Путешествие со вкусом мёда и ароматом цитруса (билеты включены)
Мёд, лимоны и Башкирия — отличное сочетание.

Изучим его подробнее? Мы с вами отправимся в медовню с частной музейной коллекцией и знаменитый городской лимонарий.

Вы узнаете, как отличить настоящий мёд, как в СССР появились лимоны и как с этими вкусностями связана художница Адия Ситдикова.
Медовня и лимонарий в Уфе© Лейсан
Описание экскурсии

Вы посетите медовню с частной музейной коллекцией и лимонарий. Рассмотрите вечнозелёные деревья с яркими плодами, попробуете несколько сортов мёда — и узнаете:

  • какие есть башкирские сорта лимонов и цитронов
  • что общего у лимонария и Салавата Юлаева
  • ⁠откуда привозили лимоны в СССР
  • как отличить настоящий мёд от контрафакта
  • что особенного в башкирском мёде — и почему он так полезен

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле или микроавтобусе, входные билеты, дегустация мёда
  • Если у вас есть аллергия на мёд, сообщите заранее
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

во вторник в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан
Лейсан — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 225 туристов
С 2009 года мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии, в том числе для детских групп. Наши программы — победители всероссийских конкурсов «Маршрут года» по детским и гастрономическим маршрутам. Мы покажем вам
читать дальше

известную и неизвестную Уфу, познакомим с культурой и историей Башкортостана, на дегустационных экскурсиях поможем раскрыть вкусы Башкирии. Для нас важно сохранение культуры края и возвращение людей к истокам, поэтому мы рады раз за разом раскрывать гостям потенциал нашего региона!

