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Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице

Про историю, панорамы и традиции
Уфа — город на высоких холмах, у слияния рек и на пересечении культур.

Вы увидите её главные символы, старинные особняки, величественные памятники и лучшие панорамные площадки.

Узнаете, как менялся город на протяжении веков, познакомитесь с традициями этой земли и попробуете знаменитый башкирский мёд.
Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице
Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице
Здесь начиналась Уфа: от крепости к столице

Описание экскурсии

Истоки Уфы — вы побываете на Первомайской (Троицкой) площади, где когда-то была основана Уфимская крепость, и узнаете, с чего началась история города.

Символы столицы Башкортостана — увидите Монумент Дружбы, Советскую площадь с памятником генералу Минигали Шаймуратову, площадь Салавата Юлаева и конгресс-холл «Торатау».

Уфа с высоты — полюбуетесь панорамами города, рек Белой и Дёмы со Случевской горы и смотровой площадки старинной водонапорной башни.

Архитектурное наследие — рассмотрите Дом губернатора, здание Курултая и Дома Правительства. И зайдёте в Уфимскую соборную мечеть — один из старейших мусульманских храмов России.

Город выдающихся людей — осмотрите деревянный фасад мемориального Дома-музея Сергея Аксакова и прогуляетесь по саду его имени, где находится памятник «Аленький цветочек».

Башкирская культура и традиции — познакомитесь с местными обычаями и попробуете знаменитый башкирские мёд и бальзамы.

И узнаете:

  • как Уфа превратилась из деревянной крепости в современный культурный и промышленный центр
  • почему её называют городом на семи холмах и какую роль в её жизни играют реки Белая, Уфа и Дёма
  • какие известные писатели, художники, музыканты и общественные деятели связаны с историей Уфы
  • что такое бортничество и почему башкирский мёд известен далеко за пределами республики

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Hyundai Tucson, дегустация мёда и бальзамов
  • По желанию можно устроить фотосессию в национальных костюмах — детали уточняйте в переписке
  • Заходим в мечеть, остальные локации осматриваем снаружи
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Первомайской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 296 туристов
Мы — члены Гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан. Участники и победители городских и республиканских конкурсов. При составлении экскурсий учитываем все ваши интересы и потребности. Проводим тематические экскурсии по городу и Башкирии.

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