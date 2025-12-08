Мёд, лимоны и Башкирия — отличное сочетание.
Изучим его подробнее? Мы с вами отправимся в медовню с частной музейной коллекцией и знаменитый городской лимонарий.
Вы узнаете, как отличить настоящий мёд, как в СССР появились лимоны и как с этими вкусностями связана художница Адия Ситдикова.
Описание экскурсии
Вы посетите медовню с частной музейной коллекцией и лимонарий. Рассмотрите вечнозелёные деревья с яркими плодами, попробуете несколько сортов мёда — и узнаете:
- какие есть башкирские сорта лимонов и цитронов
- что общего у лимонария и Салавата Юлаева
- откуда привозили лимоны в СССР
- как отличить настоящий мёд от контрафакта
- что особенного в башкирском мёде — и почему он так полезен
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле или микроавтобусе, входные билеты, дегустация мёда
- Если у вас есть аллергия на мёд, сообщите заранее
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лейсан — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 225 туристов
С 2009 года мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии, в том числе для детских групп. Наши программы — победители всероссийских конкурсов «Маршрут года» по детским и гастрономическим маршрутам. Мы покажем вам
