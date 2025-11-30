От деревянных подмостков до современных храмов искусства — вы пройдёте по центральным улицам, чтобы узнать историю актёрской Уфы. Ваш проводник — губернаторша Софья Аксакова, благодаря которой город обрёл свою театральную душу. Она расскажет о судьбах артистов, башкирском, татарском и русском театрах, опере и балете, прошлом и настоящем.

Описание экскурсии

У Башкирского академического театра драмы вас встретит Софья Аксакова — губернаторша, которая внесла значительный вклад в развитие театра в Уфе. Проведёт вас интересной дорогой от памятника Мажиту Гафури до Арт-квадрата — и расскажет:

что скрашивало досуг дворян в дореволюционной Уфе

как в молодой советской республике создавались профессиональные театральные кадры

что из себя представляли первые театры Уфы

как события 20 и 21 веков влияли на репертуар

А ещё Софья предложит вам примерить её шляпку и прикрыться белым зонтиком — и сделает ваше фото с этом образе.

Организационные детали

