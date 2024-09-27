Экскурсии по рекам в Уфе 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Уфе, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Уфимский променад
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по реке Белой
Прогулка по Уфе, где можно насладиться видами на реку Белую, увидеть старинные дубы и исторические места. Подходит для взрослых и детей от 10 лет
Начало: На улице Заки Валиди
30 апр в 10:30
1 мая в 10:30
4900 ₽ за всё до 10 чел.
На сапах - по реке Уфимке
SUP-прогулки
2 часа
2 отзыва
Водная прогулка
На сапах - по реке Уфимке
Несложный сплав в уютной компании по живописным местам
Начало: У Каменной переправы - моста через реку Уфимка
Расписание: ежедневно в 19:00
1 мая в 19:00
2 мая в 19:00
2100 ₽ за человека
На сапах - по реке Уфимке
SUP-прогулки
2 часа
Водная прогулка
На сапах - по реке Уфимке
Погрузитесь в мир природы и приключений на реке Уфимке. Вас ждут 9 км незабываемых впечатлений и остановка для купания. Не упустите шанс
Начало: Каменная переправа - мост через реку Уфимка
«Приглашаем вас на незабываемый сплав по реке Уфимке»
Расписание: Ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
4 мая в 19:00
2100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 сентября 2024
    Уфимский променад
    Спасибо большое Юлии за прекрасную экскурсию! Экскурсовод, который действительно вовлечен и заинтересован в своей профессии. Было очень интересно слушать и узнать много новых фактов об истории города и ее жителях, пройтись по данному маршруту и посетить знаковые места.
  • Н
    Ника
    21 сентября 2024
    Уфимский променад
    Отличная экскурсия как для туристов, так и для жителей города Экскурсовод рассказывает с интересом и вовлечением, маршрут очень приятный! Спасибо Юлии за интересную экскурсию и хорошую прогулку по историческим местам Уфы
    Отличная экскурсия как для туристов, так и для жителей городаОтличная экскурсия как для туристов, так и для жителей городаОтличная экскурсия как для туристов, так и для жителей городаОтличная экскурсия как для туристов, так и для жителей города
  • М
    Марина
    18 сентября 2024
    Уфимский променад
    Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5 часа, насыщенных по-настоящему интересными
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    фактами и деталями уфимский истории. Столько раз я ходила по этим улицам, а на многое даже не догадывалась взглянуть - например, впервые зашла во двор Первой Соборной мечети, даже не знала, что там так просторно и красиво. Помимо рассказа, у Юлии есть уникальные старые фото мест, по которым проходит экскурсия. Одно дело слушать о том, как выглядели ворота парка в 19 веке, и другое - видеть их на фото, сделанном на том же месте, где стоишь. Приятный бонус - возможность пофотографироваться с зонтиком и перчатками, в историческом стиле. По маршруту экскурсии множество красивых мест, мимо которых сложно пройти. Большое спасибо Юлии за этот променад! Могу рекомендовать как уфимцам, так и гостям, интересно будет всем.

    Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5
  • А
    Алексей
    16 января 2023
    Сплав на катамаранах по реке Белая
    На базе с размещением и персоналом вопросов нет! Люди замечательные! С туроператором вышел небольшой казус по снегоходам. Ездили троем, заказывали
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    двухместное и одноместное размещение на снегоходах. Туроператор прислал договор, а в последний момент выяснилось, что нужно доплатить за одноместное размещение на снегоходе!

  • Л
    Людмила
    6 августа 2021
    Сплав на катамаранах по реке Белая
    Мы сплавлялись по реке Белой, Башкирия. Хотим поблагодарить менеджеров Большой Страны и команду на месте! Все - большие профессионалы! Очень рекомендуем взрослым и
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    подросткам! К тому же природа Южного Урала просто восхитительна! Вода в реке чистейшая! Мы получили огромное удовольствие от природы и общения с прекрасными людьми! Наша семья: два взрослых и ребенок 12 лет.

  • Г
    Галина
    23 июля 2021
    Сплав на катамаранах по реке Белая
    Спасибо! Получили от сплава массу впечатлений, эмоций. Каждая экскурсия была познавательна и интересна. Понравилась четкая организация на протяжении всего тура. Особая благодарность нашим инструкторам Александру и Ахмату.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
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  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Уфе в апреле 2025
Сейчас в Уфе в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 2100 до 4900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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