Вас ждёт увлекательная прогулка с неожиданными историями, национальным колоритом и живыми интерактивами. Меньше чем за 2 часа вы откроете для себя Уфу с самых разных сторон.
Погрузитесь в другую реальность, узнаете самые интересные факты о городе, споёте и станцуете! И никаких скучных цифр и дат!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
- У поэтичного фонтана «Цветок курая» погрузимся в легенду о происхождении музыкального инструмента
- Послушаем рассказ о судьбе национального героя Салавата Юлаева. А ещё — откроем, как Уфа на время стала Москвой
- У кампуса научно-образовательного центра обсудим «Звёздные войны» и весёлую вдову. А ещё оценим ваши знания языков с помощью весёлого интерактива!
- Рядом со стадионом «Динамо» сделаем бодрящую зарядку и отправимся в прошлое столицы мотоциклетного спорта СССР
- Оценим ваши актёрские способности и разберёмся, почему клеща в Уфе можно встретить даже зимой
- Услышим отрывок из оперы у памятника Исмагилову
- Задержимся у фонтана «Семь девушек» и разучим башкирское танцевальное движение
- Заглянем в Гостиный двор и выясним, что связывает Уфу с Нобелем и лучшей золушкой Советского Союза
- У памятника Акмулле попытаемся угадать, какими 7 качествами должен обладать человек
Но это далеко не всё!
Мы узнаем интересные факты о юртах, загадаем желание, почтим память поэта Мустая Карима. Вы откроете, почему шиханы — не просто холмы, погрузитесь в истории Аксакова, Нуреева, Шаляпина. Послушаете народную песню, рассмотрите современные скульптуры, узнаете о национальном башкирском языке…
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит в наушниках с аудиогидом. Но я буду сопровождать вас на протяжении маршрута и сделаю фотографии, которые отправлю в тот же день. Перед началом прогулки я предложу вам напиток и батончик
- Длительность экскурсии — 1 час 45 минут
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 35. Доплата за каждого следующего участника (если вас больше 4) — 1000 ₽
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7–8 лет. Приходить лучше как минимум вдвоём — программа предполагает взаимодействие между участниками
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Салавата Юлаева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 106 туристов
Я многодетная мама, творческий и увлеченный человек, очень любящий свой город и свой народ! Хотелось создать что-то не только полезное и информативное об Уфе и республике, но и весёлое, лёгкое к восприятию, при этом патриотичное и глубокое… Так и родился мой авторский сценарий. Приходите, моя экскурсия — про любовь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Фотографии от путешественников
М
Мария
26 авг 2025
Благодаря Ирине, у меня случилось шикарнейшее путешествие в мир чудесного города под названием Уфа❤️
Сама подача информации, общение на тему достопримечательностей и истории этого чудесного города- влюблена навсегда в мир Уфы!!!
А Ирине желаю еще больше подобного формата маршрутов по прекрасной Уфе! Вы делаете мир добрее и интереснее- это здорово❤️❤️❤️
Дата посещения: 22 августа 2025
Г
Григорий
3 ноя 2025
Это была очень интересная подача материала, уже были на иммерсиве, но в составе экскурсии впервые. Удивильно, как из простой идеи с наушниками можно так продумать и создать такую программу. С
Татьяна
29 окт 2025
Побывали в первый раз на иммерсивной обзорной экскурсии и остались в восторге!!! 2 часа пролетели незаметно, а память и видео останутся надолго! Со скучной автобусной экскурсией не сравнить! Рекомендую)
Г
Гузель
20 окт 2025
Не смотря на не погоду, все прошло душевно тепло. Экскурсия очень понравилась, очень увлекательная и богатая по содержанию, при этом не перегружена материалом. Полностью окунались в то историческое время которое
Е
Евгений
8 окт 2025
Это был мой первый опыт иммерсивной экскурсии и скажу сразу, что ожидания оправдались на 100%. Ирина профессионал своего дела вы это сразу поймете. Подача информация и сам процесс, погружение все
Юрий
14 сен 2025
Ирина, замечательный экскурсовод, сам формат нов и уникален, ты не просто ходишь, смотришь и слушаешь кто где жил, когда построили, зачем построили, ты погружаешься в местных колорит, через мини интерактивы,
Венера
30 авг 2025
Впервые побывали на иммерсивной экскурсии. Это восторг. Поставила бы 100 баллов из 10. Рассказу аудиогида не мешают шум на улице. Музыкальные вставки, интересные факты и конечно же сама экскурсовод Ирина выше всяких похвал. Однозначно могу порекомендовать всем. Положительные эмоции обеспечены.
Дарья
30 авг 2025
Если честно, планировала пойти на другую экскурсию другого организатора, но записаться туда не было возможности. Чему я в итоге рада. Потому что прогулка с Ириной получилась супер: организованной, интересной и
Л
Людмила
27 авг 2025
Хотела от себя лично и от своих коллег выразить огромную благодарность Ирине за ее потрясающую экскурсию. Формат экскурсии очень необычный. Исторически наполненная, четко выверенная по таймингу с интересным интерактивом и
С
Светлана
20 авг 2025
Только высшая оценка!!! За все составляющие: за формат экскурсии, за личное обаяние Ирины, за подачу, за сюрпризы, за настроение, за любовь к своему городу, за внимание и юмор, танцы, музыку
А
Александра
7 авг 2025
Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни (а их было много!) Современно, динамично, с приятными сюрпризами. Экскурсовод (она же создатель этого прекрасного действа) - невероятно обходительна, вежлива, видно, что горит своей культурой и городом. Благодарим за прекрасные 2 часа на вашей земле! Процветания!
Е
Елена
6 июл 2025
Замечательная экскурсия! Нам очень понравилась сама Ирина) Два часа пролетели незаметно. Хотим отметить заботу о туристах: вода, перекус, дождевик на случай дождя. Текст продуман до мелочей, интересные сведения, интеллегентный юмор,
Елена
6 июл 2025
А можно поставить 10? Мы много где были, много слышали рассказов о городах, но никогда и нигде с нами не происходило ничего подобного, и ничего более прекрасного! Можно говорить о
К
Коровкин
30 июн 2025
Были с семьей, очень понравилось!
Ирина молодец! Рекомендуем!
Татьяна
26 июн 2025
Для нашей компании такой вид экскурсии был в новинку. Спасибо, Ирине, она открыла для нас иммерсивные экскурсии. Было интересно, познавательно, весело, подвижно. Мы получили много информации: от доисторических времён до
