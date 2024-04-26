Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Уфе, цены от 9 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уфа - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
60 отзывов
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
«Выпив кофе на площади у Гостиного двора и оценив гармоничное сочетание старинной архитектуры и небоскребов, вы отправитесь к Кафедральному собору Рождества Богородицы»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
11 800 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
«Полюбуетесь золотыми куполами церкви Рождества Пресвятой Богородицы, а после разглядите образ цветка в архитектуре мечети «Ляля-Тюльпан»»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300 за всё до 5 чел.
Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
«Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по погоде, зимой на руки желательны перчатки, а не варежки»
10 июня в 16:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    26 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Уфа - первая встреча
    Очень интересная и комфортная экскурсия для тех кто в первый раз в городе. Мария прекрасный рассказчик, внимательный гид и просто
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    приятный собеседник. Знакомство со всеми основными достопримечательностями города - часть пешком, часть на машине в спокойном темпе, есть время и для фотографий и для мороженого. Большое спасибо Марии за прекрасный день в Уфе!

  • Т
    Тарусина
    21 апреля 2024
    Уфа - первая встреча
    Огромное спасибо Марии за интересный и содержательный рассказ о городе Уфа
  • С
    Светлана
    9 марта 2024
    Уфа - первая встреча
    Отличная, размеренная, грамотно выстроенная экскурсия. Позволяет заглянуть во все мало мальски достойные внимания уголки города под замечательный рассказ, в комфортном автомобиле. Спасибо огромное!
  • Л
    Лариса
    22 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Экскурсия по Уфе очень понравилась. Содержательно, интересно, доступно. Вера- отличный рассказчик, однозначно всем рекомендуем.
  • Л
    Людмила
    5 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Были семьей в туре по Башкирии первый раз и специально задержались на один день, чтобы посмотреть Уфу. Остались очень довольны.
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    Без этой экскурсии наши впечатления и знания о Башкирии и её столице были бы намного меньше. За три часа осмотрели много интересных мест, узнали об истории и современной жизни города, выдающихся жителях, посетили мечеть и православный храм. Мне понравилось, что программа экскурсии такая разноплановая. Большое спасибо нашему гиду Римме и водителю Анатолию.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уфа - первая встреча
  2. Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
  3. Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 9 300 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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