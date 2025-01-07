Мои заказы

Мастер-классы для взрослых – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы для взрослых» в Уфе, цены от 10 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
От кубыза до кумыса: история и музыка Уфы
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Откройте для себя Уфу через призму башкирской культуры: от древних историй до музыкальных традиций. Научитесь играть на кубызе и попробуйте кумыс
Начало: У монумента Дружбы
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 20 чел.
В гостях у башкирских бабушек в геопарке «Торатау» - из Уфы
На машине
10 часов
-
5%
Индивидуальная
Выпить чаю с национальными угощениями в юрте, сделать украшение и подняться на риф Пермского моря
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
10 355 ₽10 900 ₽ за человека
Из Уфы - в купеческий Стерлитамак и к шихану Торатау
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Погрузитесь в атмосферу купеческого Стерлитамака и покорите шихан Торатау. Исторические улицы, живописные виды и ремесленные мастер-классы ждут вас
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
от 14 500 ₽ за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    7 января 2025
    От кубыза до кумыса: история и музыка Уфы
    Экскурсия была очень интересная! Замечательный экскурсовод Ирина показала нам основные достопримечательности Уфы. Особенно хочется отметить часть с мастер-классом по кубызу: таких эмоций я не получала нигде! Просто супер.

Сколько стоит экскурсия по Уфе в сентябре 2025
Сейчас в Уфе в категории "Мастер-классы для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 14 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
