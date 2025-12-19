Окажемся в самом сердце Уфы, которое в зимние праздники обретает особую атмосферу тепла и уюта среди заснеженных улиц.
Вы увидите центральные достопримечательности, украшенные к Новому году, узнаете историю Уфы и согреетесь башкирским чаем с мёдом.
Описание экскурсии
Вы побываете на площади Ленина, где находится резиденция Деда Мороза и установлена главная ёлка.
Увидите Советскую площадь, Дворец борьбы и другие достопримечательности.
Услышите историю Уфы — от укреплённого поселения Тура-Тау до современной столицы Башкортостана.
Попробуете башкирский мёд, бальзамы на местных травах и горячий чай.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном легковом автомобиле
- Дегустации включены в стоимость
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Верхнеторговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 208 туристов
Мы — члены Гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан. Участники и победители городских и республиканских конкурсов. При составлении экскурсий учитываем все ваши интересы и потребности. Проводим тематические экскурсии по городу и Башкирии.
