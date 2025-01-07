Индивидуальная
до 20 чел.
От кубыза до кумыса: история и музыка Уфы
Откройте для себя Уфу через призму башкирской культуры: от древних историй до музыкальных традиций. Научитесь играть на кубызе и попробуйте кумыс
Начало: У монумента Дружбы
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 20 чел.
-
5%
Индивидуальная
В гостях у башкирских бабушек в геопарке «Торатау» - из Уфы
Выпить чаю с национальными угощениями в юрте, сделать украшение и подняться на риф Пермского моря
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
10 355 ₽
10 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 18 чел.
Из Уфы - в купеческий Стерлитамак и к уникальному шихану Торатау
Погрузитесь в атмосферу купеческого Стерлитамака и покорите шихан Торатау. Исторические улицы, живописные виды и ремесленные мастер-классы ждут вас
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
от 14 500 ₽ за всё до 18 чел.
Экскурсия была очень интересная! Замечательный экскурсовод Ирина показала нам основные достопримечательности Уфы. Особенно хочется отметить часть с мастер-классом по кубызу: таких эмоций я не получала нигде! Просто супер.
