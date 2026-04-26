Всего 70 км от Уфы — и вы окажетесь среди бескрайних башкирских степей и перенесётесь во времена Золотой Орды. Увидите мавзолей Тура-хана, подниметесь на холм с панорамой и услышите версии о его происхождении.
А в современном визит-центре познакомитесь с находками археологов и лучше поймёте культуру кочевников.
А в современном визит-центре познакомитесь с находками археологов и лучше поймёте культуру кочевников.
Описание экскурсии
Мы едем к мавзолею Тура-хана — загадочному памятнику эпохи Золотой Орды:
- вы увидите древнее сооружение и узнаете, кем мог быть Тура-хан
- подниметесь на холм с панорамой башкирских степей
- почувствуете атмосферу этого места — ветер, простор и тишину
Погрузимся в историю степей:
- вы прикоснётесь к стенам из известняка и песчаника
- услышите о временах, когда здесь происходили важные события
Посетим визит-центр «Тура-хан» — современное пространство, гармонично вписанное в ландшафт:
- вы увидите археологические находки
- познакомитесь с реконструкциями лиц людей прошлого
- рассмотрите карты империи Чингисхана
- по желанию в кафе при визит-центре попробуете традиционные башкирские блюда
Организационные детали
- Едем на Renault Kaptur. Детское кресло или бустер — по запросу
- Путь в одну сторону — 1–1,5 ч
- Обед оплачивается дополнительно и по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 669 туристов
Я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы. Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и Башкирии, очень люблю знакомить гостей с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия очень понравилась. Всё организовано и проведено отлично. Традиционно небольшой авторский отзыв.
За горизонт, в XIV век: наша поездка из Уфы к мавзолею Тура-хана
Иногда самое сильное впечатление рождается не в музее
За горизонт, в XIV век: наша поездка из Уфы к мавзолею Тура-хана
Иногда самое сильное впечатление рождается не в музее
+2
Елена
Ответ организатора:
Денис,благодарю за отзыв, я рада,что вам удалось прочувствовать это священное место для кочевников и погрузиться в былые времена,ваш отзыв это отдельный шедевр эпистолярного жанра, приезжайте к нам еще!
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