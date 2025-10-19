Мои заказы

Первая соборная мечеть: путешествие сквозь века

Знакомство с мусульманской Уфой
Первая уфимская соборная мечеть по своему дорога и почитаема для каждого жителя города.

Отсюда началось распространение ислама на Урале, здесь происходят самые важные события в нашей жизни — никах, поминовение и не только, здесь мы отмечаем праздники. На экскурсии вы познакомитесь с историей мечети и, конечно, осмотрите её внутри и снаружи.
5
2 отзыва
Первая соборная мечеть: путешествие сквозь века© Эльмира
Первая соборная мечеть: путешествие сквозь века
Первая соборная мечеть: путешествие сквозь века

Описание экскурсии

  • Вы прикоснётесь к древней истории мечети и узнаете, как она выстояла даже в непростые годы гонений.
  • Услышите о жизни великих религиозных деятелей и просветителей республики.
  • Прислушаетесь к себе и отыщете мир, гармонию, спокойствие в душе — где ещё это делать, как не в намоленном веками месте.
  • Попробуете святую воду всех мусульман — Зам-зам.
  • По желанию — купите сувениры с арабской вязью, башкирский чай и мёд.

Организационные детали

  • Женщинам для посещения мечети нужен платок — если у вас его нет, можно будет взять на входе.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мечети
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира
Эльмира — Организатор в Уфе
Предлагаем вам познакомиться с уникальной природой и захватывающей историей, культурой и традициями нашего многонационального народа. Мы поможем вам почувствовать гостеприимство местных жителей и увезти с собой только хорошие, добрые, позитивные
читать дальше

и вкусные воспоминания о республике! Башкирия — маленькая вселенная внутри огромной России. Здесь можно найти памятники природы разных исторических периодов, отдых на любой вкус. Здесь можно покататься на лыжах, сплавиться по рекам, попробовать свежий кумыс, научиться национальному башкирскому танцу, пострелять из лука и полюбоваться древними пещерными рисунками — и не только. Приходите, чтобы увидеть всё своими глазами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Алексей
Алексей
19 окт 2025
Большое спасибо за экскурсию, было очень интересно 😌
Многого не знал
Неожиданные факты
Что-то даже запомнилось)
Л
Лена
22 сен 2025
Добрый день! 22 сентябпя посетила экскурсию "Первая соборная мечеть: путешествие сквозь века" Отличная экскурсия, мне нравятся именно такие малочисленные, практически индивидуальные экскурсии, все видно, слышно, можно задавать вопросы и т.
читать дальше

п. Получила массу впечатлений и узнали много нового и интересного. Отдельная благодарность экскурсоводу Эльмире за увлекательный и подробный рассказ. 💐Эльмира прекрасно владеет материалом, приводила много интересных фактов, доброжелательна. Видно, что Эльмира любит свою работу, потому что говорила очень увлечённо и с воодушевлением. В наше время это дорогого стоит, когда работа приносит удовольствие. Желаем Вам творческих успехов и процветания! Рекомендую экскурсовода, сама обязательно буду участвовать в других её экскурсиях👍Сейчас тороплюсь заняться чтением повести М. Гафури "Черноликие"("побочка "после экскурсии🙂)

