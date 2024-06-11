На сапах - по реке Уфимке

Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по реке Уфимке. Преодолейте 9 км с веслом в руках, наслаждайтесь видами и сделайте классные фотографии
На этой экскурсии вы отправитесь на реку Уфимку, откуда открываются потрясающие виды на город.

Маршрут включает в себя "Каменную переправу", место слияния Караидели и Агидели, остановку для купания в реке Агидель
читать дальше

и точку с прекрасным видом на город. Финишируем на пляже Солнечный. Прогулка подходит для всех возрастов, даже для детей и собак. Не требуется особая физическая подготовка, а спасательные жилеты выдаются всем участникам. Дети до 12 лет могут сплавляться бесплатно на одном сап-борде с родителем. Прогулка завершается на пляже Солнечный, напротив Монумента Дружбы, рядом с остановкой "ул. Школьная"

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Увлекательный маршрут по реке
  2. 📸 Отличные возможности для фотографий
  3. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  4. 🐾 Возможность взять с собой питомца
  5. 🛶 Включены все необходимые снаряжения

Что можно увидеть

  • Каменная переправа
  • Место слияния Караидели и Агидели
  • Пляж Солнечный
  • Монумент Дружбы
На сапах - по реке Уфимке
На сапах - по реке Уфимке
На сапах - по реке Уфимке
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наш маршрут

  • «Каменная переправа» — мост через реку Уфимка
  • Место слияния Караидели и Агидели
  • Остановка на купание в реке Агидель (Белая)
  • Точка с прекрасным видом на город
  • Финиш — пляж Солнечный

Кому подойдёт эта прогулка

  • Абсолютно всем, как взрослым, так и детям. Особая физическая подготовка не нужна. Если вы не умеете плавать, не переживайте, мы выдадим всем спасательные жилеты
  • Дети до 12 лет могут сплавляться на одном сап-борде с родителем бесплатно. Пожалуйста, предупредите, если вы будете с ребёнком, во время записи, мы подготовим ему спасательный жилет
  • В сопровождении родителя ребёнок старше 10 лет может сплавляться самостоятельно на отдельном сап-борде. В этом случае родитель берёт на себя ответственность по сопровождению и контролю ребёнка
  • Людям с собаками: четвероногие друзья могут участвовать, если не боятся воды. Пожалуйста, предупредите нас заранее, если вы будете с питомцем

Организационные детали

Прогулка заканчивается на пляже Солнечный, напротив Монумента Дружбы. Ближайшая остановка общественного транспорта — «ул. Школьная».

На время прогулки мы предоставим вам:

  • Накаченный сапборд
  • Весло
  • Страховочный лиш
  • Спасательный жилет
  • Гидромешок
  • Чехол для телефона
  • Сопровождение инструктора
  • Обучение перед стартом

ежедневно в 19:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Каменной переправы - моста через реку Уфимка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Уфы

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеАктивный отдыхДля студентовАктивностиПрирода и пейзажиВодные развлечения

Похожие экскурсии из Уфы

Уфа: первые впечатления
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900 за всё до 5 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня в 10:00
11 июня в 19:00
6 500 за всё до 4 чел.
Уфа многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Уфа многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Откройте своё сердце Уфе - коренная уфимка проведёт вас по культурному космосу Башкортостана. Прогулка по центру города с необычными открытиями на каждом шагу
Начало: У фонтана «Семь девушек»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Уфе
ХорошоТам