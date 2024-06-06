1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
11 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уфа многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Откройте своё сердце Уфе - коренная уфимка проведёт вас по культурному космосу Башкортостана. Прогулка по центру города с необычными открытиями на каждом шагу
Начало: У фонтана «Семь девушек»
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
19 июня в 10:00
20 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: у Телецентра
Завтра в 17:00
24 июня в 18:30
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Об Уфе - с любовью! Экскурсия в мини-группе
Посетите ключевые достопримечательности Уфы, узнайте о жизни города после саммита БРИКС и насладитесь панорамными видами
Начало: в Театральном сквере
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Уфу: индивидуальная экскурсия по башкирской столице
Погрузитесь в атмосферу Уфы, изучите её историю и культуру. Узнайте, чем живут местные жители, и получите ценные советы по планированию отдыха
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения6 июня 2024Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.
- ГГульназ4 июня 2024Наш экскурсовод Елена сразу вовлекла детей в путешествие. Прекрасно владеет материалом, рассказывает с энтузиазмом про Уфу. Выслушала пожелания детей и по ходу вносила коррективы в эксплуатацию. Спасибо большое!
- РРимма4 июня 2024Тезка не подвела) много интересных и необычных фактов о городе)
- ННаталья3 июня 2024Городская экскурсия на 5+!!!Комфортная прогулка,много интересных фактов, заинтересовавших нас и вызвавших желание читать и расширять знания об истории Уфы. Наша
- ЭЭльмира3 июня 2024Приехали родственники с Красноярского края! Решили организовать культурное мероприятие, народу много поэтому выбрали пешую экскурсию по центру Уфы! Очень познавательно, интересно всё получилось. Спасибо большое Римме
- ННаталья31 мая 2024Нам всё очень понравилось
- ММария31 мая 2024Добрый день. 31.05.24 были на экскурсии с Марией. Мария прекрасный гид. Ответила на все наши вопросы и поделилась с нами
- ААнна31 мая 2024Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!
- ООльга30 мая 2024Экскурсия была чудесной! Наша благодарность Елене за прогулку по историческому центру с подробным рассказом о людях, зданиях, событиях. Кроме того, мне пошли навстречу и скорректировали маршрут в соответствии с моими пожеланиями! Спасибо!
- ООльга27 мая 2024Экскурсия была шикарной! Три часа пролетели незаметно. Благодарим и за отличную организацию, и за глубокое погружение в историю, и за то, что нестандартно открываете для туристов свой город!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Фонтан «Семь девушек»»
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