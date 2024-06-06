Гостиный Двор – экскурсии в Уфе

Найдено 6 экскурсий в категории «Гостиный Двор» в Уфе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уфа - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
60 отзывов
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
11 800 за всё до 3 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Уфа многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Уфа многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Откройте своё сердце Уфе - коренная уфимка проведёт вас по культурному космосу Башкортостана. Прогулка по центру города с необычными открытиями на каждом шагу
Начало: У фонтана «Семь девушек»
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Многоликая Уфа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
19 июня в 10:00
20 июня в 11:00
7 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
9 300 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Уфе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: у Телецентра
Завтра в 17:00
24 июня в 18:30
от 5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Интересная, позитивная экскурсия, увидели много неформальных достопримечательностей, теперь точно запомним этот город надолго.
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Фотопрогулка по Уфе
    Нам всё очень понравилось
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Уфа многоликая
    Добрый день. 31.05.24 были на экскурсии с Марией. Мария прекрасный гид. Ответила на все наши вопросы и поделилась с нами
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    интереснейшей информацией. Экскурсия адаптирована для всех возрастов. Экскурсия нам всем очень понравилась. Дети и взрослые слушали с удовольствием. Возраст детей 7 и 8 лет. Так же очень понравился маршрут. Оптимально по времени (2 часа) и интересно по содержанию. Эта экскурсия так же будет удобна, если с Вами ребëнок на коляске. Везде удобно пройти, нет изнуряющих подъëмов и проч. В целом, отличный выбор для обзорной экскурсии в приятной компании!

  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Шикарная экскурсия!!! За 3 часа узнали очень много об Уфе, Башкирии, их историю, известных и знаменитых жителей. Алексей замечательный рассказчик. Ни минуты с ним было скучно. Очень рекомендую!!!
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Вечерняя Уфа на автомобиле
    Прекрасная и удобная экскурсия. Много раз бывал в Уфе по работе, но не видел и десятой доли красоты, показанной на экскурсии. Все легко и понятно. Спасибо гиду! Однозначно рекомендую!
  • М
    Маргарита
    26 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Уфа - первая встреча
    Очень интересная и комфортная экскурсия для тех кто в первый раз в городе. Мария прекрасный рассказчик, внимательный гид и просто
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    приятный собеседник. Знакомство со всеми основными достопримечательностями города - часть пешком, часть на машине в спокойном темпе, есть время и для фотографий и для мороженого. Большое спасибо Марии за прекрасный день в Уфе!

  • Т
    Тарусина
    21 апреля 2024
    Уфа - первая встреча
    Огромное спасибо Марии за интересный и содержательный рассказ о городе Уфа
  • Т
    Татьяна
    15 апреля 2024
    Многоликая Уфа
    Экскурсия оставила много впечатлений. Очень понравилась как мне, так и двум 15-летним школьницам. Гюльнара очень интересный, увлечённый, эрудированный человек. Мы
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    объехали весь центр с ней на машине (машина за дополнительную плату). Выходили в самых интересных местах. Узнали очень много нового, хотя полгода назад уже ездили на обзорную экскурсию по городу. Побывали в самых разных местах. Были и во дворике, посвящённом Довлатову. Он весь расписан художниками, и вкупе с рассказом Гюльнары оставил незабываемые впечатления. По окончании экскурсии мы решили остаться в Арт-квадрате - очень интересно оформленном пространстве в центре города. На следующий день по совету Гюльнары мы побывали в Национальном Музее, где более 30 залов, и его невозможно обойти за один раз. Гюльнара даже после завершения экскурсии общалась со мной в Вотсапе и советовала, как заказать экскурсию в музее. Спасибо большое, Гюльнара! С удовольствием порекомендую Вашу экскурсию всем своим знакомым, если они соберутся посетить Уфу.

  • С
    Светлана
    9 марта 2024
    Уфа - первая встреча
    Отличная, размеренная, грамотно выстроенная экскурсия. Позволяет заглянуть во все мало мальски достойные внимания уголки города под замечательный рассказ, в комфортном автомобиле. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Гостиный Двор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Уфа - первая встреча
  2. Вечерняя Уфа на автомобиле
  3. Уфа многоликая
  4. Многоликая Уфа
  5. Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Гостиный Двор" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 000 до 11 800. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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