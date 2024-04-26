1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
«Выпив кофе на площади у Гостиного двора и оценив гармоничное сочетание старинной архитектуры и небоскребов, вы отправитесь к Кафедральному собору Рождества Богородицы»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
11 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
«Полюбуетесь золотыми куполами церкви Рождества Пресвятой Богородицы, а после разглядите образ цветка в архитектуре мечети «Ляля-Тюльпан»»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
«Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по погоде, зимой на руки желательны перчатки, а не варежки»
10 июня в 16:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита26 апреля 2024Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
- ООльга25 апреля 2024Очень интересная и комфортная экскурсия для тех кто в первый раз в городе. Мария прекрасный рассказчик, внимательный гид и просто
- ТТарусина21 апреля 2024Огромное спасибо Марии за интересный и содержательный рассказ о городе Уфа
- ССветлана9 марта 2024Отличная, размеренная, грамотно выстроенная экскурсия. Позволяет заглянуть во все мало мальски достойные внимания уголки города под замечательный рассказ, в комфортном автомобиле. Спасибо огромное!
- ЛЛариса22 августа 2023Экскурсия по Уфе очень понравилась. Содержательно, интересно, доступно. Вера- отличный рассказчик, однозначно всем рекомендуем.
- ЛЛюдмила5 августа 2023Были семьей в туре по Башкирии первый раз и специально задержались на один день, чтобы посмотреть Уфу. Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Зимние»
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