Мои заказы

Обзорная экскурсия по южной части Уфы на транспорте туриста

Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по южной части города с памятными фото
На башкирском языке слово «Уфа», написанное заглавными буквами, напоминает три круга, перечеркнутых линиями.

Из-за внешнего вида букв Уфу, а также ее аэропорт и вокзал в шутку называют «Тремя шурупами» или «Тремя таблетками». Вас ждет захватывающая двухчасовая обзорная экскурсия по южной части Уфы.
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по южной части Уфы на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по южной части Уфы на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по южной части Уфы на транспорте туриста

Описание экскурсии

Об экскурсии

Уфа — самый зеленый мегаполис России. Мы познакомимся с южной частью города. Начнем экскурсию с Монумента Дружбы, установленного в честь объединения Башкирии и России. Побываем в красивейшем парке имени Ленина. Увидим памятники и фонтаны, парковый мемориальный камень. Прогуляемся до академического театра им. М. Гафури. Сделаем памятные фото у самой большой конной статуи в России, национальному герою Салавату Юлаеву. Осмотрим Конгресс-Холл, просторное здание в стиле хай-тек в виде капли с башкирским орнаментом. Пройдем по «Театральному» скверу, в центре которого расположен крупнейший в Уфе поющий фонтан «Семь девушек». Рассмотрим «Гостиный двор», построенный на Верхнеторговой площади Уфы в XIX веке, и другие близлежащие достопримечательности. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монумент Дружбы
  • Парк имени Ленина
  • Академический театра ИМ.М. Гафури
  • Статуя Салавату Юлаеву
  • Конгресс-Холл
  • «Театральный» сквер
  • Фонтан "Семь девушек", "Гостиный двор"
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Обзорная экскурсия по южной части Уфы с гидом Павлом Владимировичем была насыщенной, занимательной. Экскурсовод подробно рассказывал о достопримечательностях города. Мог ответить на любой вопрос. Спасибо за экскурсию! 🌹🤝👍
Вам был полезен этот отзыв?
О
Обзорная экскурсия по южной части Уфы с гидом Павлом Владимировичем была насыщенной, занимательной. Экскурсовод подробно рассказывал о достопримечательностях города. Мог ответить на любой вопрос. Спасибо за экскурсию! 🌹🤝👍
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Уфы

Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по южной части Уфы на транспорте туриста»

Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Пешая
2 часа
75 отзывов
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Завтра в 14:00
11 авг в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 2 чел.
Знакомство с Уфой
На машине
3 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомство с Уфой
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 2 чел.
Старая Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
На микроавтобусе
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 18 чел.
Старая Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в историю Уфы, пройдя по её старинным улицам и узнав о знаменитых памятниках и интригующих археологических находках
Начало: У фонтана «7 девушек»
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 18 чел.
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
На машине
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
Познакомьтесь с историей Уфы через её главные достопримечательности. Узнайте о событиях и личностях, оставивших след в истории города
Начало: В районе монумента Дружбы
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Уфе
6150 ₽ за экскурсию