Об экскурсии

Уфа — самый зеленый мегаполис России. Мы познакомимся с южной частью города. Начнем экскурсию с Монумента Дружбы, установленного в честь объединения Башкирии и России. Побываем в красивейшем парке имени Ленина. Увидим памятники и фонтаны, парковый мемориальный камень.

Прогуляемся до академического театра им. М. Гафури. Сделаем памятные фото у самой большой конной статуи в России, национальному герою Салавату Юлаеву.

Осмотрим Конгресс-Холл, просторное здание в стиле хай-тек в виде капли с башкирским орнаментом. Пройдем по «Театральному» скверу, в центре которого расположен крупнейший в Уфе поющий фонтан «Семь девушек». Рассмотрим «Гостиный двор», построенный на Верхнеторговой площади Уфы в XIX веке, и другие близлежащие достопримечательности.