедляется. А над всем этим великолепием — небо-хамелеон. То вдруг набегут рваные облака, добавив пейзажу драматизма, то снова выглянет солнце, и степь загорается золотисто-зелёными искрами. В такой момент особенно остро понимаешь, почему кочевники веками считали это пространство своим домом.
И вот посреди этой бескрайности стоит Мавзолей Тура-хана. XIV век. Представьте: здание всего 6х6 метров, но какая в нем мощь! Сложный портально-купольный стиль, граненый пирамидальный верх, конус не полностью сохранился, но от этого еще ощутимее дыхание старины. Мы поднялись на холм и обошли вокруг, разглядывая кладку из местного камня. В разное время это здание называли и дворцом, и судом, и надгробной палатой. В 70-х годах прошлого века экспедиция из Москвы нашла здесь два разграбленных погребения, а позже отреставрировали разрушенный купол.

Стоя у этих стен, понимаешь, что этот мавзолей видел рассвет Монгольской империи — крупнейшего государства Евразии XII–XIV веков. Улус Джучи, Золотой Орды, простиравшийся от Сибири до Кавказа, включала в свой мир множество народов: башкир, болгар, кыпчаков, мордву, черкесов… Наши предки тогда оказались на перекрестке эпох — кто добровольно, кто под давлением, но все они стали частью этого огромного степного мира.
Для многих оседлых цивилизаций степь была чем-то пугающим и неизведанным. Но сегодня это пространство свободы. Это наследие скифов, сарматов и гуннов, создателей первых колесниц и эпосов.
Камни мавзолея помнят тех, кто жил под этим небом. И это стоит того, чтобы проехать по степи сотню километров.

Экскурсия очень понравилась. Всё организовано и проведено отлично. Традиционно небольшой авторский отзыв.
Экскурсия очень понравилась. Всё организовано и проведено отлично. Традиционно небольшой авторский отзыв.
Экскурсия очень понравилась. Всё организовано и проведено отлично. Традиционно небольшой авторский отзыв.
Экскурсия очень понравилась. Всё организовано и проведено отлично. Традиционно небольшой авторский отзыв.
Экскурсия очень понравилась. Всё организовано и проведено отлично. Традиционно небольшой авторский отзыв.
Экскурсия очень понравилась. Всё организовано и проведено отлично. Традиционно небольшой авторский отзыв.
Экскурсия очень понравилась. Всё организовано и проведено отлично. Традиционно небольшой авторский отзыв.
Экскурсия очень понравилась. Всё организовано и проведено отлично. Традиционно небольшой авторский отзыв.+2
Экскурсия очень понравилась. Всё организовано и проведено отлично. Традиционно небольшой авторский отзыв.
Экскурсия очень понравилась. Всё организовано и проведено отлично. Традиционно небольшой авторский отзыв.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Денис,благодарю за отзыв, я рада,что вам удалось прочувствовать это священное место для кочевников и погрузиться в былые времена,ваш отзыв это отдельный шедевр эпистолярного жанра, приезжайте к нам еще!
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