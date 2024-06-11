На этой экскурсии вы отправитесь на реку Уфимку, откуда открываются потрясающие виды на город.
Маршрут включает в себя "Каменную переправу", место слияния Караидели и Агидели, остановку для купания в реке Агидель
Маршрут включает в себя "Каменную переправу", место слияния Караидели и Агидели, остановку для купания в реке Агидель
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Увлекательный маршрут по реке
- 📸 Отличные возможности для фотографий
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🐾 Возможность взять с собой питомца
- 🛶 Включены все необходимые снаряжения
Что можно увидеть
- Каменная переправа
- Место слияния Караидели и Агидели
- Пляж Солнечный
- Монумент Дружбы
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш маршрут
- «Каменная переправа» — мост через реку Уфимка
- Место слияния Караидели и Агидели
- Остановка на купание в реке Агидель (Белая)
- Точка с прекрасным видом на город
- Финиш — пляж Солнечный
Кому подойдёт эта прогулка
- Абсолютно всем, как взрослым, так и детям. Особая физическая подготовка не нужна. Если вы не умеете плавать, не переживайте, мы выдадим всем спасательные жилеты
- Дети до 12 лет могут сплавляться на одном сап-борде с родителем бесплатно. Пожалуйста, предупредите, если вы будете с ребёнком, во время записи, мы подготовим ему спасательный жилет
- В сопровождении родителя ребёнок старше 10 лет может сплавляться самостоятельно на отдельном сап-борде. В этом случае родитель берёт на себя ответственность по сопровождению и контролю ребёнка
- Людям с собаками: четвероногие друзья могут участвовать, если не боятся воды. Пожалуйста, предупредите нас заранее, если вы будете с питомцем
Организационные детали
Прогулка заканчивается на пляже Солнечный, напротив Монумента Дружбы. Ближайшая остановка общественного транспорта — «ул. Школьная».
На время прогулки мы предоставим вам:
- Накаченный сапборд
- Весло
- Страховочный лиш
- Спасательный жилет
- Гидромешок
- Чехол для телефона
- Сопровождение инструктора
- Обучение перед стартом
ежедневно в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каменной переправы - моста через реку Уфимка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — организаторы команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии иЗадать вопрос
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