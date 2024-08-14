2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборУфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
«Выпив кофе на площади у Гостиного двора и оценив гармоничное сочетание старинной архитектуры и небоскребов, вы отправитесь к Кафедральному собору Рождества Богородицы»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
«Полюбуетесь золотыми куполами церкви Рождества Пресвятой Богородицы, а после разглядите образ цветка в архитектуре мечети «Ляля-Тюльпан»»
Завтра в 11:30
8 сен в 09:00
9 300₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Квест
Квест-экскурсия «В поисках башкирского Деда Мороза» в Уфе
Два часа радости и волшебства ждут вас на квест-экскурсии «В поисках башкирского Деда Мороза» в Уфе. Решаем загадки, знакомимся с традициями и получаем подарки
Начало: Верхнеторговая площадь, 3
«Погрузитесь в мир новогодней Уфы и узнайте о традициях празднования Нового Года в этом удивительном городе»
Расписание: в 12.00; 15.00 с 22 по 30 декабря и 3, 5, 7 января
22 дек в 12:00
23 дек в 12:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий14 августа 2024👍
- ЗЗоя18 июля 2024Спасибо за быструю организацию экскурсии.
- ДДмитрий18 июля 2024Замечательный экскурсовод, отлично знает город и его историю. Спасибо!
- ММаргарита26 апреля 2024Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
- ЛЛариса22 августа 2023Экскурсия по Уфе очень понравилась. Содержательно, интересно, доступно. Вера- отличный рассказчик, однозначно всем рекомендуем.
- ЛЛюдмила5 августа 2023Были семьей в туре по Башкирии первый раз и специально задержались на один день, чтобы посмотреть Уфу. Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Уфе в сентябре 2024
Сейчас в Уфе в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 11 800. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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