Обзорная экскурсия по южной части Уфы

На башкирском языке слово "Уфа", написанное заглавными буквами, напоминает три круга, перечеркнутых...

На башкирском языке слово «Уфа», написанное заглавными буквами, напоминает три круга, перечеркнутых линиями.

Из-за внешнего вида букв Уфу, а также ее аэропорт и вокзал в шутку называют «Тремя шурупами» или «Тремя таблетками».

Вас ждет захватывающая двухчасовая обзорная экскурсия по южной части Уфы.
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
Обзорная экскурсия по южной части Уфы

Что вы увидите 🤩

  • Монумент Дружбы
  • Парк имени Ленина
  • Академический театра им. М. Гафури
  • Статуя Салавату Юлаеву
  • Конгресс-Холл
  • «Театральный» сквер
  • Фонтан «Семь девушек», «Гостиный двор»
Об экскурсии
Уфа — самый зеленый мегаполис России. Мы познакомимся с южной частью города. Начнем экскурсию с Монумента Дружбы, установленного в честь объединения Башкирии и России. Побываем в красивейшем парке имени Ленина. Увидим памятники и фонтаны, парковый мемориальный камень.
Прогуляемся до академического театра им. М. Гафури. Сделаем памятные фото у самой большой конной статуи в России, национальному герою Салавату Юлаеву.
Осмотрим Конгресс-Холл, просторное здание в стиле хай-тек в виде капли с башкирским орнаментом. Пройдем по «Театральному» скверу, в центре которого расположен крупнейший в Уфе поющий фонтан «Семь девушек». Рассмотрим «Гостиный двор», построенный на Верхнеторговой площади Уфы в XIX веке, и другие близлежащие достопримечательности.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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