том, что ты любишь свой город, а можно не произносить этих слов, но всем своим маршрутом, планом действий, отношением, сценарием сделать так, что "в сердце поёт Уфа", это что-то потрясающее)) Ирина очень заботливая, перед началом экскурсии вручила нам по бутылочке воды и по батончику, всё же нам предстояло 2 часа пешком по солнечной Уфе гулять! Когда дело дошло до знакомства с кумысом (а его пьют холодным), Ирина достала из рюкзака термос и угостила нас напитком нужной температуры. А при прощании она подарила нам еще один знаковый продукт Башкирии - МЁД))

В её сценарии много юморных и памятных включений из классики советского кино, это было так здорово!

В общем, Ирина просто нереальная умница, с таким творчеством и с такой душой подошла к подготовке экскурсии, что это вообще не воспринимается как работа, а это и есть её жизнь.