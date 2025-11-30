Иногда мы уезжаем за тысячи километров в поисках красоты, но самое удивительное может оказаться рядом. Всего 1,5 ч пути от Уфы — и вы окажетесь в мире прозрачных озёр, причудливых горных пейзажей и мест, наполненных тишиной и духовным светом. Это путешествие подарит гармонию, яркие впечатления и снимки.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Уфы

10:30 — экскурсия в Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые Кустики». Вы увидите архитектурный ансамбль с элементами русской и византийской традиции, попробуете монастырский хлеб и легендарные медовые пряники, наберёте святой воды и завершите визит чаепитием в архондарике

12:30 — выезд с остановкой у Павловской ГЭС, прогуляемся по линии плотины

13:00–14:00 — Красные скалы: одна из самых высоких точек Павловки, с которой открываются панорамы, сравнимые с альпийскими. Лучшее место для фото

14:30 — приезд в посёлок Красный Ключ

14:30–15:00 — обед в кафе «Радуга»

15:15–17:00 — посещение источника Красный Ключ — самого мощного родника России и второго в мире. Его вода всегда +5°С, прозрачная и удивительно красивая: изумрудно-голубая в любое время года. Здесь можно насладиться видом бесконечной глади или, если хватит смелости, искупаться

17:00 — выезд в Уфу (в пути 1,5 ч)

Организационные детали