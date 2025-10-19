Первая уфимская соборная мечеть по своему дорога и почитаема для каждого жителя города.
Отсюда началось распространение ислама на Урале, здесь происходят самые важные события в нашей жизни — никах, поминовение и не только, здесь мы отмечаем праздники. На экскурсии вы познакомитесь с историей мечети и, конечно, осмотрите её внутри и снаружи.
Описание экскурсии
- Вы прикоснётесь к древней истории мечети и узнаете, как она выстояла даже в непростые годы гонений.
- Услышите о жизни великих религиозных деятелей и просветителей республики.
- Прислушаетесь к себе и отыщете мир, гармонию, спокойствие в душе — где ещё это делать, как не в намоленном веками месте.
- Попробуете святую воду всех мусульман — Зам-зам.
- По желанию — купите сувениры с арабской вязью, башкирский чай и мёд.
Организационные детали
- Женщинам для посещения мечети нужен платок — если у вас его нет, можно будет взять на входе.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — Организатор в Уфе
Предлагаем вам познакомиться с уникальной природой и захватывающей историей, культурой и традициями нашего многонационального народа. Мы поможем вам почувствовать гостеприимство местных жителей и увезти с собой только хорошие, добрые, позитивные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
19 окт 2025
Большое спасибо за экскурсию, было очень интересно 😌
Многого не знал
Неожиданные факты
Что-то даже запомнилось)
Л
Лена
22 сен 2025
Добрый день! 22 сентябпя посетила экскурсию "Первая соборная мечеть: путешествие сквозь века" Отличная экскурсия, мне нравятся именно такие малочисленные, практически индивидуальные экскурсии, все видно, слышно, можно задавать вопросы и т.
