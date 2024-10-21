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мы с молодым человеком провели чудесный выходной с Ляйсан и бабушкой! Объелись донельзя очень вкусными национальными блюдами, сами готовили чак-чак, делали талисман, хозяйка очень гостеприимно показывала дом и рассказывала об обычаях, угощали очень щедро! До сих пор вспоминаем этот день с теплотой и, конечно, вернемся ❤️ эта поездка помогает ощутить тепло родного дома, если его нет рядом