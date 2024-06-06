К Ксения Вечерняя Уфа на автомобиле Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.

А Анна Вечерняя Уфа на автомобиле Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!

О Ольга Знакомство с Уфой Экскурсия была шикарной! Три часа пролетели незаметно. Благодарим и за отличную организацию, и за глубокое погружение в историю, и за то, что нестандартно открываете для туристов свой город!

С Сергей Вечерняя Уфа на автомобиле Прекрасная и удобная экскурсия. Много раз бывал в Уфе по работе, но не видел и десятой доли красоты, показанной на экскурсии. Все легко и понятно. Спасибо гиду! Однозначно рекомендую!

М Майя Знакомство с Уфой Очень благодарны гиду Вере за знакомство с городом и за непредвзятый взгляд историка. При этом экскурсия не сухая и не перегруженная.

Л Любовь Знакомство с Уфой Спасибо большое Вере! Настоящий профессиональный гид! Глубокое знание города, его истории, легкая и доступная информация с интересными подробностями!

М Маргарита Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!

Л Лариса Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу Экскурсия по Уфе очень понравилась. Содержательно, интересно, доступно. Вера- отличный рассказчик, однозначно всем рекомендуем.