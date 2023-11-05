Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На башкирском языке слово «Уфа», написанное заглавными буквами, напоминает три круга, перечеркнутых линиями.



Из-за внешнего вида букв Уфу, а также ее аэропорт и вокзал в шутку называют «Тремя шурупами» или «Тремя таблетками». Вас ждет захватывающая двухчасовая обзорная экскурсия по южной части Уфы. 5 2 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Уфе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 2 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Уфа — самый зеленый мегаполис России. Мы познакомимся с южной частью города. Начнем экскурсию с Монумента Дружбы, установленного в честь объединения Башкирии и России. Побываем в красивейшем парке имени Ленина. Увидим памятники и фонтаны, парковый мемориальный камень. Прогуляемся до академического театра им. М. Гафури. Сделаем памятные фото у самой большой конной статуи в России, национальному герою Салавату Юлаеву. Осмотрим Конгресс-Холл, просторное здание в стиле хай-тек в виде капли с башкирским орнаментом. Пройдем по «Театральному» скверу, в центре которого расположен крупнейший в Уфе поющий фонтан «Семь девушек». Рассмотрим «Гостиный двор», построенный на Верхнеторговой площади Уфы в XIX веке, и другие близлежащие достопримечательности. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монумент Дружбы

Парк имени Ленина

Академический театра ИМ.М. Гафури

Статуя Салавату Юлаеву

Конгресс-Холл

«Театральный» сквер

Фонтан "Семь девушек", "Гостиный двор" Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов. Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.