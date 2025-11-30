От деревянных подмостков до современных храмов искусства — вы пройдёте по центральным улицам, чтобы узнать историю актёрской Уфы. Ваш проводник — губернаторша Софья Аксакова, благодаря которой город обрёл свою театральную душу.
Она расскажет о судьбах артистов, башкирском, татарском и русском театрах, опере и балете, прошлом и настоящем.
Описание экскурсии
У Башкирского академического театра драмы вас встретит Софья Аксакова — губернаторша, которая внесла значительный вклад в развитие театра в Уфе. Проведёт вас интересной дорогой от памятника Мажиту Гафури до Арт-квадрата — и расскажет:
- что скрашивало досуг дворян в дореволюционной Уфе
- как в молодой советской республике создавались профессиональные театральные кадры
- что из себя представляли первые театры Уфы
- как события 20 и 21 веков влияли на репертуар
А ещё Софья предложит вам примерить её шляпку и прикрыться белым зонтиком — и сделает ваше фото с этом образе.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
в пятницу в 18:30, в субботу в 17:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Мажиту Гафури
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:30, в субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 220 туристов
С 2009 года мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии, в том числе для детских групп. Наши программы — победители всероссийских конкурсов «Маршрут года» по детским и гастрономическим маршрутам. Мы покажем вам
Входит в следующие категории Уфы
