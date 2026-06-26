Уфа — город на высоких холмах, у слияния рек и на пересечении культур. Вы увидите её главные символы, старинные особняки, величественные памятники и лучшие панорамные площадки. Узнаете, как менялся город на протяжении веков, познакомитесь с традициями этой земли и попробуете знаменитый башкирский мёд.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6500 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Истоки Уфы — вы побываете на Первомайской (Троицкой) площади, где когда-то была основана Уфимская крепость, и узнаете, с чего началась история города.

Символы столицы Башкортостана — увидите Монумент Дружбы, Советскую площадь с памятником генералу Минигали Шаймуратову, площадь Салавата Юлаева и конгресс-холл «Торатау».

Уфа с высоты — полюбуетесь панорамами города, рек Белой и Дёмы со Случевской горы и смотровой площадки старинной водонапорной башни.

Архитектурное наследие — рассмотрите Дом губернатора, здание Курултая и Дома Правительства. И зайдёте в Уфимскую соборную мечеть — один из старейших мусульманских храмов России.

Город выдающихся людей — осмотрите деревянный фасад мемориального Дома-музея Сергея Аксакова и прогуляетесь по саду его имени, где находится памятник «Аленький цветочек».

Башкирская культура и традиции — познакомитесь с местными обычаями и попробуете знаменитый башкирские мёд и бальзамы.

И узнаете:

как Уфа превратилась из деревянной крепости в современный культурный и промышленный центр

почему её называют городом на семи холмах и какую роль в её жизни играют реки Белая, Уфа и Дёма

какие известные писатели, художники, музыканты и общественные деятели связаны с историей Уфы

что такое бортничество и почему башкирский мёд известен далеко за пределами республики

Организационные детали