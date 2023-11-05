На башкирском языке слово «Уфа», написанное заглавными буквами, напоминает три круга, перечеркнутых линиями.
Из-за внешнего вида букв Уфу, а также ее аэропорт и вокзал в шутку называют «Тремя шурупами» или «Тремя таблетками». Вас ждет захватывающая двухчасовая обзорная экскурсия по южной части Уфы.
Из-за внешнего вида букв Уфу, а также ее аэропорт и вокзал в шутку называют «Тремя шурупами» или «Тремя таблетками». Вас ждет захватывающая двухчасовая обзорная экскурсия по южной части Уфы.
Описание экскурсии
Об экскурсииУфа — самый зеленый мегаполис России. Мы познакомимся с южной частью города. Начнем экскурсию с Монумента Дружбы, установленного в честь объединения Башкирии и России. Побываем в красивейшем парке имени Ленина. Увидим памятники и фонтаны, парковый мемориальный камень. Прогуляемся до академического театра им. М. Гафури. Сделаем памятные фото у самой большой конной статуи в России, национальному герою Салавату Юлаеву. Осмотрим Конгресс-Холл, просторное здание в стиле хай-тек в виде капли с башкирским орнаментом. Пройдем по «Театральному» скверу, в центре которого расположен крупнейший в Уфе поющий фонтан «Семь девушек». Рассмотрим «Гостиный двор», построенный на Верхнеторговой площади Уфы в XIX веке, и другие близлежащие достопримечательности. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Дружбы
- Парк имени Ленина
- Академический театра ИМ.М. Гафури
- Статуя Салавату Юлаеву
- Конгресс-Холл
- «Театральный» сквер
- Фонтан "Семь девушек", "Гостиный двор"
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Обзорная экскурсия по южной части Уфы с гидом Павлом Владимировичем была насыщенной, занимательной. Экскурсовод подробно рассказывал о достопримечательностях города. Мог ответить на любой вопрос. Спасибо за экскурсию! 🌹🤝👍
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О
Обзорная экскурсия по южной части Уфы с гидом Павлом Владимировичем была насыщенной, занимательной. Экскурсовод подробно рассказывал о достопримечательностях города. Мог ответить на любой вопрос. Спасибо за экскурсию! 🌹🤝👍
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