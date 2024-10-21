3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом - индивидуальная экскурсия
Уфа - один из самых дружелюбных городов России. На экскурсии вы увидите Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл «Торатау» и многое другое
Начало: На улице Октябрьской Революции
«Дегустация лепёшек кыстыбый и чая входит в стоимость»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Мастер-класс по башкирским традициям и кулинарии в Уфе
Погрузитесь в культуру Башкирии: посетите музей, ремесленные мастерские и примите участие в кулинарных мастер-классах
Начало: В Уфе на улице Рихарда Зорге
«Трансфер, угощения, дегустация чаев, мастер-классы входят в стоимость»
5 500₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
От кубыза до кумыса: история и музыка Уфы
Этнографическая экскурсия с дегустацией национального напитка и музыкальным мастер-классом
Начало: У монумента Дружбы
«Если у вас аллергия и непереносимость молочных продуктов, предупредите нас заранее перед дегустацией кумыса»
11 ноя в 10:00
12 ноя в 09:00
от 14 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлмарис21 октября 2024Мы были 3 дня в Уфе в гостях с детьми, и пошли на экскурсию по городу. ГИД Ирина нам рассказывала и показывала красивые и исторические места в городе, нам очень понравилось
- ТТатьяна8 сентября 2024Очень понравилась подача, что детей профессионально вовлекали в процесс и они очень легко выдержали экскурсию! Отвечали на вопросы! Рекомендую Ирину!
- ККсения6 сентября 2024Без лишних вступлений - это была наша лучшая экскурсия) Мне так понравилось, что я даже всплакнула) глядя на эту чудесную бабушку
- ИИрина12 августа 2024Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Это было настоящее "вкусное" знакомство с городом. С большой любовью Ирина рассказывает об Уфе, показывает
- ТТатьяна10 марта 2024Одно из лучших впечатлений Башкирии – берите, если хотите запомнить поездку на долго и почувствовать регион и его людей 😍
- ААнтон21 августа 2023ЧайКоффский в Уфе: экскурсия-дегустацияХочу выразить благодарность экскурсоводу Лейсан, которая предлагает такую замечательную экскурсию! Это был прекрасный повод отлично начать день, зарядиться бодростью и
- SSirra779 августа 2023ЧайКоффский в Уфе: экскурсия-дегустацияИзумительная экскурсия! Мы открыли для себя чай матча и компотный кофе, нам провели чайную церемонию, показали как правильно заваривать чай матча. Огромное спасибо Лейсан за этот тур по вкусным местам Уфы!
- ООльга9 мая 2023Отличная экскурсия. Для тех кто хочет за один день проникнуться жизнью Башкирии. В дороге рассказывают про регион интересно и без
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Дегустационные туры»
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