1 чел.
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2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы
Увидеть визитную карточку города и узнать, как на одном из его холмов всплыла подлодка
Начало: В районе остановки «Парк Победы»
Завтра в 15:00
11 июля в 10:00
3 898₽ за всё до 10 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирская Мекка: путешествие по святыням Уфы
Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из современной Уфы - в Средние века: мавзолеи Тура-хана и Хусейн-Бека
Погрузитесь в средневековую историю Башкирии, посетив мавзолеи Тура-хана и Хусейн-Бека. Узнайте о развитии ислама и насладитесь видами башкирских степей
Начало: На Верхнеторговой площади
13 июля в 11:00
14 июля в 14:00
7 900₽ за всё до 3 чел.
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