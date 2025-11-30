Исследовать дивные окрестности: монастырь «Святые Кустики», Павловское водохранилище и Красный Ключ
Иногда мы уезжаем за тысячи километров в поисках красоты, но самое удивительное может оказаться рядом.
Всего 1,5 ч пути от Уфы — и вы окажетесь в мире прозрачных озёр, причудливых горных пейзажей и мест, наполненных тишиной и духовным светом. Это путешествие подарит гармонию, яркие впечатления и снимки.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Уфы
10:30 — экскурсия в Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые Кустики». Вы увидите архитектурный ансамбль с элементами русской и византийской традиции, попробуете монастырский хлеб и легендарные медовые пряники, наберёте святой воды и завершите визит чаепитием в архондарике
12:30 — выезд с остановкой у Павловской ГЭС, прогуляемся по линии плотины
13:00–14:00 — Красные скалы: одна из самых высоких точек Павловки, с которой открываются панорамы, сравнимые с альпийскими. Лучшее место для фото
14:30 — приезд в посёлок Красный Ключ
14:30–15:00 — обед в кафе «Радуга»
15:15–17:00 — посещение источника Красный Ключ — самого мощного родника России и второго в мире. Его вода всегда +5°С, прозрачная и удивительно красивая: изумрудно-голубая в любое время года. Здесь можно насладиться видом бесконечной глади или, если хватит смелости, искупаться
17:00 — выезд в Уфу (в пути 1,5 ч)
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном Mitsubishi Outlander
Возрастных ограничений нет, есть детские кресла
Обед в кафе оплачивается отдельно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваш гид в Уфе
Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Предлагаю вам максимально плодотворно провести свободное время и получить яркие незабываемые впечатления!
Окунуться в историю старинного города, пройтись по улицам, где прошлое переплетается с настоящим, и посетить памятные места.
Проведение экскурсий для меня означает больше, чем работа — это сама моя жизнь, и именно вы, дорогие путешественники, являетесь её неотъемлемой частью!
До скорой встречи в Уфе!