п. Получила массу впечатлений и узнали много нового и интересного. Отдельная благодарность экскурсоводу Эльмире за увлекательный и подробный рассказ. 💐Эльмира прекрасно владеет материалом, приводила много интересных фактов, доброжелательна. Видно, что Эльмира любит свою работу, потому что говорила очень увлечённо и с воодушевлением. В наше время это дорогого стоит, когда работа приносит удовольствие. Желаем Вам творческих успехов и процветания! Рекомендую экскурсовода, сама обязательно буду участвовать в других её экскурсиях👍Сейчас тороплюсь заняться чтением повести М. Гафури "Черноликие"("побочка "после экскурсии🙂)