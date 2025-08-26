Мои заказы

Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе

Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Вас ждёт увлекательная прогулка с неожиданными историями, национальным колоритом и живыми интерактивами. Меньше чем за 2 часа вы откроете для себя Уфу с самых разных сторон.

Погрузитесь в другую реальность, узнаете самые интересные факты о городе, споёте и станцуете! И никаких скучных цифр и дат!
5
24 отзыва
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе© Ирина
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе© Ирина
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе© Ирина
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

  • У поэтичного фонтана «Цветок курая» погрузимся в легенду о происхождении музыкального инструмента
  • Послушаем рассказ о судьбе национального героя Салавата Юлаева. А ещё — откроем, как Уфа на время стала Москвой
  • У кампуса научно-образовательного центра обсудим «Звёздные войны» и весёлую вдову. А ещё оценим ваши знания языков с помощью весёлого интерактива!
  • Рядом со стадионом «Динамо» сделаем бодрящую зарядку и отправимся в прошлое столицы мотоциклетного спорта СССР
  • Оценим ваши актёрские способности и разберёмся, почему клеща в Уфе можно встретить даже зимой
  • Услышим отрывок из оперы у памятника Исмагилову
  • Задержимся у фонтана «Семь девушек» и разучим башкирское танцевальное движение
  • Заглянем в Гостиный двор и выясним, что связывает Уфу с Нобелем и лучшей золушкой Советского Союза
  • У памятника Акмулле попытаемся угадать, какими 7 качествами должен обладать человек

Но это далеко не всё!

Мы узнаем интересные факты о юртах, загадаем желание, почтим память поэта Мустая Карима. Вы откроете, почему шиханы — не просто холмы, погрузитесь в истории Аксакова, Нуреева, Шаляпина. Послушаете народную песню, рассмотрите современные скульптуры, узнаете о национальном башкирском языке…

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в наушниках с аудиогидом. Но я буду сопровождать вас на протяжении маршрута и сделаю фотографии, которые отправлю в тот же день. Перед началом прогулки я предложу вам напиток и батончик
  • Длительность экскурсии — 1 час 45 минут
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 35. Доплата за каждого следующего участника (если вас больше 4) — 1000 ₽
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7–8 лет. Приходить лучше как минимум вдвоём — программа предполагает взаимодействие между участниками

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Салавата Юлаева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 106 туристов
Я многодетная мама, творческий и увлеченный человек, очень любящий свой город и свой народ! Хотелось создать что-то не только полезное и информативное об Уфе и республике, но и весёлое, лёгкое к восприятию, при этом патриотичное и глубокое… Так и родился мой авторский сценарий. Приходите, моя экскурсия — про любовь!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Венера)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Венера)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Дарья)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Дарья)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Дарья)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Светлана)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Светлана)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Светлана)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Светлана)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Светлана)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Елена)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Елена)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Елена)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Татьяна)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Татьяна)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Татьяна)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Татьяна)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Татьяна)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Диана)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Диана)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Екатерина)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Екатерина)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Екатерина)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Екатерина)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Екатерина)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Екатерина)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Вера)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Вера)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Вера)Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе (Вера)
М
Мария
26 авг 2025
Благодаря Ирине, у меня случилось шикарнейшее путешествие в мир чудесного города под названием Уфа❤️

Сама подача информации, общение на тему достопримечательностей и истории этого чудесного города- влюблена навсегда в мир Уфы!!!

А Ирине желаю еще больше подобного формата маршрутов по прекрасной Уфе! Вы делаете мир добрее и интереснее- это здорово❤️❤️❤️
Дата посещения: 22 августа 2025
Г
Григорий
3 ноя 2025
Это была очень интересная подача материала, уже были на иммерсиве, но в составе экскурсии впервые. Удивильно, как из простой идеи с наушниками можно так продумать и создать такую программу. С
читать дальше

песнями, сюжетом, музыкой и фактами. Реально полное погружение в атмосферу, в ценность этого момента! Спасибо Ирине, за открытость, душевность и столь яркую подачу!
А путевые заметки в виде наших фото, неожиданных и таких живых это выше всяких похвал! Да ещё и подарки, и напиток и угощения! Ну просто нет слов! Чудо!

Татьяна
Татьяна
29 окт 2025
Побывали в первый раз на иммерсивной обзорной экскурсии и остались в восторге!!! 2 часа пролетели незаметно, а память и видео останутся надолго! Со скучной автобусной экскурсией не сравнить! Рекомендую)
Г
Гузель
20 окт 2025
Не смотря на не погоду, все прошло душевно тепло. Экскурсия очень понравилась, очень увлекательная и богатая по содержанию, при этом не перегружена материалом. Полностью окунались в то историческое время которое
читать дальше

в данный момент прослушивали в наушниках. При этом это была не просто передача материала, но и двигательная активность. Ирина, очень приятный человечек, благодарны ей за эту экскурсию, за вкусняшки и отдельное спасибо вам Ирина за фотосессию)).

Е
Евгений
8 окт 2025
Это был мой первый опыт иммерсивной экскурсии и скажу сразу, что ожидания оправдались на 100%. Ирина профессионал своего дела вы это сразу поймете. Подача информация и сам процесс, погружение все
читать дальше

на высшем уровне, отдельное спасибо, что Ирина вошла в мое положение и начала экскурсию раньше, так как было ограничено время. Маршрут очень интересный, красивые виды и архитектура города запомнится мне надолго, также понравилось, что были мини задания, которые приводят в тонус и не дают заскучать 😄 Жаль только, что Салавата убрали на реконструкцию и что время пролетело очень быстро, даже не замечаешь как уже подходишь к финальной локации потому что проникаешься историей и атмосферой. В общем всем своим друзьям и знакомым буду рекомендовать посетить данную экскурсию, оно того стоит поверьте на слово и вы не пожалеете!)

Юрий
Юрий
14 сен 2025
Ирина, замечательный экскурсовод, сам формат нов и уникален, ты не просто ходишь, смотришь и слушаешь кто где жил, когда построили, зачем построили, ты погружаешься в местных колорит, через мини интерактивы,
читать дальше

где-то весело и смешно, где-то стоит задуматься и поразмыслить, а какие-то истории заставят растрогаться. И помимо всего это, Ирина сделает вам милый видеоролик и фотографии с вашей прогулки, что уже точно останется в памяти, чего не скажешь о стандартном формате экскурсий, тут вы получите частичку Уфы на свой смартфон, даже не запариваясь о красивых ракурсах и поиске красивых мест. Спасибо за интересный формат и познавательный материал🙏

Венера
Венера
30 авг 2025
Впервые побывали на иммерсивной экскурсии. Это восторг. Поставила бы 100 баллов из 10. Рассказу аудиогида не мешают шум на улице. Музыкальные вставки, интересные факты и конечно же сама экскурсовод Ирина выше всяких похвал. Однозначно могу порекомендовать всем. Положительные эмоции обеспечены.
Впервые побывали на иммерсивной экскурсии. Это восторг. Поставила бы 100 баллов из 10. Рассказу аудиогида неВпервые побывали на иммерсивной экскурсии. Это восторг. Поставила бы 100 баллов из 10. Рассказу аудиогида не
Дарья
Дарья
30 авг 2025
Если честно, планировала пойти на другую экскурсию другого организатора, но записаться туда не было возможности. Чему я в итоге рада. Потому что прогулка с Ириной получилась супер: организованной, интересной и
читать дальше

позитивной. Необычный формат и полное включение гида - то, что не дает скучать и заряжает хорошим настроением и энергией. После прогулки даже если не влюбитесь в Уфу, то точно проникнитесь к ней симпатией, как и к Ирине. Теперь возвращаюсь в Москву. Спасибо и успехов!

Если честно, планировала пойти на другую экскурсию другого организатора, но записаться туда не было возможности. ЧемуЕсли честно, планировала пойти на другую экскурсию другого организатора, но записаться туда не было возможности. ЧемуЕсли честно, планировала пойти на другую экскурсию другого организатора, но записаться туда не было возможности. Чему
Л
Людмила
27 авг 2025
Хотела от себя лично и от своих коллег выразить огромную благодарность Ирине за ее потрясающую экскурсию. Формат экскурсии очень необычный. Исторически наполненная, четко выверенная по таймингу с интересным интерактивом и
читать дальше

милыми подарками в конце. Ирина очень позитивный и добродушный человек, которая подарила мне ощущение детской непосредственности и спектр различных эмоций от сентиментальности до безшабашного смеха. Спасибо Ирина еще раз за прекрасное время, которое вы нам подарили и за то, что в вас такая теплота. Удачи вам 🌹.

С
Светлана
20 авг 2025
Только высшая оценка!!! За все составляющие: за формат экскурсии, за личное обаяние Ирины, за подачу, за сюрпризы, за настроение, за любовь к своему городу, за внимание и юмор, танцы, музыку
читать дальше

и костюмы)) Всем кто думает и сомневается, рекомендую отбросить ненужные сомнения, однозначно буду рекомендовать и рассказывать своим близким! Ирина, большое спасибо вам за настроение, за ваше обояние и гостеприимство, за сюрпризы! Отдельная благодарность за фото и видео, которые будут возвращать в тот солнечный день и в наши воспоминания о чудесном городе Уфа! И да, эта экскурсия про ЛЮБОВЬ, которая добавит в вашу душу новые жемчужинки впечатлений! Туляки. ❤️

Только высшая оценка!!! За все составляющие: за формат экскурсии, за личное обаяние Ирины, за подачу, заТолько высшая оценка!!! За все составляющие: за формат экскурсии, за личное обаяние Ирины, за подачу, заТолько высшая оценка!!! За все составляющие: за формат экскурсии, за личное обаяние Ирины, за подачу, заТолько высшая оценка!!! За все составляющие: за формат экскурсии, за личное обаяние Ирины, за подачу, заТолько высшая оценка!!! За все составляющие: за формат экскурсии, за личное обаяние Ирины, за подачу, за
А
Александра
7 авг 2025
Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни (а их было много!) Современно, динамично, с приятными сюрпризами. Экскурсовод (она же создатель этого прекрасного действа) - невероятно обходительна, вежлива, видно, что горит своей культурой и городом. Благодарим за прекрасные 2 часа на вашей земле! Процветания!
Е
Елена
6 июл 2025
Замечательная экскурсия! Нам очень понравилась сама Ирина) Два часа пролетели незаметно. Хотим отметить заботу о туристах: вода, перекус, дождевик на случай дождя. Текст продуман до мелочей, интересные сведения, интеллегентный юмор,
читать дальше

много отсылок к советскому кино и эстраде. Активности - Непринужденно и по желанию. И очень приятно получить в подарок от автора и фото, и маленький видеофильм! Однозначно рекомендуем Ирину и её иммерсивную экскурсию!

Замечательная экскурсия! Нам очень понравилась сама Ирина) Два часа пролетели незаметно. Хотим отметить заботу о туристах:Замечательная экскурсия! Нам очень понравилась сама Ирина) Два часа пролетели незаметно. Хотим отметить заботу о туристах:Замечательная экскурсия! Нам очень понравилась сама Ирина) Два часа пролетели незаметно. Хотим отметить заботу о туристах:
Елена
Елена
6 июл 2025
А можно поставить 10? Мы много где были, много слышали рассказов о городах, но никогда и нигде с нами не происходило ничего подобного, и ничего более прекрасного! Можно говорить о
читать дальше

том, что ты любишь свой город, а можно не произносить этих слов, но всем своим маршрутом, планом действий, отношением, сценарием сделать так, что "в сердце поёт Уфа", это что-то потрясающее)) Ирина очень заботливая, перед началом экскурсии вручила нам по бутылочке воды и по батончику, всё же нам предстояло 2 часа пешком по солнечной Уфе гулять! Когда дело дошло до знакомства с кумысом (а его пьют холодным), Ирина достала из рюкзака термос и угостила нас напитком нужной температуры. А при прощании она подарила нам еще один знаковый продукт Башкирии - МЁД))
В её сценарии много юморных и памятных включений из классики советского кино, это было так здорово!
В общем, Ирина просто нереальная умница, с таким творчеством и с такой душой подошла к подготовке экскурсии, что это вообще не воспринимается как работа, а это и есть её жизнь.

К
Коровкин
30 июн 2025
Были с семьей, очень понравилось!
Ирина молодец! Рекомендуем!
Татьяна
Татьяна
26 июн 2025
Для нашей компании такой вид экскурсии был в новинку. Спасибо, Ирине, она открыла для нас иммерсивные экскурсии. Было интересно, познавательно, весело, подвижно. Мы получили много информации: от доисторических времён до
читать дальше

современности, попробовали кумыс, станцевали на площади, примерили национальный костюм, зарядились позитивом и, можно сказать, влюбились в Уфу, с лёгкой подачи гида! А еще Евгения сделала нам замечательный клип о нашей экскурсии!

Для нашей компании такой вид экскурсии был в новинку. Спасибо, Ирине, она открыла для нас иммерсивныеДля нашей компании такой вид экскурсии был в новинку. Спасибо, Ирине, она открыла для нас иммерсивныеДля нашей компании такой вид экскурсии был в новинку. Спасибо, Ирине, она открыла для нас иммерсивныеДля нашей компании такой вид экскурсии был в новинку. Спасибо, Ирине, она открыла для нас иммерсивныеДля нашей компании такой вид экскурсии был в новинку. Спасибо, Ирине, она открыла для нас иммерсивные

