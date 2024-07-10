Найдено 3 экскурсии в категории « История и архитектура » в Уфе, цены от 3 898 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы Увидеть визитную карточку города и узнать, как на одном из его холмов всплыла подлодка Начало: В районе остановки «Парк Победы» 3 898 ₽ за всё до 10 чел. 🚗 На машине 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Башкирская Мекка: путешествие по святыням Уфы Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции 14 500 ₽ за всё до 3 чел. 🚗 На машине 4 часа Индивидуальная до 3 чел. Из современной Уфы - в Средние века: мавзолеи Тура-хана и Хусейн-Бека Погрузитесь в средневековую историю Башкирии, посетив мавзолеи Тура-хана и Хусейн-Бека. Узнайте о развитии ислама и насладитесь видами башкирских степей Начало: На Верхнеторговой площади 7 900 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Уфы

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «История и архитектура»

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